Leichtathletik-WM: Wir sind auf dem Weg zur Bedeutungslosigkeit

In Budapest zeigte die internationale Konkurrenz dem deutschen Team gnadenlos die Hacken, gleichzeitig wurde deutlich, wie wenig die Erfolge der EM 2022 in München im Weltmaßstab wert sind.

Was ist Deutschland bereit zu investieren?

Ist das DLV-Debakel also, wie Linke es andeutet, nur eine Frage der Perspektive? Sollten wir uns an persönlichen Bestleistungen berauschen? Ist ein Finaleinzug die neue Medaille?

Die Antwort ist simpel: Es kommt ganz darauf an, was wir bereit sind zu investieren. Wesentlich kleinere Nationen wie Norwegen oder die Niederlande haben uns längst überflügelt, weil sie Geld in die Hand genommen und ihre Strukturen im Sport professionalisiert haben.

Eine Utopie? DLV hält an Top-5-Ziel fest

Der Verband lässt die Kritik an sich abprallen und hält am ausgerufenen Ziel fest, bis 2028 wieder in die weltweiten Top-5-Ränge zurückzukehren, wie Präsident Jürgen Kessing am Sonntag bestätigte. Vielmehr als ein Pfeifen im Walde lässt sich daraus allerdings nicht heraushören.