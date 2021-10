WWE-Kalender für 2022: Frontal-Angriff auf AEW im Sommer

Der SummerSlam 2021 findet früher als gewohnt am 30. Juli im NFL-Stadion der Tennessee Titans in Nashville statt - nur 28 Tage nach Money in the Bank in Las Vegas, einer weiteren Stadionshow, ebenso wie auch der Royal Rumble am 29. Januar in St. Louis. Gleich am 1. Januar eröffnet eine neue Show namens Day 1 das WWE-Jahr.