Klopp-Erbe: Kommt es zum Wettstreit mit Bayern?

Alonso, der auch als Spieler für den LFC auflief, stellte am Freitag klar, dass er nächste Saison in Leverkusen bleibt. „Es gab viele Spekulationen. Ich habe nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, dass das der richtige Ort für mich ist. Wir sind noch nicht am Ende, wir haben noch viel vor“, sagte Alonso im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Zuvor hatte SPORT1 schon von der Entscheidung berichtet .

Alonso, der auch beim FC Bayern auf dem Zettel stand, ist also raus. Wer aber kommt für die Reds jetzt noch in Frage? Welche Kandidaten werden gehandelt? SPORT1 gibt einen Überblick.

Sebastian Hoeneß

Ruben Amorim

Der Trainer von Sporting Lissabon ist ebenfalls ein heißes Eisen am Trainermarkt. Der Portugiese steht mit Sporting Lissabon auf dem ersten Tabellenplatz in der portugiesischen Liga. Der erst 39-Jährige ist zwar auf internationaler Top-Ebene noch unerfahren, gilt aber als absolutes Trainer-Talent. Und bei den englischen Buchmachern gilt er aktuell als Favorit auf die Klopp-Nachfolge.

Francesco Farioli

Farioli lässt Nizza regelmäßig in einem offensiven 4-3-3-System auflaufen – also in der Formation, die auch Klopp bei Liverpool bevorzugt. Die Umstellung für das Team wäre somit nicht allzu groß. Zudem hat der Italiener vor allem die Abwehr von Nizza zu einer der besten in ganz Frankreich gemacht.