"Ein Monster, das mir Angst macht" - ManCitys teurer Winter-Transfer

Anna Heuer 23.01.2025 • 20:38 Uhr Manchester City gibt bis zu 40 Millionen Euro für einen 20-Jährigen aus. Der Innenverteidiger aus Lens gilt als eines der größten Abwehrtalente Europas. Was macht den Usbeken aus?

Manchester City stand in der Premier League selten so schlecht da wie in dieser Saison. Auf Platz fünf liegend, mit bereits sechs Niederlagen im Gepäck und nur einem Punkt Vorsprung auf den AFC Bournemouth, suchte Pep Guardiola nach Verstärkungen für seine verletzungsgeplagte Defensive.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Nordfrankreich ist er nun fündig geworden: Abdukodir Khusanov wechselt vom RC Lens mit sofortiger Wirkung für eine Summe von bis zu 40 Millionen Euro ins Etihad und steigt damit zum Rekordtransfer des Ligue-1-Klubs auf.

Der junge Usbeke entwickelte sich in der laufenden Saison zu einer der größten Überraschungen der französischen Liga. Als der RC Lens im Sommer 2023 für gerade einmal 100.000 Euro beim belarussischen Klub Energetik-BGU zuschlug, ahnte noch niemand, welches Juwel man sich da gesichert hatte. Erst als Stammspieler Kevin Danso wegen Herzproblemen pausieren musste, bekam Khusanov seine Chance – und nutzte sie eindrucksvoll.

Khusanov? „Ein Monster, das mir Angst macht“

Sein ehemaliger Mitspieler, Torhüter Brice Samba, beschrieb ihn nach dem 0:0 gegen OGC Nizza zu Beginn der Saison als „ein Monster, das mir Angst macht“.

{ "placeholderType": "MREC" }

In dieser Partie hatte Khusanov die Einschätzung von Samba mit Bestwerten in gleich mehreren Kategorien untermauert: sechs Befreiungsschläge, fünf abgefangene Bälle, drei gewonnene Luftduelle und vier geblockte Schüsse. Seine Pässe brachte er dabei mit einer bemerkenswerten Erfolgsquote von 85 Prozent an den Mann. Mit all diesen Zahlen ging er als bester Spieler der Partie hervor.

Ein Verteidiger mit Sprintqualitäten

„Kodir ist ein Panzer“, schwärmte auch Lens-Trainer Will Still im vergangenen September von seinem Schützling und ergänzte: „Er ist körperlich und athletisch beeindruckend.“

In der Tat vereint der 1,86 Meter große Defensivspezialist außergewöhnliche athletische Fähigkeiten. Mit einer gemessenen Höchstgeschwindigkeit von 37 km/h gehört er zu den schnellsten Spielern Europas. Zum Vergleich: In der Premier League durchbrach in der Vorsaison nur Tottenhams Micky van de Ven diese Schallmauer.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Zahlen unterstreichen auch Khusanovs besondere Stärken in der Defensive. Laut OptaAnalyst überzeugt er mit einer Passgenauigkeit von 89 Prozent. Das ist die dritthöchste im Team. In der eigenen Hälfte sind es sogar beeindruckende 91,6 Prozent.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit 26 abgefangenen Bällen ist der junge Usbeke einer der besten Verteidiger der Ligue 1 - nur Dylan Batubinsika von der AS Saint-Étienne hat drei mehr, benötigte dafür aber auch 340 Minuten mehr Spielzeit.

Der steile Weg nach oben

Seine ersten fußballerischen Schritte machte Khusanov beim usbekischen Verein FK Bunyodkor, wo bereits sein Vater Khikmat Khoshimov gespielt hatte. Dieser war lange Zeit auch usbekischer Nationalspieler.

Doch der Traum vom Profidebüt beim Heimatverein platzte: Mit 18 Jahren wurde er aussortiert – zu klein und zu schmächtig sei er für die erste Mannschaft gewesen. Ein Rückschlag, der ihn aber nicht aufhielt.

Über Belarus führte sein Weg nach Frankreich, wo sich der heute 20-Jährige trotz anfänglicher Sprachbarrieren durchsetzte. „Er spricht nicht viel, aber er ist gut“, charakterisierte Still seinen Schützling.

Mit der U20 Usbekistans gewann er 2023 den Asien-Cup und erreichte bei der U20-WM das Achtelfinale. Bei der Wahl zu Usbekistans Fußballer des Jahres landete er im selben Jahr auf dem dritten Platz.

Guardiolas neuer Hoffnungsträger

Und seine individuelle Entwicklung wurde auch international gewürdigt: Bei der prestigeträchtigen Golden-Boy-Verleihung 2024 schaffte es das Defensivtalent unter die Top 100 der besten Nachwuchsspieler Europas.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass Manchester City nun zugeschlagen hat, kommt nicht von ungefähr. Die Citizens kassierten in dieser Saison bereits 27 Gegentore in 20 Spielen – mehr als in den gesamten Meisterschaftsspielzeiten 2017/18, 2018/19 und 2021/22.