76ers - Knicks Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2024

Unser 76ers - Knicks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 03.05.2024 lautet: Die 76ers konnten sich ein sechstes Match in der Serie gegen die New York Knicks erspielen und kämpfen nun vor heimischem Publikum um das Überleben in den Playoffs. Wir gehen von einer weiteren knappen Partie in unserem Wett Tipp heute aus.

Was für eine spannende Serie zwischen den 76ers und den Knicks in der ersten Runde der laufenden NBA-Postseason! Beide Teams schenkten sich in den ersten fünf Partien nichts und kämpften bis zum Schluss um jeden Punkt. Wie ausgeglichen es dabei meist zuging, zeigt die Tatsache, dass die 76ers mit 2-3 zurückliegen und dennoch insgesamt zwei Punkte mehr in dieser Serie erzielen konnten.

Wir gehen von einem weiteren knappen Spiel aus und wählen daher den Wett Tipp heute „Sieg Knicks mit HC +5,5″ mit einer Quote von 1,66 bei Betway.

Darum tippen wir bei 76ers vs Knicks auf „Sieg Knicks mit HC +5,5″:

Die Knicks erzielten im Schnitt in dieser Serie 0,4 Punkte pro Partie weniger als der Gegner aus Philadelphia.

Die Knicks gewannen 4 der letzten 6 Gastspiele in Philadelphia

Die Knicks werden alles daran setzen, ein mögliches 7. Spiel in dieser Serie zu verhindern.



76ers vs Knicks Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die 76ers nach dem Sieg nach Verlängerung in der letzten Partie gegen die Knicks leicht im Vorteil und beziffern einen Heimsieg von Philly mit einer Quote von 1,69. Dass New York die Serie im sechsten Spiel beenden kann, wird mit einer Quote von 2,45 etwas unwahrscheinlicher gesehen.

Die meisten Punkte im Spiel werden dennoch einem Knicks-Spieler zugetraut. Die Over-/Under-Line für Jalen Brunson liegt bei stolzen 32,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,87, was die starken Leistungen des Guards in dieser Serie unterstreicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

76ers vs Knicks Prognose: Kann Tyrese Maxey es wieder richten?

Was für ein verrücktes Finish in Spiel 5 dieser überaus unterhaltsamen Serie zwischen den 76ers und den Knickerbockers. Die Gäste aus Philadelphia sahen Sekunden vor der Schlusssirene mit einem Rückstand von sechs Punkten schon wie der sichere Verlierer aus und die Spieler von Coach Nick Nurse schienen schon ihren verfrühten Urlaub auf einer Luxusinsel buchen zu können. Der junge Guard Tyrese Maxey hatte jedoch etwas dagegen und erzielte einen Dreier plus Freiwurf, nur um kurz danach einen weiteren Dreier zum Ausgleich zu versenken.

Die folgende Overtime gewannen die Sixers dann recht souverän und erzwangen somit das nun anstehende sechste Match dieser Serie, die bisher vor allem durch starke Defense auf beiden Seiten geprägt ist. Im Schnitt wurden in den ersten fünf Partien 212 Punkte erzielt.

Die 76ers stellen sich trotz der offensichtlichen Verletzungsprobleme vom noch amtierenden MVP Joel Embiid als der erwartet schwere Gegner für den zweiten Seed des Ostens dar. Das liegt jedoch definitiv nicht an der Leistung ihres Point Guards Jalen Brunson, der im Schnitt in den ersten fünf Partien gegen die 76ers auf 34,4 Punkte kam und in den letzten drei Partien jeweils mindestens 39 Punkte auflegen konnte.

In den letzten beiden Partien fiel der Distanzwurf bei den Knicks jedoch mit deutlich unter 30 Prozent überhaupt nicht mehr, was auch in der kommenden Partie zu einem wichtigen Faktor werden könnte. In jedem Fall kann sich das Team von Coach Thibaudeau auf ihr starkes Offensiv-Rebounding (Platz 1 ligaweit) verlassen, was in der Regel zu vielen Second-Chance-Punkten führt.

76ers - Knicks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 76ers: 112:106 Knicks (A), 92:97 Knicks (H), 125:114 Knicks (H), 101:104 Knicks (A), 104:111 Knicks (A).

Letzte 5 Spiele Knicks: 106:112 76ers (H), 97:92 76ers (A), 114:125 76ers (A), 104:101 76ers (H), 111:104 76ers (H).

Letzte 5 Spiele 76ers vs. Knicks: 112:106 (A), 92:97 (H), 125:114 (H), 101:104 (A), 104:111 (A).



Die Knicks konnten in sieben der letzten acht Partien in Philadelphia mindestens 103 Punkte erzielen. Für eine entsprechende Wette wird bei Bet365 eine Quote in Höhe von 2,30 angeboten.

Ein wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Abschneiden der Knicks im Duell gegen die 76ers dürfte ihre Verwertung der Freiwürfe werden. In der abgelaufenen regulären Saison trafen die Knickerbockers diese mit im Schnitt 78 Prozent (Platz 16) immerhin durchschnittlich gut. In den letzten drei Partien dieser Postseason fiel dieser Wert jedoch auf unter 69 Prozent ab, was in den knappen Spielen einen enormen Unterschied ausmachen kann. Auf Seiten der 76ers sind hingegen wieder alle Augen auf die Leistung von Guard Tyrese Maxey gerichtet, der in dieser Serie im Schnitt auf 32 Punkte bei recht ordentlichen Quoten aus dem Feld kommt. Vor allem der Distanzwurf fällt mit 41,2 Prozent bei einem Volumen von 9,8 Würfen pro Spiel sehr gut.

Unser Knicks - 76ers Tipp: Sieg Knicks mit HC +5,5

Wir möchten uns wirklich nicht auf einen Favoriten im kommenden Duell zwischen den Philadelphia 76ers und den New York Knicks festlegen müssen. Fakt ist, dass in jeder bisherigen Partie dieser spannenden Serie beide Teams noch kurz vor Schluss eine Chance auf den Sieg hatten. Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis auch im Duell zwischen den beiden Rivalen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, sehen die Knicks aufgrund ihrer starken Defensive und ihrem bärenstarken Aufbauspieler Jalen Brunson dabei hauchdünn im Vorteil.