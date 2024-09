Ist er der perfekte Klopp-Erbe?

Arne Slot winkte nur kurz, bevor er geschäftsmäßig in Richtung Stretford End marschierte. Im Rahmen des 3:0-Erfolges bei Manchester United war der neue Liverpool-Coach die Ruhe selbst, in sich gekehrt - so konzentriert, dass er nur kurz auf die Gesänge der Liverpooler Fans reagierte.

Ganz anders eben als sein Vorgänger Jürgen Klopp. Dieser hätte wahrscheinlich in bester Klopp-Manier die Fäuste geballt, die Freude aus sich herausgeschrien und wäre anschließend in der Jubeltraube verschwunden. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein, aber eines haben sie gemeinsam: Erfolg.

Liverpool zeigte eine „meisterhafte“ Leistung

Dass Slot von den Liverpool-Fans so warmherzig aufgenommen wurde, ist aber auch auf Klopp zurückzuführen. Bei seinem Abschied hatte der deutsche Coach die Fans mit einer emotionalen Rede aufgefordert, seinen Nachfolger gebührend zu empfangen. Anschließend stimmte er einen Fangesang an: „Aaaaaaarne Slot, lalalalala“, brüllte er ins Mikrofon.

Und die Fans stimmten mit ein. Er forderte die Anhänger auf, Slot so zu empfangen, wie sie damals ihn empfangen hätten. „Ihr geht ‚all in‘, vom ersten Tag an. Wenn es hart ist, glaubt weiter! Ich bin jetzt einer von euch. Ich liebe euch über alles! Ich werde nie mehr alleine sein, danke euch!“

Die Fußstapfen sind groß

Kann Slot die Klopp-Ära beerben?

Die Wahrheit sei jedoch, „dass der Wechsel bisher nahtlos verlaufen ist und diese Leistung so gut war wie keine andere eines Klopp-Teams in diesem großartigen Stadion“, hieß es weiter. Liverpool habe sich so präsentiert, wie sie es in letzter Zeit immer getan haben. „Ihr Fußball war aggressiv, schnell und prägnant, aber auch von der Ruhe und Kontrolle der letzten Zeit geprägt.“