AC Milan - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2025

SPORT1 Betting 10.01.2025 • 11:00 Uhr AC Milan - Cagliari Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Können die Rossoneri in der Liga Boden gutmachen?

Unser AC Milan - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 11.01.2025 lautet: Die Mailänder wollen den Schwung aus der Supercoppa mit in die Liga nehmen. Dieses Vorhaben dürfte im Wett Tipp heute auch voll und ganz aufgehen.

So richtig schlecht hatte AC Milan unter Paulo Fonseca nicht gespielt. Vor allem in der Champions League konnten die Rossoneri einige Erfolge verbuchen. Doch irgendwie stimmte die Chemie nicht. So wurde der Portugiese trotz einer Bilanz von nur einer Niederlage aus zwölf Pflichtspielen entlassen und durch einen Landsmann ersetzt.

Unter Nachfolger Sergio Conceicao gewannen die Mailänder gleich mal die Supercoppa mit einem 3:2-Finalsieg gegen niemand geringeren als Stadtrivale Inter. Nun soll es auch in der Serie A wieder aufwärts gehen. In unserer AC Milan Cagliari Prognose stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht. So spielen wir mit einer Quote von 1,53 bei Merkur-Bets den AC Milan Cagliari Wett Tipp heute “Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Cagliari auf “Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore”:

Cagliari konnte lediglich 8 von 86 Duellen gegen die Rossoneri gewinnen

Milan hat in den letzten 14 Pflichtspielen nur eine Niederlage kassiert

Die Sarden haben 5 der letzten 6 Liga-Spiele verloren

AC Milan vs Cagliari Quoten Analyse:

Der Verein aus Sardinien kann sich aktuell nur dank des besseren Torverhältnisses auf dem ersten Nichtabstiegsplatz halten. Da die Rossoblu immerhin beim Tabellenachten zu Gast sind, fallen auch die AC Milan vs Cagliari Quoten auch recht deutlich aus.

So müsst ihr euch für einen Heimsieg mit einer Höchstquote von 1,35 begnügen. Auf der Gegenseite bieten euch die Buchmacher, die immer wieder mal auch Sportwetten mit Paysafecard anbieten, für einen Erfolg der Gäste AC Milan gegen Cagliari Wettquoten zwischen 8,00 und 9,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Cagliari Prognose: Wie verläuft das Serie-A-Debüt des neuen Coaches?

Paulo Fonseca war vor allem der Rückstand von Milan in der Serie A auf die Top-Vereine zum Verhängnis geworden. Aktuell liegen die Rossoneri 17 Punkte hinter Rang 1 und acht Zähler hinter dem ersten Champions-League-Platz zurück. Hinzu kamen diskutable Taktik-Entscheidungen und unnötige Streitereien mit Leistungsträgern. Der neue Coach konnte aufgrund der Personalsituation nicht viele Änderungen an der Startelf vornehmen, doch Conceicao sorgt für viel frischen Wind und erreicht die Spieler.

So zog Milan mit einem 2:1 im Halbfinale gegen Juventus ins Supercup-Endspiel ein. Gegen die Turiner machte die Mannschaft zwar einen schwerfälligen Eindruck, konnte die Partie aber mit einem Elfmeter und einem Eigentor in den letzten 20 Minuten drehen. Im Finale gegen den Stadtrivalen Inter lagen die Rot-Schwarzen zur Pause auch schon mit 0:2 zurück, gingen aber nach einer unglaublichen Leistungssteigerung doch noch als 3:2-Sieger vom Platz. Damit sicherte sich der Verein zum achten Mal den italienischen Supercup.

Als Nachfolger von Erfolgscoach Claudio Ranieri bei Cagliari Calcio soll Davide Nicola die Sarden in dieser Spielzeit in der Serie A halten. Nicola konnte in seiner Vergangenheit schon einige Abstiegskandidaten vor dem Gang in die zweite Liga bewahren. Auch in dieser Saison steht der Trainer vor einer schwierigen Aufgabe. Im ersten Spiel des neuen Jahres konnten die Rossoblu nach fünf Niederlagen am Stück, bei denen nur ein Tor erzielt wurde, mit dem 2:1 in Monza endlich wieder einen Sieg einfahren.

