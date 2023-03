Premier League: Fragwürdige Trainingsmethoden! So regierte Conte Tottenham

Das Problem: Die Spieler sahen die Gründe sowohl in der zermürbenden Trainingsmethoden, als auch in der defensiven Herangehensweise von Conte. Nachdem ihm die Spieler das als Folge der Krisensitzung mitteilten, gewannen sie plötzlich fünf der nächsten sechs Heimspiele.

„Jeden Tag das gleiche Training, jeden Tag die gleiche Taktik“

Conte ließ Spieler nach Niederlagen am nächsten Tag früh trainieren

Denn zum großen Ärger der Spieler soll er immer wieder kurzfristige Änderungen an den Trainingszeiten vorgenommen haben. Nach der Auswärts-Niederlage in der Champions League bei Sporting Lissabon soll Conte das am nächsten Tag stattfindende Training kurzerhand von 14 Uhr auf 11 Uhr vorverlegt haben - obwohl die Mannschaft erst nachts wieder in London ankam.