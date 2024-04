Die besten Wetten zum DFB-Pokal Halbfinale 2024

Im DFB-Pokal stehen am Dienstag und Mittwoch die Halbfinals auf dem Spielplan. Neben dem DFB-Pokal Favoriten Bayer Leverkusen kämpfen drei unterklassige Teams um den Einzug ins Endspiel.

Wer tritt am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion gegeneinander an? Die beiden Duelle 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf werden es zeigen.

DFB-Pokal Halbfinale Wetten für Saarbrücken - FCK

Schafft der FCS im Derby die nächste Überraschung?

Nach Karlsruhe, Bayern, Frankfurt und Gladbach wartet auf den 1. FC Saarbrücken in den Wetten zum DFB-Pokal Halbfinale nun die vermeintlich leichteste Aufgabe. Der FCK ist ein Abstiegskandidat in der 2. Bundesliga.

Doch es handelt sich um ein Derby im Kampf um den Einzug in ein großes Finale. Entsprechend heiß umkämpft wird das Spiel von beiden Seiten sein.

Alternativ gibt es beim Wettanbieter auch die DFB-Pokal Quote von 4.50 für einen Saarbrücker Sieg mit exakt einem Tor Vorsprung. In den bisherigen vier Pokalspielen 2023/24 war das immerhin dreimal der Fall.

Ein Torfestival ist allerdings nicht zu erwarten, zumal Kaiserslautern ohne seinen Topstürmer Ragnar Ache antreten wird. Wir tippen deshalb auf ein torarmes Spiel mit unter 2,5 Toren zur Quote 1.97.

DFB-Pokal Halbfinale Quoten für Leverkusen - Düsseldorf

Was bringt der Meister in spe im Lokalduell?

Zumindest auf dem Papier wartet bei Leverkusen - Düsseldorf ein Derby, wobei man sich bei der Fortuna in der Bezeichnung des Spiels wohl eher im Lokalduell flüchten wird.

Bayer kann noch immer das Triple gewinnen und ist der klare Favorit in den DFB-Pokal Sieger-Wetten. Das gilt natürlich auch für das Spiel gegen den Nachbarn aus Düsseldorf, der aber zumindest die zweitstärkste Mannschaft der Halbfinals ist.

In der 2. Bundesliga ist die Fortuna gut in Form und hat gute Chancen, die Relegation zum Bundesliga-Aufstieg zu erreichen.

Da sich die Quote für einen einfachen Erfolg der Werkself jedoch keineswegs lohnt, müssen wir uns bei bwin anderweitig umschauen. Wir empfehlen deshalb die Wette auf einen Bayer-Erfolg auf dem Markt Halbzeit/Endstand zur Wettquote 1.61.

Beide Mannschaften sind zudem offensiv stark, was wir in unsere letzten beiden DFB-Pokal Wetten zum Halbfinale einfließen lassen. In den letzten sechs Pflichtspielen traf die Fortuna stets doppelt oder sogar noch häufiger, über Leverkusen müssen wir ohnehin kein Wort verlieren.