Formel 1: Rennen im Zockerparadies droht Lotterie

Weil der spät am Abend stattfindet, müssen Fahrer und Teams mit sinkenden Temperaturen - von moderaten 22 Grad tagsüber auf zwölf spätabends - klarkommen. „Mir wurde sogar im Auto richtig kalt, als wir auf den Start der letzten Session warten mussten“, berichtete Gasly, der in Q3 trotzdem auf Betriebstemperatur kam und seinen Rennwagen auf Platz drei lenkte.

Kein Grip! Wird der GP zur Lotterie?

Allein: Mit der Luft kühlt auch der Asphalt ab – im Qualifying bis auf 15 Grad. Das erinnert an frühere Wintertestfahrten im Februar in Spanien. Die Folge: Die Haftung sinkt – und es profitieren vor allem jene Teams, deren Reifen sonst zum Überhitzen neigen. Wie Mercedes, deren Fahrer George Russell die Pole holte.

„Das Auto war das ganze Wochenende über sehr stark“, bestätigte Teamchef Toto Wolff. „Wir scheinen in der Lage zu sein, bei diesen kalten Temperaturen eine gute Performance aus dem Auto herauszuholen – das haben wir in dieser Saison schon in Silverstone und Spa gesehen, und das hat uns heute geholfen. Die Pole Position ist großartig, aber es ist auch ein bisschen bittersüß, weil Lewis Zehnter wurde. Wir hatten definitiv den Speed, um mit beiden Autos in der ersten Reihe zu stehen, aber ich bin mir sicher, dass er morgen zurückschlagen wird.“