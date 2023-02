Was sind Asian Handicap Wetten und wie funktionieren sie?

Asian Handicap Wetten sind eine immer beliebter werdende Form der Fußballwette. Ihren Ursprung haben die Asian Handicap Wetten, wie der Name bereits erahnen lässt, in Asien. Geht man auf die Seiten asiatischer Buchmacher findet man diese Wettart in der Regel direkt auf der Startseite. Die klassischen Dreiweg-Wetten wie man sie von europäischen Buchmachern her kennt muss man in der Regel erst mit ein paar weiteren Klicks selbst aufrufen.

Beim Asian Handicap wird ein Handicap auf die Mannschaft angewendet, die in dem jeweiligen Spiel als Außenseiter gilt. Dieses Handicap soll das Spiel virtuell ausgleichen und die Wetten sowie das Spiel selbst spannender gestalten.

Beim Asian Handicap wird versucht ein Fußballspiel ausgeglichen zu gestalten

Einer der Hauptvorteile von Asian Handicap Wetten ist, dass die Möglichkeit eines Unentschiedens ausgeschlossen wird. Daher werden Asian Handicap Wetten auch als sogenannte Zweiweg-Wetten bezeichnet. Das Handicap verschafft dem unterlegenen Team einen virtuellen Vorsprung, so dass es wahrscheinlicher ist, dass das Spiel durch das Handicap eher eine 50/50 Angelegenheit wird.

Asian Handicap Wetten sind auch deshalb so beliebt, weil sie eine größere Auswahl an Wettmöglichkeiten bieten. Anstatt nur auf den Ausgang eines Spiels zu wetten, können die User auch auf die Höhe des Sieges oder auf eine bestimmte Anzahl von Toren wetten.

Arten von Asian Handicap Wetten

Es gibt viele verschiedene Formen der Asian Handicap Wette: Werden die Teams in etwa gleich eingeschätzt, findet man ein Handicap von 0 vor, dies bedeutet: Spielen beide Team Unentschieden erhält man seinen Einsatz zurück. Weitaus häufiger zu finden sie die Handicaps mit den Lines: 0,25/0,5/0,75/1/1,25 sowie 1,5. In den folgenden Abschnitten erläutern wir die Handicap Lines und ihre Bedeutung noch einmal ausführlich

Möchte man mit Asian Handicaps auf Tore wetten, so wird man sehr häufig die Lines: 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 und 3 vorfinden. Im Folgenden werden wir uns die Unterschiede einmal genauer anschauen.

Was bedeuten die unterschiedlichen Lines bei Asian Handicap Wetten?

Als Beispiel nehmen wir hier einmal ein Fußballspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum. Wir sind uns sicherlich einig, dass beide Teams nicht die gleichen Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, sondern dass in den meisten Fällen der FC Bayern München als Sieger vom Platz gehen wird. Dementsprechend werden auch die Quoten für einen Bayern Sieg gesetzt sein. Für viele User wird es also eher unlukrativ sein, auf einen Sieg von Bayern München zu setzen.

Nun kommen die Asian Handicap Wetten ins Spiel. Hier versucht der Buchmacher bzw. eher der Wettmarkt, die Line so zu bestimmen, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe sehen werden. In unserem Beispiel vom FC Bayern München gegen den VfL Bochum, werden wir wahrscheinlich ein Handicap von -2,5 gegen den FC Bayern erwarten können. Dies bedeutet: Gewinnt Bayern München mit 3 Toren Unterschied oder höher, dann gewinnen wir unsere Wette auf den FC Bayern. Gewinnt der FC Bayern München jedoch nur mit 1 oder 2 Toren, dann würden wir unsere Wette auf die Bayern verlieren. Andersherum gewinnen wir unsere Wette auf den VfL Bochum mit 2,5 Toren Vorsprung , wenn Bayern mit nicht mehr als 2 Toren Vorsprung das Spiel gewinnt. Natürlich ebenfalls bei Unentschieden oder einem Sieg des VfL Bochums.

