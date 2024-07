Olympia 2024: Argentinien-Wut nach Chaos-Spiel, Messi in Rage - "Größter Zirkus, den ich je gesehen habe"

So viel Chaos war nie - und die Reaktionen hinterher entsprechend emotional aufgeladen. „Der größte Zirkus, den ich je in meinem Leben gesehen habe“, wütete Argentiniens Trainer Javier Mascherano. Und Superstar Lionel Messi, der seine Knöchel-Verletzung während eines Familienurlaubs auskuriert, zückte sofort sein Smartphone und schrieb auf Instagram: „Unfassbar!“

Abseits-Entscheidung nach VAR

Dieser Last-Minute-Treffer löste anschließend eine heillose Verwirrung aus. Aufgebrachte marokkanische Anhänger stürmten umgehend aus Protest das Spielfeld im Stade Geoffroy-Guichard von Saint-Etienne, im großen Chaos ertönte ein Pfiff, die Mannschaften rannten in die Kabinen - das Spiel schien beendet. Selbst der offizielle Olympia-Liveticker vermerkte zunächst „end of play“, Spielende, vier Minuten später dann aber auch: „interrupted“ (unterbrochen).

Nächster Tiefschlag für Argentiniens Fußball

So oder so markierte der Vorfall einen neuerlichen Dämpfer der Albiceleste: Nach dem jüngsten Rassismus-Skandal im Anschluss an den Triumph bei der Copa América war Argentinien bereits während des Spiels zum Start in das olympische Turnier von vielen der 35.000 Fans ausgebuht worden. Nach dem vermeintlichen Ausgleich waren zudem Plastikflaschen, Becher und andere Gegenstände in Richtung der feiernden Argentinier geflogen.