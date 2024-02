Formel 1: "Kleine Revolution" - funktioniert die Mercedes-Kopie von Red Bull?

Wenn an diesem Mittwoch in Bahrain die Testfahrten beginnen (8 Uhr), schauen alle auf Red Bull. Aber nicht nur, weil dort weiterhin Teamchef Christian Horner trotz einer internen Untersuchung am Kommandostand sitzen wird. Die Konkurrenz hofft, dass der 20. Red Bull der Formel-1-Historie nicht erneut so dominiert wie im Vorjahr.