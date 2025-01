Wengen Ski-Weltcup 2025 Wetten: Wengen Ski-Weltcup Quoten & Favoriten

SPORT1 Betting 17.01.2025 • 11:00 Uhr Wer gewinnt die Lauberhornrennen beim Ski-Weltcup in Wengen? Alle Sieger-Quoten und Favoriten der besten Wintersport-Wettanbieter im Check.

Von Freitag, 17. Januar bis Sonntag, 19. Januar, gastiert der Ski-Weltcup 2025 im schweizerischen Wengen. Mit Super-G, Slalom und Abfahrt stehen am kommenden Wochenende gleich drei Disziplinen auf dem Programm.

Wer gewinnt das Lauberhornrennen beim Wengen Ski-Weltcup 2025? Wir blicken auf alle Favoriten und schauen, wer dem Gesamtführenden Marco Odermatt gefährlich werden kann.

Los geht es mit dem Super-G am Freitag, gefolgt von der Abfahrt am Samstag und dem Slalom-Finale am Sonntag. Jetzt alles über den Wengen Ski-Weltcup 2025 erfahren!

Ski-Weltcup 2025: Die Favoriten für den Wengen Super-G

Drei Rennen hat der Wengen Ski-Weltcup 2025 am Wochenende zu bieten.

Los geht es am Freitag um 12:30 Uhr mit dem Super-G. Da der Gesamtführende Marco Odermatt auch hier der große Favorit ist, könnte es direkt zum Auftakt einen Heimerfolg für die Eidgenossen geben.

Zwar verpasste Odermatt im italienischen Bormio zuletzt das Podium, doch dafür konnte er in Beaver Creek auf Platz 1 und in Gröden auf Platz 3 fahren. In der aktuellen Form ist er natürlich auch beim „Heimspiel“ in Wengen der Topfavorit.

Erst mit großem Abstand folgen bei den Quoten Mattia Casse (Italien) und Vincent Kriechmayr (Österreich). Casse konnte den Super-G beim zweiten Weltcup-Meeting in Gröden gewinnen.

Siegreich war Kriechmayr in dieser Saison zwar noch nicht, doch dafür liegt er in der Super-G-Wertung auf Platz 3 hinter Fredrik Møller und Odermatt.

Wengen Ski-Weltcup 2025: Wer gewinnt die Abfahrt bei den Lauberhornrennen?

Weiter geht es am Samstag mit der Abfahrt, welche traditionell den Höhepunkt der Lauberhornrennen darstellt.

Hier geht Marco Odermatt ebenfalls als Favorit auf die Piste. Nach seinem zweiten Platz zum Auftakt hat er mit dem Sieg in Gröden das Rote Trikot in dieser Disziplin übernommen. Auch wenn er in Bormia nicht auf dem Podest gelandet ist, führt er die Gesamtwertung weiterhin an. Kann er nach 2024 erneut in Wengen triumphieren?

Aktuell scheint in der Abfahrt alles über die Schweizer zu gehen. Denn bei den bisherigen drei Stopps standen stets zwei Eidgenossen auf den Plätzen eins und zwei. Wenig überraschend werden die ersten vier Ränge in der Gesamtwertung allesamt von den Schweizern belegt.

Mit Justin Murisier verzichtet allerdings ein aussichtsreicher Fahrer wegen Knieproblemen auf den Start in Wengen.

Wengen Ski-Weltcup 2025: Wer triumphiert am Sonntag im Slalom?

Den Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Wengen bildet am Sonntag das Slalom-Rennen. Im Vergleich zu Super-G und Abfahrt gestalten sich die Weltcup-Quoten hier wesentlich ausgeglichener.

Sechs Slalom-Events haben in dieser Saison schon stattgefunden. Dabei liefern sich der Franzose Clement Noel und der Norweger Henrik Kristoffersen einen engen Kampf um das Rote Trikot.

Obwohl Noel in dieser Saison schon dreimal ganz oben stand, konnte Kristoffersen mit dem 3. Platz in Adelboden die Gesamtführung übernehmen.

Aber auch in Wengen ist Noel wieder der Topfavorit bei den Buchmachern. Dahinter liegen Kristoffersen und Loic Meillard gleichauf.

Wengen 2025: Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Bei einem Blick auf die Favoriten ist bereits deutlich geworden, dass in erster Linie die Schweizer, Norweger und Franzosen die Titel unter sich ausmachen.

Bislang sind die DSV-Herren in dieser Saison noch nicht auf den vorderen Plätzen gelandet.

Am ehesten kann sich noch Linus Strasser etwas im Slalom ausrechnen. In Adelboden ist der Deutsche zuletzt auf Platz 4 gefahren. Interwetten listet ihn für den Slalom in Wengen mit einer Quote von 9,00 im erweiterten Favoritenkreis.

Erst mit etwas größerem Abstand folgen Adrian Meisen und Anton Tremmel. Nicht beim Weltcup in Wengen antreten wird Simon Jocher, der sich bei der Abfahrt in Bormia verletzte.