Guardiola lehnt den Klopp-Weg ab: "Ich kann es nicht"

Nach dem Wechsel von Jürgen Klopp in die Rolle des „Head of Global Soccer“ bei Red Bull verrät Pep Guardiola, warum ein solcher Job keine Option für ihn ist.

Nach dem Wechsel von Jürgen Klopp in die Rolle des „Head of Global Soccer“ bei Red Bull verrät Pep Guardiola, warum ein solcher Job keine Option für ihn ist.

Pep Guardiola, der sich mit Manchester City acht Saisons lang mit Jürgen Klopp duelliert hat, hat verraten, dass er sich einen Schritt in die Exekutive eines Klubs oder Konzerns nicht vorstellen könnte. Klopp arbeitet künftig als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull. Der Spanier hat dagegen noch lange nicht mit dem Trainerdasein abgeschlossen, sieht sich auch in den kommenden Jahren an der Seitenlinie: „Ich mag das grüne Gras. Der Mann mit der Krawatte zu sein, gefällt mir nicht.“