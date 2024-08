Premier League: Drohnen und Teddybären - Jürgen Klopp berichtet von Fan-Wahnsinn

Im Rahmen eines Trainerkongresseses in Würzburg hat Jürgen Klopp zum ersten Mal, nach dem er den FC Liverpool verlassen hat , ein ausführliches Interview gegeben. Dabei plauderte er offen über seine Anfangszeit bei den Reds, den Übergang ins Privatleben und darüber, was Jose Mourinho damit zu tun hat, dass Klopp nun auf Instagram vertreten ist.

Klopp: „Ich bin tatsächlich ein ganz normaler Kerl“

„Also ich hab mich auf diese Pressekonferenz nicht bewusst vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet, nicht darauf, was ich sagen werde, sondern nur darauf, dass mein Englisch so halbwegs verständlich ist“, erzählte Klopp. Sein wohl bekanntester Satz sei zwar „aus der Hüfte geschossen, aber im Grunde trifft es das natürlich trotzdem. Ich bin tatsächlich ein ganz normaler Kerl.“

Der Abschied habe relativ lang gedauert und sei sehr intensiv gewesen, betonte er knapp drei Monate nach seinem letzten Spiel an der Seitenlinie der Reds. „Deswegen war die Erleichterung, als es vorbei war, schon auch groß. Nicht weil ich irgendwie weg wollte, sondern weil die Situation einfach aufgelöst werden musste“, teilte der gebürtige Stuttgarter mit.

Fans campierten vor Klopps Haus

Wie er verriet, griffen seine Fans zu teils drastischen Maßnahmen, um ihm nahe zu sein: „Die letzten vier Monate in Liverpool waren einfach zu intensiv, die Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe, war viel zu groß. Da haben Leute bei uns vorm Hoftor campiert, haben Teddybären über den Zaun geworfen und so weiter.“ Dies würde zwar von einer großen Wertschätzung zeugen, sei für eine Person aber „super schwer“ zu verarbeiten.

Er will in Zukunft selbst darüber entscheiden, was er mit seinen Anhängern teilt. Dafür hat sich Klopp vor ein paar Wochen ein Instagram-Profil erstellt. „Eine Zeit lang habe ich nicht mitbekommen, wie sich die Welt außen rum verändert hat“, gab der ehemalige Reds-Coach zu. Nach ihrer Rückkehr ins Privatleben merkten er und seine Familie, dass sie Regeln aufstellen müssten und „zeitgleich zeigen, dass wir noch Leben. Und das passiert jetzt über Instagram.“