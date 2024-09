Bayern vs. Dinamo in der CL: erhöhte Favoriten-Quoten & Boni für den FCB

Zum CL-Auftakt steht mit Bayern vs. Dinamo ein spannendes Match an. Hier gibt es die Top-Boni wie Quotenboosts & Freebets.

Zum CL-Auftakt steht mit Bayern vs. Dinamo ein spannendes Match an. Hier gibt es die Top-Boni wie Quotenboosts & Freebets.

Champions League Bayern - Dinamo: Freebets, Boosts & Wettbonus

Bayern - Dinamo Wetten zum 1. Spieltag der Champions League 2024/25

Demgegenüber ist das Unentschieden mit einer Quote von 10.0 angesetzt. Das Zagreb gewinnt, erscheint kaum vorstellbar, was der Wert von 15.0 unterstreicht.

Mit Dinamo Zagreb geht es zum Auftakt der Königsklasse nun gegen den aktuellen Dritten der kroatischen Liga. Der amtierende Meister und Pokalsieger ist gut in die Saison gestartet - verlor das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende gegen Hajduk Split allerdings mit 0:1.

Mit Blick auf den Spielverlauf ist ein souveräner Favoritensieg für den Bundesligisten am wahrscheinlichsten. Zugleich deutet einiges auf ein torreiches Match hin. Ideale Bedingungen also, um verschiedenste Bayern - Dinamo Wetten abzuspielen.

Betano Bonus: Gratiswette ohne Einzahlung + 100 % Wettbonus

Um den maximalen Betrag von 80 € zu erhalten, bedarf es der Einlage in Höhe von 80 €. In dem Fall beginnen User alles in allem mit einem Guthaben in Höhe von 180 €.