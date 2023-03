Deutschland - Belgien Wetten: Gratiswetten, Bonus & Quotenboosts im Überblick

Während sich andere europäische Top-Nationen in der EM-Qualifikation beweisen müssen, darf sich EM-Gastgeber 2024 Deutschland in Testspielen empfehlen. Der erste Test war ein nüchternes 2:0 gegen Polen. Am Dienstag wartet um 20:45 Uhr mit Belgien der erste richtige Gradmesser.