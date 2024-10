Internationale Topspiele am Wochenende: Gratiswetten & Bonusangebote

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 10:00 Uhr An diesem Wochenende stehen in den europäischen Ligen gleich zwei Topspiele an. Die besten Gratiswetten & Bonusangebote dazu gibt es hier.

Nach dem spannenden Champions League Spielen geht es an diesem Wochenende gleich mit den nächsten Highlights weiter.

Während in der La Liga am Samstag (26.10. um 21:00 Uhr) das Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ansteht, treffen in der Premier League am Sonntag (27.10. um 17:30 Uhr) Arsenal und Liverpool im Topspiel aufeinander.

Beide Begegnungen bieten allen Wettfans wieder zahlreiche Möglichkeiten interessante Wetten zu platzieren.

Passend zu den beiden Highlights bieten einige Bookies Promotions und Boni an, die wir hier für euch zusammengefasst haben.

Real - Barca & Arsenal - Liverpool: Gratiswetten & Wett Bonus Angebote

Merkur Bets : 100 % Bonus + 25 € Freiwette

NEO.bet : 10 € Wettguthaben gratis + Bonus

Winamax : 100 % Wettbonus + 15 € Gratiswette + Quotenboost

Betano : 20 € Gratiswette ohne Einzahlung

ODDSET: 100 € Bonus + 10 € Gratiswette

Merkur Bets: 100% Cashback Bonus + 25 € Gratiswette sichern

Merkur Bets war viele Jahre unter dem Namen XTiP aktiv, ehe der Bookie einem Rebranding unterzogen wurde.

Merkur Bets begrüßt Neukunden derzeit mit einem 100 % Cashback-Bonus bis zu 75 € und einer 25 € Gratiswette.

Für die Freiwette muss lediglich 1 € eingezahlt werden. Wichtig ist dabei, dass das Angebot bei der Einzahlung aktiv ausgewählt wird.

Zusätzlich kannst du dir im Anschluss auch noch den 100% Cashback Bonus bis zu 75 € bei Merkur Bets sichern.

Folge für den Merkur Bets Bonus einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schließe die Registrierung und Verifizierung ab Tätige eine Einzahlung von mindestens 10 € Platziere eine Kombiwette mit mindestens 3 Tipps und einer Mindestquote von jeweils 1,50. Wenn deine Wette verliert, schreibt der Bookie dir den Merkur Bets Bonus bis zu 75 € in Form von Freebets gut.

Wetten auf die beiden europäischen Topspiele bei Merkur Bets lohnen sich besonders, da der Buchmacher sogar die 5% Wettsteuer für dich übernimmt.

Winamax: 100% Bonus bis 100 € + 15 € Freebets ohne Einzahlung

Der Buchmacher Winamax bietet für die beiden europäischen Topspiele am Wochenende gleich drei attraktive Aktionen an.

Bei dem Bookie gibt es derzeit neben dem 100 % Winamax Bonus bis zu 100 € nach erfolgreicher Registrierung und Verifizierung zusätzlich auch noch eine 15 € Gratiswette.

Eine Einzahlung wird dabei erst fällig, wenn du den regulären Winamax Bonus in Anspruch nehmen willst. Die Freiwette wird hingegen ohne Einzahlung gutgeschrieben.

Wer also ohne den Einsatz von Echtgeld auf das Clasico oder das Topspiel Arsenal - Liverpool tippen will, ist bei Winamax genau richtig.

Neben den beiden Promos wartet auch noch ein attraktiver Real - Barca Quotenboost bei Winamax auf dich. Wenn Real oder Barca gewinnt und beide Mannschaften treffen, boostet der Bookie die Quote von 2,10 auf 2,40.

Betano: 20 € Freiwette ohne Einzahlung für die Topspiele Real - Barca & Arsenal - Liverpool

Bei dem Buchmacher Betano gibt es ebenfalls die Möglichkeit, ohne den Einsatz von Echtgeld auf Real - Barca und Arsenal - Liverpool zu tippen.

Der Bookie spendiert Neukunden nämlich nach erfolgreicher Registrierung und Verifizierung eine 20 € Gratiswette ohne Einzahlung.

Dabei wird die erste Einzahlung bei dem Wettanbieter erst nötig, wenn du zusätzlich auch noch von dem 100 % Bonus bis zu 80 € bei Betano profitieren möchtest.