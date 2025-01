2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 24.01.-26.01.

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 19. Spieltag vom 24.01. - 26.01.2025: Im Wett Tipp heute lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen des Tabellenkellers. In diesem steht für das kommende Wochenende ein echter Kracher an.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 19. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Hertha vs. HSV

Der HSV ist zurück an der Tabellenspitze im deutschen Unterhaus. Nachdem die Rothosen ihr Top-Spiel gegen Köln mit 1:0 für sich entschieden haben, führen sie das Zweitliga-Tableau erstmals seit dem fünften Spieltag der Saison 2023/2024 an.

Sechs ungeschlagene Zweitliga-Paarungen in Serie, fünf davon unter Merlin Polzin, haben sich gelohnt. Hertha hingegen gewann nur zwei der acht vorangegangenen Begegnungen im deutschen Unterhaus und ist seit drei Heimspielen sieglos (1U, 2N). Die größte Motivation auf dem Rasen für diesen 2. Bundesliga Tipp könnte Davie Selke ausstrahlen.

Der Ex-Herthaner traf in seinen letzten fünf Aufeinandertreffen mit der „Alten Dame“ und ist zuletzt zum besten HSV-Torjäger der aktuellen Spielzeit aufgestiegen (10 Tore). Gemeinsam mit seinen Kollegen entwickelt der Angreifer Woche für Woche immense Torgefahr, die zu den zweitmeisten erwartbaren Toren geführt haben (34,0 xG).

Wir sehen den HSV in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine „Sieg HSV (DNB)” Wette mit einer Quote von 1,76 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Hat Regensburg doch noch eine Chance auf den Klassenerhalt?

Viele Blicke sind am kommenden Wochenende ins Donaustadion gerichtet. Dort steigt der vielleicht größte Fight des 19. Spieltags. Ulm (16.) empfängt Regensburg (18.). Die Mannschaften liegen nur noch drei Zähler voneinander entfernt. Diese könnten die Gäste mit einem Sieg beseitigen.

Der SSV ist seit elf Spieltagen sieglos. Sorgen bereitet die Offensive, die mit 20,0 xG (17.) nur leicht besser als der Angriff von Regensburg (17,7 xG) ist. Im Ulm Regensburg Wett Tipp heute erwarten wir „Unter 2,5 Tore“, die wir bei LeoVegas zu einer Quote von 1,75 gefunden haben. Nähere Infos zu diesem Wettanbieter findet ihr im LeoVegas Test .

Getrennt werden die beiden Teams von Eintracht Braunschweig. Die Löwen (16) erzielten nach Regensburg (9) die wenigsten Tore in dieser Spielzeit und fanden zuletzt im Angriff überhaupt nicht mehr statt. Mittlerweile durften die Fans des BTSV seit fünf Spieltagen nicht mehr über einen Treffer ihrer Mannschaft jubeln.