WWE: AEW blamiert Roman Reigns - will der Marktführer nichts lernen?

Martin Hoffmann: „Sie sind nicht blind bei WWE - aber schauen Sie in die richtige Richtung? Für mich zeigt dieses Interview, dass WWE inhaltlich nichts verstanden hat. Letztlich kommt das alles rüber wie: Schön und gut, was AEW macht, aber gilt nicht. Sie verweigern die Erkenntnis, dass AEW etwas richtig macht, von dem man lernen kann. Ich bin sicher, die entscheidenden Personen bei WWE - Vince McMahon, Bruce Prichard, John Laurinaitis, Kevin Dunn - sind völlig überzeugt: AEW ist Mist. Man sieht das ja auch an den ganzen strategischen und personellen Entscheidungen, die da zuletzt getroffen worden sind. An dem Personal, das man AEW letztlich geschenkt hat, indem man es selbst missachtet hat - Malakai Black, Adam Cole und andere. Oder an diesem für mich völlig in die falsche Richtung gehenden Umbau von NXT, der das nächste große Geschenk für AEW sein wird.