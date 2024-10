49ers - Chiefs Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 12:00 Uhr 49ers - Chiefs Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Sorgt San Francisco im Super-Bowl-Rematch für etwas Wiedergutmachung?

Unser 49ers - Chiefs Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 20.10.2024 lautet: Der amtierende Super-Bowl-Champion will am Sonntag den sechsten Sieg im sechsten Spiel feiern. Im Wett Tipp heute trauen wir aber eher San Francisco eine kleine Revanche zu.

Exakt 252 Tage nach dem Super Bowl LVIII kommt es am Sonntag im Levi‘s Stadium von Santa Clara zum Rematch. Die 49ers, die damals nach der Halbzeit drei Touchdowns durch die Chiefs hinnehmen mussten, verloren am Ende in der Overtime knapp mit 22:25. So sicherte sich Kansas City zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren die Vince-Lombardy-Trophy. Auch in die neue Saison sind Patrick Mahomes und Co. makellos gestartet (5-0). Nur zu gerne würde San Francisco KC die erste Saisonniederlage zufügen. Laut der 49ers Chiefs Prognose ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,78 bei Winamax für den Wett Tipp heute „Sieg 49ers“.

Darum tippen wir bei 49ers vs Chiefs auf „Sieg 49ers“:

Die 49ers haben die drittbeste Pass-Defense nach DVOA

Pat Mahomes steht 2024 bisher nur bei 6 TDs und 6 INTs

Die Chiefs stehen bei Total Points auf Platz 20 und beim Turnover Margin auf Rang 25

49ers vs Chiefs Quoten Analyse:

Es kommt selten vor. Aber am Sonntag ist es mal wieder soweit. Patrick Mahomes und Co. gehen als Außenseiter in eine Partie. Natürlich ist der Unterschied bei den 49ers vs Chiefs Quoten nicht allzu groß. Die Hausherren bekommen aber einen leichten Spread von minus 1,5 Punkten verpasst.

Das Über/Unter liegt bei 46,5 Zählern. So wird ein Heimsieg mit der Höchstquote von 1,85 belohnt. Baut Kansas City seine gute Serie gegen die Niners aus? Dann dürft ihr euch bei den Wettanbietern ohne Steuer für einen Sieg der Gäste über 49ers gegen Chiefs Wettquoten zwischen 2,00 und 2,05 freuen.

49ers vs Chiefs Prognose: Wer kann die Ausfälle besser kompensieren?

2023 stellten die 49ers mit zahlreichen Stars die zweitbeste Offense (Total Yards und Yards per Game). Auch die Defense schaffte es in zahlreichen wichtigen Bereichen (Total Points, Points per Game, Rush Yards und Rush Yards per Game) auf Platz 3. Doch in dieser Spielzeit hat San Francisco einige Probleme und steht aktuell nur bei 3-3 vor dem 49ers Chiefs Tipp. Das hat vor allem mit den Ausfällen von Spielern wie RB Christian McCaffrey, DT Javon Hargrave, LB Dre Greenlaw und S Talanoa Hufanga zu tun.

So können die Niners enge Spiele bisher nicht auf ihre Seiten ziehen. Schon drei One-Score-Games wurden 2024 verloren. Ganz wichtig war aber der 36:24-Sieg zu Gast bei den Seahawks am vergangenen Wochenende. Anstatt bei einer Bilanz von 2-4 und 0-3 in der NFC West zu stehen, haben die Männer von Coach Kyle Shanahan zu Seattle (3-3) aufgeschlossen. In Abwesenheit von McCaffrey sind die Running Backs Jordan Mason und Isaac Guerendo in die Bresche gesprungen. Auch QB Brock Purdy schafft es mit neun TDs, vier INTs und einem Passer Rating von 100,5 wieder unter die Top 10.

In der Offseason wollte Kansas City seine Offense, die in der Vorsaison schon einige Probleme gehabt hatte, wieder auf Vordermann bringen. Doch mit 23,6 Punkten steht die Angriffsreihe gerade mal auf Rang 15. Der Kader kann die Ausfälle der Receiver Hollywood Brown und Rashee Rice sowie Running Back Isiah Pacheco aktuell nicht kompensieren. Auch Patrick Mahomes ist nicht in Bestform. Der QB hat mit sechs Touchdowns und sechs Interceptions ein Passer Rating von 88,9. Das reicht in der NFL nur für Platz 19, einen Rang hinter Trevor Lawrence (Jaguars).

Hoffnung macht RB Kareem Hunt, der nach der Verletzung von Pacheco verpflichtet wurde und gegen die Chargers sowie die Saints zwei gute Leistungen auf den Kunstrasen zauberte. Trotzdem muss in der 49ers vs. Chiefs Prognose wieder die Defense die Spiele gewinnen. Bei den zugelassenen Punkten steht man auf Rang 6. Auf dem aktuellen Trade Market, bei dem in der vergangenen Woche gleich zwei namhafte WR wechselten, blieben die Chiefs ruhig. Worthy, Smith-Schuster und Watson sollen es richten. Gegen die Saints haben die Chiefs vor ihrer Bye-Week das erste Spiel in dieser Saison mit mehr als einem Score Vorsprung gewonnen.

49ers - Chiefs Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 49ers: 36:24 Seahawks (A), 23:24 Cardinals (H), 30:13 Patriots (H), 24:27 Rams (A), 17:23 Vikings (A)

Letzte 5 Spiele Chiefs: 26:13 Saints (H), 17:10 Chargers (A), 22:17 Falcons (A), 26:25 Bengals (H), 27:20 Ravens (H)

Letzte 5 Spiele 49ers vs Chiefs: 22:25 (A), 23:44 (H), 20:31 (A), 27:38 (A), 22:17 (H)

Die Chiefs führen die Bilanz gegen SF nach 16 Duellen knapp mit 9-7 an. Von den letzten sieben Duellen mit Kansas City konnte San Francisco auch nur eines gewinnen (2014). Unter Shanahan sind die 49ers in vier Partien gegen KC sogar ganz ohne Sieg, was sich im 49ers Chiefs Tipp ändern soll.

Besonders bitter waren die zwei Pleiten im Super Bowl nach späten Führungen. Am Sonntag kommt es in einer Regular Season zum zehnten Mal zu einem Super-Bowl-Rematch aus dem Vorjahr. Der amtierende Champion führt dabei mit 6-3.

Im letzten Super Bowl warf KC-QB Patrick Mahomes zwei TDs. Kommt der Spielmacher in der 49ers vs Chiefs Prognose auch am Sonntag auf mindestens zwei Scores, wird dieser Tipp in der tollen Bet365 App mit einer Quote von 1,92 belohnt.

Unser 49ers - Chiefs Tipp: Sieg 49ers

Eines ist schon mal sicher: Uns steht am Sonntag wieder ein ganz enges Duell bevor. Sowohl bei DVOA als auch EPA/Play liegen beide Teams eng beieinander. Für die Hausherren sprechen der Heimvorteil und die höhere Qualität in der Offense.

Auf der anderen Seite des Balls hat die Defense von KC klare Vorteile. Zudem steht Andy Reid auch bei 21-4 nach Bye Weeks. Doch die 49ers werden auf Wiedergutmachung aus sein und alles in die Waagschale werfen. Gegen einen Patrick Mahomes, der sich bisher viele Fehler geleistet hat, sollte so ein knapper Sieg drin sein.