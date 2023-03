Bwin oder Bet365 – Wer ist besser? Buchmacher im Vergleich

Bwin und Bet365 sind zwei der bekanntesten und etabliertesten Sportwetten Plattformen auf dem Markt. Beide Plattformen bieten eine große Auswahl an Sportwetten Optionen, einschließlich Pre-Game und Live-Wetten an.

Buchmacher Bwin – 1 Jahr länger am Markt, bringt das den Vorsprung?

Bwin ist eine etablierte Sportwetten Plattform, die seit 1999 in Betrieb ist. Bwin ist bekannt für ein breites Angebot an Sportwetten, darunter verschiedene Pre-Match sowie Live-Wetten.

Das Wettangebot bei Bwin lässt wirklich so gut wie keine Wünsche übrig. Man findet neben den größeren Sportarten wie Fußball, Tennis und Basketball auch viele Randsportarten wie beispielsweise Badminton.

Auch bietet Bwin nicht nur eine Menge verschiedener Sportarten an, sondern auch die unterschiedlichsten Wettarten. Gibt man gerne vor dem Spiel eine Wette ab, so gehört Bwin wirklich unter die besten Buchmacher, bei denen man in Deutschland wetten kann.