2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 20.12.-22.12.

Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 17. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt.

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 17. Spieltag vom 20.12. - 22.12.2024: Im Wett Tipp heute besteht die Möglichkeit, dass Elversberg sich an der Tabellenspitze behauptet.

2.Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 17. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: HSV vs. Fürth

Als einziges Zweitliga-Team wurde der HSV in dieser Spielzeit vor heimischer Kulisse noch nicht bezwungen. Saisonübergreifend sind die Rothosen seit zehn Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (5S, 5U). Allerdings verpassten die Hanseaten bei ihren letzten drei Partien im Volksparkstadion einen Dreier und teilten sich jeweils die Punkte.

Zwei dieser drei vorangegangenen Auftritte im eigenen Stadion schloss der HSV mit “Über 1,5 Gegentoren” ab. Insgesamt stehen die Gastgeber bei 23 Gegentoren und konnten erst zwei Weiße Westen in dieser Spielzeit für sich beanspruchen. Die Erklärung ist für die 2. Bundesliga Tipps ziemlich einfach: Kein anderes Team ließ im deutschen Unterhaus mehr Schüsse gegen sich zu (249).

Fürth rappelte sich in den vergangenen Wochen wieder auf, blieb drei Spieltage in Folge ungeschlagen (2S, 1U) und holte zuletzt zwei Siege in Serie. Insgesamt jubelten die Kleeblätter über 13 Treffer nach einem ruhenden Ball (1.) und haben mit Noel Futkeu (7 Saisontore) einen formstarken Top-Torschützen im Angriff platziert.

Wir sehen den HSV in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine "Fürth Über 1,5 Tore" Wette mit einer Quote von 2,70.

Thema der Woche: Verteidigt Elversberg die Tabellenführung?

Elversberg gibt sich dem fantastischen Flow der vergangenen Wochen fortwährend hin und eroberte sich durch den letzten 3:0-Sieg gegen Braunschweig erstmals die Tabellenführung im deutschen Unterhaus. Das Ganze erfolgte natürlich im Jubiläumsspiel (50. Zweitliga-Spiel) der Saarländer.

Die SVE sammelte durchschnittlich 2,00 Punkte pro Heimspiel und erzielte An der Kaiserlinde 2,25 Treffer pro Spieltag. Im direkten Duell mit Schalke ist ein Sieg zwar nicht sicher, doch "Elversberg Über 1,5 Tore" ist ein ziemlich realistisches Szenario, das zum 1,80-fachen Gewinn führt.

Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses rangiert Elversberg an der Spitze vor den punktgleichen Teams aus Köln und Paderborn. Die Geißböcke sind weiterhin das Team mit den meisten erwartbaren Treffern im deutschen Unterhaus (33,7 xG). Zusätzlich ist die Verteidigung seit der Systemumstellung auf ein 3-4-3-System wesentlich gefestigter.

Zu Gast am Betzenberg bei Kaiserslautern erwartet die Domstädter ein schwieriger Gegner, der allerdings auf seinen besten Torjäger (Ragnar Ache: 9 Saisontore) verzichten muss und zuletzt eine derbe 1:5-Pleite gegen Darmstadt hingenommen hat. Wir sehen die Kölner als Sieger aus diesem Spiel herausgehen mit einer Quote von 1,86.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Auf Paderborn rast in der 2. Bundeslig Prognose voraussichtlich ein torreicher Vergleich mit Karlsruhe zu. Der KSC gewann am vergangenen Spieltag mit 4:2 gegen Regensburg und war damit zum vierten Mal in Folge an einer Zweitliga-Paarung mit mindestens vier Treffern beteiligt.

Selbiges galt für drei der letzten vier Partien der Hausherren, sodass wir in der Quote von 2,45 für “Über 3,5 Tore” einen Value erkennen.

Hinter dem Trio hat sich Fortuna Düsseldorf platziert. F95 gewann jedoch nur eines der letzten sieben Zweitliga-Spiele und hätte am letzten Wochenende gegen Schalke (1:1) durchaus verlieren können.

Magdeburg ist eine starke Auswärtsmannschaft, die im Schnitt 2,13 Tore pro Gastauftritt erzielt. Insgesamt erwarten wir in diesem Duell “Über 2,5 Tore”, die ihr zu einer Quote von 1,73 erhaltet.

Daten und Fakten zum 17. Spieltag:

Hertha bewahrte in keinem der letzten 10 Zweitliga-Spiele eine Weiße Weste.

Darmstadt ist seit 9 Zweitliga-Spieltagen ungeschlagen.

Im Aufsteiger-Duell zwischen Münster und Ulm treten 2 der 4 schwächsten Offensivreihen gegeneinander an.

Direkt im Nacken der Fortunen hält sich Hannover 96 für einen Angriff auf die Tabellenspitze bereit.

Die Möglichkeit, sich an die Spitze der 2. Bundesliga zu setzen, ergab sich zwar bereits am vergangenen Spieltag, doch die damalige Paarung verloren die Niedersachsen mit 0:1 gegen Fürth.

Zurück im eigenen Stadion sollte H96 ein Sieg gegen Hertha BSC gelingen. Hannover gewann sieben der acht bisherigen Heimspiele und trifft auf eine angeschlagene "Alte Dame", die mit zwei Niederlagen in Folge nicht die besten Voraussetzungen mitbringt. Wir spielen deshalb eine Quote von 2,12 für einen "Sieg Hannover".

Weitere Partien am 17. Spieltag der 2. Bundesliga:

Das Aufsteiger-Duell zwischen Münster und Ulm ist tendenziell keine Partie, von der ihr euch allzu viele Treffer erhoffen solltet. Der SSV verpasste in 50 Prozent seiner Gastauftritte einen Torerfolg und beide Mannschaften zählen zu den drei schwächsten erwartbaren Angriffsreihen.

Deswegen nehmen wir “Ulm Unter 0,5 Tore” ins Visier und setzen auf 2. Bundesliga Quoten von 2,55.

Nürnberg trauen wir im Heimspiel gegen Braunschweig einen Befreiungsschlag zu. Der BTSV kassierte zuletzt acht Gegentore in zwei Liga-Spielen und blieb gegen Elversberg (0:3) zum dritten Mal in Folge torlos.

Bei diesen niederschmetternden Zahlen klingt eine Quote von 1,81 für einen “Sieg Nürnberg” immer noch verlockend.

Den Verbleib im deutschen Unterhaus kann Regensburg aus den Gedankenspielen streichen, sofern nicht eine unmittelbare Steigerung erfolgt.