Mit diesem Erfolg konnte die Mannschaft aus Sardinien ans rettende Ufer klettern, doch die “Gli Isolani” haben schon zehn Niederlagen auf dem Konto. Dieser Wert wird nur von den Schlusslichtern Venedig und Monza überboten (jeweils 11). 32 Gegentore bedeuten ebenfalls den drittschwächsten Wert in der Serie A. Bei einem Expected-Goals-Wert von 25,7 (9.) kommt Cagliari nur auf 18 Treffer (15.). Solche Statistiken unterstützen natürlich unseren AC Milan Cagliari Tipp.

AC Milan - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:2 Inter Mailand (A), 2:1 Juventus Turin (A), 1:1 AS Rom (H), 1:0 Hellas Verona (A), 0:0 Genua (H)

Letzte 5 Spiele Cagliari: 2:1 Monza (A), 0:3 Inter Mailand (H), 1:2 Venezia (A), 0:4 Juventus Turin (A), 0:1 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Cagliari: 3:3 (A), 5:1 (H), 4:1 (H), 3:1 (A), 1:0 (A)

Die Rot-Schwarzen aus Mailand gehören, wie wir in unserer AC Milan Cagliari Prognose feststellen müssen, nicht zu den Lieblingsgegnern der Sarden. Beide Vereine standen sich schon 86 Mal auf dem Rasen gegenüber. Die Rossoblu konnten dabei nur acht Siege feiern. Demgegenüber stehen 29 Remis und 49 Niederlagen.

In Mailand konnten die “Gli Isolani” sogar nur dreimal den Platz als Gewinner verlassen (10U, 30N). Der letzte Sieg von Cagliari stammt aus dem Mai 2017 (2:1 daheim). In der Lombardei konnten die Sarden letztmals im Juni 1997 mit einem 1:0 alle Punkte mit nach Hause nehmen.

Die Mailänder konnten die letzten drei Heimspiele gegen Cagliari mit zwei oder mehr Toren Differenz gewinnen. Auch für dieses Mal können wir uns einen klaren Heimsieg gut vorstellen.

Bei AdmiralBet bekommen wir für den AC Milan Cagliari Tipp “Sieg AC Milan HC -1” eine Quote von 1,95. Was der Buchmacher alles zu bieten hat und wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch der detaillierte AdmiralBet Test .

So seht ihr AC Milan vs Cagliari im TV oder Stream:

11. Januar 2025, 20:45 Uhr, San Siro, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat zahlreiche europäische Top-Ligen im Angebot. Dazu gehört auch die Serie A. Der Bezahlsender überträgt alle zehn Partien pro Spieltag. Dazu gehört natürlich auch das Duell zwischen der AC Milan und Cagliari.

Der Anpfiff im altehrwürdigen San Siro von Mailand erfolgt am Samstagabend um 20:45 Uhr.

AC Milan vs Cagliari: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez - Bennacer, Fofana - Pulisic, Reijnders, Leao - Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Terracciano, Pavlovic, Gabbia, Jimenez, Loftus-Cheek, Musah, Zeroli, Liberali, Camarda, Jovic, Abraham

Startelf Cagliari: Scuffet - Zappa, Palomino, Luperto, Obert - Makoumbou, Adopo - Zortea, Viola, Augello - Piccoli

Ersatzbank Cagliari: Sherri, Azzi, Prati, Palomino, Marin, Kingstone, Deiola, Wieteska, Felici, Jankto, Lapadula, Gaetano, Pavoletti

Die Hausherren müssen ohne Emerson Royal, Florenzi, Okafor und Chukwueze auskommen. Mit ihrer Qualität im Kader können die Rossoneri diese Ausfälle aber wettmachen.

So müssen wir unsere AC Milan Cagliari Prognose nicht ändern. Bei den Gästen fallen Profis wie Luvumbo, Mina und Ciocci aus.

Unser AC Milan - Cagliari Tipp: Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore

Sergio Conceicao hat in Mailand für einen Motivationsschub gesorgt. Die Rossoneri zeigten sich in den ersten zwei Spielen unter dem neuen Coach stabil und verbessert, nun muss in der Serie A eine kleine Aufholjagd her.

Die Chancen für einen gelungenen Auftakt stehen dabei sehr gut, denn Cagliari gehört zu den Lieblingsgegnern der Rot-Schwarzen. Zudem spricht auch die Formkurve deutlich für die Hausherren. So gehen wir bei diesem Spiel von einem Heimsieg und ein paar Toren aus.