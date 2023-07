Mykhaylo Mudryk - Geht der Stern des 100-Millionen-Mannes jetzt endlich auf? Ohrfeige für Chelsea

In der 30. Minute setzte der 22-Jährige zu einem Solo-Lauf kurz hinter der Mittellinie an und zog energisch in den Strafraum, sodass ihn Gegenspieler Pierre Kalulu nur mit einem Foulspiel stoppen konnte. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Donezk-Stürmer Georgiy Sudakov zum 1:1, nachdem Frankreich durch Rayan Cherki in Führung gegangen war (19.).