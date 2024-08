Formel 1: Was steckt hinter dem Schweigen des Designgenies?

Newey, so wird spekuliert, soll bei den Grünen einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben, angeblich im Wert von 100 Millionen Dollar, mit Bestätigung im September.

Newey? „Er holt gerade seine Freizeit nach“

In seinem Podcast „Formula for success“ gibt der Kult-Teamchef zu bedenken: „Adrian ist müde. Er holt gerade seine Freizeit nach. Seit seinem 19. Lebensjahr hat er jedes Jahr seines Lebens mit Arbeit verbracht, Tag und Nacht. Jetzt ist er Mitte 60. Er hat Spaß, seine Tochter hat geheiratet, er macht andere Dinge, die er vorher nie tun konnte. Den Rest wird man sehen.“

Newey in Silverstone?

Mitte Juni jedenfalls soll Newey schon einmal die Aston-Martin-Fabrik in Silverstone besucht haben. Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll tut alles dafür, um sein großes finanzielles Engagement endlich zu Gold zu machen. Das Designgenie Newey sieht der kanadische Geschäftsmann als Schlüssel dafür.

Was für Aston Martin spricht: Ex-Mercedes-Motorenchef Andy Cowell fängt dort als Gruppen-CEO an. Neweys Landsmann gilt als Guru im Bereich des Antriebs. Newey und sein geniales Gegenstück schätzen sich sehr und könnten Aston Martin gemeinsam in die Erfolgsspur führen.