Formel 1: Pérez-Entscheidung bei Red Bull wohl gefallen

Sergio Pérez erlebte beim Großen Preis von Monaco ein Wochenende zum Vergessen: Erst schied er am Samstag bereits in Q1 aus, am Sonntag war sein Rennen schon nach einer Kurve beendet, als er mit Haas-Fahrer Kevin Magnussen kollidierte. Doch seine Laune könnte in den nächsten Tagen schon wieder deutlich besser werden, denn ihm winkt wohl eine Vertragsverlängerung.