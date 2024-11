US Wahl Wetten & Prognose: Wer wird US-Präsident 2024?

SPORT1 Betting 04.11.2024 • 17:00 Uhr Trump oder Harris - wer wird neuer US-Präsident 2024? Alle aktuellen US Wahl Wetten und die Prognose der Buchmacher im Check.

Am 5. November entscheidet sich in den Vereinigten Staaten, ob Kamala Harris oder Donald Trump neuer US-Präsident wird.

Im Hinblick auf die Wahlnacht stehen die US Wahl Wetten der Buchmacher im Fokus. Sie bieten neben Umfragen einen wichtigen Anhaltspunkt, mit welchem Ausgang in der Nacht zu rechnen ist.

Wie fallen die Buchmacher Prognosen zum Duell Trump vs. Harris aktuell aus? Achtung: Wetten auf die US Wahl sind in Deutschland nicht möglich. In Österreich können Interessierte allerdings Wetten abgeben.

US Wahl Wetten zu Trump vs. Harris: Wer wird Präsident?

In den US Wahl Wetten hat aktuell Donald Trump (Quote 1.70) die Nase vorn. Kamala Harris liegt mit der Wettquote 2.25 hinter dem ehemaligen US-Präsidenten.

Buchmacher sehen in US Wahl Prognose Trump vorne

Bevor am 5. November 2024 in den gesamten Vereinigten Staaten gewählt wird, bieten führende Wettanbieter wie Bet365 oder Bet-at-home verschiedene Wettquoten für dieses politische Großereignis an.

Der Rückzug von Joe Biden hat die Wettanbieter mit ihren US Wahl Wetten überrascht. Während Biden bereits deutlich hinter Trump zurücklag, stiegen die Chancen von Kamala Harris in den letzten Monaten kontinuierlich an.

Aktuell zeigen die US Wahl Wetten jedoch, dass Donald Trump als Favorit ins Rennen geht. Diese Position wackelt allerdings bedenklich, beruht sie doch vor allem auf einigen wenigen Swing States.

Die US Wahl Prognosen der Wettanbieter beinhalten nicht nur das langjährige Wissen der Buchmacher, sondern auch aktuelle Daten und Fakten. Wichtige Faktoren sind beispielsweise aktuelle Umfragen zu den Kandidaten von renommierten US-Meinungsforschungsinstituten.

Noch vor wenigen Wochen lag Kamala Harris in den US Wahl Wettquoten in Front, musste diese Position aber nach nur kurzer Zeit wieder abgeben. Gelingt am 5. November das Comeback?

US Wahl Umfragen: Es könnte nicht knapper sein

Die US Wahl Prognose ist in den Quoten eigentlich gar nicht so knapp, wie es andere Daten vermuten lassen. Denn in den US Wahl Umfragen könnte es derzeit nicht knapper sein.

In den letzten Umfragen vor der Präsidentschaftswahl am 5. November steht bei drei Instituten ein Remis in den Stimmen. Ein Meinungsforschungsinstitut sieht Donald Trump knapp vorne, ein anderes hingegen Kamala Harris.

Der Umfragedurchschnitt spricht mit 0,1 Prozentpunkten unglaublich knapp für Trump.

Diese Zahl zeigt, dass ein Ergebnis der US Wahl nicht vorhersehbar ist. Auch Trump weiß, dass ihm diese minimale Favoritenrolle nichts einbringt und kämpft mit seinem Wahlkampfteam weiter verbissen um die Stimmen in den Swing States.

Da die Republikaner um Trump in den meisten Swing States leicht vorne gesehen werden, fällt die US Wahl Prognose der Wettanbieter wohl aktuell vergleichsweise deutlich aus. Das alles kann sich an der Urne jedoch wieder ändern.

Die 5 besten US Wahl Wetten im Check

Welche sind die besten US Wahl Wetten? Bei bet365 haben wir folgende attraktive Quoten im Angebot gefunden, verfügbar auch in diesem Fall nur in Österreich, nicht in Deutschland.

Welche US Wahl Wettquoten gibt es bei den Wettanbietern?

Wer auf die US Wahl wetten möchte, wird bei einer Vielzahl an etablierten Buchmachern fündig. Wettanbieter mit entsprechendem Angebot sind beispielsweise bet365 und bet-at-home, die sich über Jahre als seriöse Anbieter einen Namen gemacht haben.

Wie unsere besten US Wahl Wetten bereits zeigen, gibt es viel mehr Wettquoten als nur jene auf den Sieger der Wahl und damit den kommenden Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Ein Blick auf das umfangreiche Portfolio der Buchmacher zeigt zum Beispiel US Wahl Wetten zum Popular Vote. Das bedeutet einfach, welcher der beiden Kandidaten die meisten Stimmen erhält - ohne die Inklusion der letztlich entscheidenden Wahlmänner.

Diese wiederum geben ihre Stimmen im Electoral College ab. Auch darauf kann bei den Wettanbietern getippt werden. So gibt es etwa Wetten auf den Gesamtsieg bei den Electoral College Votes, aber auch Wetten auf die Anzahl der Electoral Votes für Donald Trump und Kamala Harris.

US Wahl Wetten gibt es ebenfalls auf alle 50 Einzelstaaten. In vielen davon ist die Gemengelage traditionell deutlich. So gewinnen in Texas etwa traditionell die Republikaner, während Kalifornien ein Demokratenstaat ist. Interessant sind hingegen die US Wahl Quoten der angesprochenen Swing States, bei denen es viel Potential in beide Richtungen gibt.

Bet365 und Co. bieten ebenfalls Wettquoten für die Prozentzahl der Stimmen beider Kandidaten an. Diese gibt es in Form von bestimmten Prozentbereichen.

Natürlich dürfen auch die beliebten Über/Unter Wetten zur US Wahl 2024 nicht fehlen. Das Duell Trump vs. Harris und die Prognose zum nächsten US-Präsidenten elektrisiert nicht nur die US-Amerikaner, sondern ebenfalls die Buchmacher!