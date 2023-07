Arsenal-Debüt gegen Nürnberg: Havertz sucht Leichtigkeit und will "Blues-Blues" abschütteln

Am Donnerstag nun stand für Havertz das erste Spiel im Gunners-Trikot an - und das ausgerechnet in Deutschland. „Ich bin erst vier Tage hier, aber ich fühle mich schon sehr willkommen“, berichtete Havertz lächelnd nach dem Spiel beim 1. FC Nürnberg (1:1), in dem er 45 Minuten zum Einsatz kam.