Möchte man auf Tore wetten, kann man dies ebenfalls mit einem asiatischen Handicap tun. Nehmen wir einmal als Beispiel das Asian Handicap von 3,0. Fallen 2 oder weniger Tore gewinnt das under 3,0. Fallen 4 oder mehr Tore gewinnt das over 3,0. Fallen genau 3 Tore, erhält man, egal ob auf under oder over gewettet wurde, seinen Einsatz zurück.

Beispiel für Asian Handicap Wetten bei Bet365

Wieso gibt es 0,25 Asian Handicap Lines ? Sonderfall Double Asian Handicap Lines einfach erklärt !

Im asiatischen Handicap, werden die Handicaps in 0,25 Stufen vergeben. Was bedeutet es nun, wenn man ein Handicap von 0,25 ( bei europäischen Buchmachern häufig als 0, 0,5 angezeigt ) vorfindet?

Im Grunde wird der Einsatz des Users aufgeteilt und einmal zur Hälfte auf die +0 Line gelegt und zur anderen Hälfte auf die +0,5 Line. Endet das Spiel unentschieden, erhält man den Einsatz, der auf die +0 Line gelegt wurde, vollständig zurück. Der Einsatz der auf die +0,5 line gesetzt wurde gewinnt.

Ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung: Wir setzen 100 Euro auf Borussia Dortmund +0,25 zur Quote 2.0 gegen Bayern München. Gewinnt Bayern München verlieren wir unseren Einsatz, gewinnt Dortmund gewinnen wir unseren Einsatz zur Quote 2.0, also entsprechend erhalten wir 200 Euro zurück und erzielen 100 Euro Gewinn. Geht das Spiel nun Unentschieden aus, erhalten wir 150 Euro zurück, haben also 50 Euro gewinn erzielt. Im Hintergrund wurde unser Einsatz aufgeteilt und zwar 50 Euro auf die +0 line und 50 Euro auf die +0,5 line. Letztere hat bei einem unentschieden Gewonnen, weswegen die 50 Euro auf der +0,5 line zur Quote 2,0 gewonnen hat. Die 50 Euro die auf der +0 line lagen erhalten wir schlichtweg zurück.

Hätten wir auf die Gegenseite, also den FC Bayern München mit einer -0,25 line gewettet, so wäre bei einem Unentschieden die Wette halb verloren gewesen und wir würden von unserem 100 Euro Einsatz, nur 50 Euro zurück erhalten.

Der beste europäische Buchmacher für Asian Handicap Wetten

Der beste europäische Buchmacher, um auf asiatische Handicaps zu wetten, ist Bet365. Bet365 bietet zu allen Fußballspielen die unterschiedlichsten asiatischen Handicaps an und man kann sich sein Handicap selbst heraussuchen.

Zum Großteil bietet Bet365 viel mehr Asian Handicap Wetten an, als asiatische Buchmacher ( diese bieten zum Teil pro Spiel nur 3-4 unterschiedliche Handicaps) an.

Asian Handicap Wetten sind bei professionellen Tippern sehr beliebt

Es ist auch erwähnenswert, dass der Markt für Asian Handicap Wetten sehr liquide ist und sich die Quoten aufgrund verschiedener Faktoren wie Mannschaftsleistungen, Verletzungen und Wetterbedingungen ständig ändern. Professionelle Sportwetter setzen meistens auf asiatische Handicaps, vor allem wenn sie auf Außenseiter tippen wollen, da sie somit viel Varianz aus ihren Wetten herausnehmen können.

Dies liegt daran, dass das Handicap die Anzahl der möglichen Ergebnisse in einem Spiel effektiv reduziert, wodurch es einfacher wird, das Ergebnis vorherzusagen und die Wahrscheinlichkeit auch für einen Außenseiter, das Spiel im Handicap zu gewinnen, auf ungefähr 50% hebt.

