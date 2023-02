Irre Tor-Statistik beim FC Liverpool: Bester Klopp-Vollstrecker nach WM spielt bei Gegner

Nach der 0:3-Niederlage gegen die abstiegsgefährdeten Wolverhampton Wanderers dümpeln die Reds in der Premier League mittlerweile auf dem zehnten Platz wieder.

Zur Erinnerung: Zuletzt hatte es gegen Leicester City am 18. Spieltag einen Erfolg gegeben. Das 2:1 an der Anfield Road war gleichzeitig der bislang einzige Liga-Sieg, seit der Spielbetrieb nach der Weltmeisterschaft wieder aufgenommen wurde. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Nach WM: Leicester-Inneverteidiger bester Liverpool-Torschütze

In den darauffolgenden Spielen erzielten die Reds dann nur noch einen einzigen Treffer - weshalb der Belgier Faes aktuell in der Post-WM-Saison der erfolgreichste Liverpool-Torschütze ist. Und mitnichten Mohamed Salah und Co..