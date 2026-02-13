Nach "geraubtem Jahr" ist das Supertalent zurück

David Funk 13.02.2026 • 14:25 Uhr Mit Kobbie Mainoo ist ein englisches Supertalent zurück in der Spur. Liegen gelassen von Ex-Trainer Rúben Amorim, blüht das Juwel nun wieder auf.

„Kobbie Mainoo wird die Zukunft von Manchester United sein.“ Mit diesem Satz machte der damalige Trainer von Manchester United, Rúben Amorim, Ende Dezember auf sich aufmerksam.

Das Pikante daran: Unter seiner Regie stand das englische Mittelfeld-Juwel in der aktuellen Spielzeit in der Premier League kein einziges Mal in der Startelf. Einzig im Ligapokal reichte es für einen Platz in der Startelf – und das ausgerechnet beim Debakel gegen den Viertligisten Grimsby Town.

Wie sollte sich der 20-Jährige also entwickeln und zur Zukunft der Red Devils werden?

United-Juwel: Shirt-Gate und Fangesänge

Das sorgte nicht nur bei den englischen Experten für Verwunderung. Auch Mainoos Halbbruder schien von den geringen Einsatzzeiten genervt zu sein. Er ließ sich mit einem schwarzen Shirt mit der Aufschrift „Free Kobbie Mainoo“ im Old Trafford ablichten und verbreitete das Bild anschließend in den sozialen Netzwerken.

Auch bei den Fans sorgte die Ausbootung Mainoos für Unverständnis, was sie dem United-Coach auch immer wieder durch laute Fangesänge deutlich machten. Es war somit nicht verwunderlich, dass der Youngster im Winter immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde.

Nur wenige Tage später sollte sich tatsächlich etwas ändern. Allerdings vornehmlich für Amorim selbst, denn die Verantwortlichen des Traditionsvereins aus Manchester zogen am 5. Januar die Reißleine und entbanden den Coach von seinen Aufgaben.

Alles anders nach Trainerwechsel

Wie sich in der kommenden Zeit herausstellen sollte, war dies ein Glücksfall für Mainoo. Denn Interimstrainer Michael Carrick schloss sich dem Willen der Fans an, als er Mainoo direkt im ersten Spiel unter seiner Regie beim 2:0-Derbysieg gegen Manchester City in die Startelf beorderte.

Von da an war der junge Engländer neben Casemiro auf der Sechserposition wieder fester Bestandteil des Mittelfelds von Manchester United und stand in jedem Spiel in der Startelf. Auch wenn es nicht zu Toren oder Vorlagen reichte, dürfte der Aufschwung der Red Devils unter Carrick – darunter fünf ungeschlagene Spiele in Serie – auch mit Mainoo zusammenhängen.

England-Legende übt harsche Kritik

„Da ich Kobbie von Anfang an kannte und wusste, was er dem Team bringen konnte, war es meine Idee, ihn ins Team zu nehmen“, erklärte Carrick. Dass Mainoo aus der United-Akademie stammt und damit Parallelen zu Carricks eigener Spielerkarriere aufweist, spielte für den Trainer ebenfalls eine Rolle: „Aus Sicht des Klubs gibt es ein ideales Szenario, Spieler durch die Akademie zu holen, sie im Team zu haben und ihre Karriere bei diesem Verein absolvieren zu lassen.“

Dabei warnt der neue Übungsleiter aber auch: „Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht zu viel von ihm erwarten. Er lernt das Spiel noch. Er hatte einen großen Höhenflug und dann natürlich eine Weile nicht gespielt.“

Dennoch ist Carrick vom England-Juwel beeindruckt: „Man muss ihm zugutehalten, dass er sich gut eingefunden und seinen Rhythmus im Fußball gefunden hat. Das ist nach einer Auszeit nicht einfach, und das sowohl körperlich als auch mental.“

TV-Experte und Stürmer-Legende Gary Lineker fand im Podcast "Rest is Football“ deutliche Worte zur Mainoo-Thematik: „Wenn ich Kobbie Mainoo wäre - und ich sage das im Scherz -, würde ich darüber nachdenken, ob ich ihn (Amorim – Anm. d. Red.) verklagen sollte. Er hat diesem Jungen ein Jahr seiner Karriere geraubt."

England: WM noch in Sichtweite?

Trotz des „geraubten Jahres“ dürfte Mainoo seine Hoffnungen auf einen erfolgreichen Saisonabschluss noch nicht aufgegeben zu haben. Denn mit der Weltmeisterschaft in den USA könnte noch ein Karriere-Highlight bevorstehen. Das letzte Mal im Aufgebot der Three Lions stand Mainoo im September 2024.