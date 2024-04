Arsenal - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten | 14.04.2024

Unser Arsenal - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.04.2024 lautet: Wenige Tage vor dem CL-Rückspiel gegen die Bayern müssen die Gunners in der Liga ran. Im Wett Tipp heute gehen wir von einer erfolgreichen Generalprobe aus.

Unter Coach Mikel Arteta gehört Arsenal nicht nur in England, sondern auch in Europa wieder zu den absoluten Top-Teams. Die Gunners führen die Premier-League-Tabelle an und träumen in der Königsklasse von der ersten Halbfinal-Teilnahme seit 15 Jahren. Die Runde der letzten Vier in der Königsklasse steht nach dem 2:2 daheim gegen die Bayern aber auf der Kippe. Bevor am Mittwoch das Rückspiel beim deutschen Rekordmeister ansteht, empfangen die Londoner am Sonntag die Mannschaft von Aston Villa.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,64 bei Intertops für die Wette „Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Aston Villa auf „Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore“:

Arsenal ist 2024 in der Liga noch ungeschlagen

Die Gunners sind das zweitbeste Heimteam der Premier League

Der AFC gewann 5 der letzten 6 Heimspiele gegen Aston Villa



Arsenal vs Aston Villa Quoten Analyse:

Als Tabellenführer gehen die Gunners natürlich als Favorit in die Arsenal vs Aston Villa Prognose. Der Unterschied fällt aber deutlicher aus, als erwartet. So gibt es für einen Heimsieg gerade mal Quoten von etwa 1,30.

Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 9,82 die haushohen Außenseiter. Ein Tipp auf den Underdog wird durch eine Freiwette ohne Einzahlung deutlich erleichtert.

Arsenal vs Aston Villa Prognose: Können sich die Gunners auf die Liga konzentrieren?

Gegen die Bayern begannen die Gunners extrem druckvoll. Doch nach dem Ausgleichstor bekamen die Hausherren gegen die Münchner, die den Gegner aggressiv angingen und schnell umschalteten, auch einige Probleme. So ging das 2:2 am Ende in Ordnung. In der heimischen Liga führt Arsenal nicht nur die Tabelle an, sondern hat auch die beste Offensive (75), beste Abwehr (24), beste Chancenverwertung und die meisten Weißen Westen (14).

Im Kalenderjahr 2024 sind die Londoner in der Liga mit zehn Siegen und einem Remis noch ungeschlagen. In diesem Zeitraum musste man nur vier Gegentore hinnehmen. Niederlagen gab es lediglich im FA Cup gegen Liverpool und im Hinspiel des CL-Achtelfinales beim FC Porto. Im darauffolgenden PL-Spiel nach einer Europapokal-Partie musste der Verein seit 23 Partien (18S, 5U) keine Niederlage mehr hinnehmen. Zudem hat nur Liverpool (42) mehr Heimpunkte in der Liga geholt als der AFC (38).

Schon in der Vorsaison war Aston Villa nach der Ankunft von Unai Emery das große Überraschungsteam in der Premier League. Der Trainer hatte die Villans von Platz 16 noch in die Conference League geführt. In dieser Spielzeit darf der Verein aus Birmingham sogar auf die Königsklasse hoffen. Nach der Hinrunde lag der AVFC mit zwölf Siegen und vier Niederlagen auf dem 4. Platz. In der Rückserie steht Villa allerdings nach 13 Partien ebenfalls schon bei vier Pleiten und hat den vierten Rang aktuell an die Spurs verloren.

Doch hier muss man Tottenham aktuell nur aufgrund des Torverhältnisses den Vortritt lassen. Aston Villa kommt bei einem Expected-Goals-Wert von 55,9 auf 66 Tore (+10,1). Nur Arsenal hat hier einen höheren Wert. Außerdem haben die Lions die drittbeste Chancenverwertung. Angreifer Ollie Watkins ist mit 18 Buden die Nummer 2 in der Torschützenliste, nur ein Tor hinter Erling Haaland. Zudem kommt Watkins noch auf zehn Assists. Damit führt er die Scorerliste an. Fünf der acht Saison-Pleiten setzte es auswärts.

Arsenal - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:2 Bayern München (H), 3:0 Brighton (A), 2:0 Luton Town (H), 0:0 Manchester City (A), 1:0 FC Porto (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 2:1 OSC Lille (H), 3:3 Brentford (H), 1:4 Manchester City (A), 2:0 Wolverhampton (H), 1:1 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Aston Villa: 0:1 (A), 4:2 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 3:1 (H)



Nach 202 Aufeinandertreffen führt Arsenal die Bilanz mit 87 Siegen zu 70 Niederlagen an. Von 97 Gastspielen in London konnte Aston Villa 30 für sich entscheiden (25U, 42N). So haben die Gunners fünf der letzten sechs Heimspiele gegen die Villans gewonnen (1N).

Das Hinspiel in dieser Saison ging allerdings mit 1:0 an den AVFC. Die letzten zehn Duelle der beiden Teams im Emirats endeten mit mindestens drei Toren. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Betano eine Quote von 1,50 für die Wette „Über 2,5 Tore“. Wenn ihr euch auch beim Anbieter anmelden möchtet, findet ihr hier eine genaue Anleitung sowie weitere wichtige Infos rund um die Betano Registrierung.

Unser Arsenal - Aston Villa Tipp: Sieg Arsenal & Über 2,5 Tore

Arsenal hat zwar das wichtige CL-Rückspiel gegen die Bayern vor Augen, doch in der Premier League dürfen die Gunners im engen Meisterrennen auch nicht nachlassen. Am Ende trauen wir den Männern von Coach Arteta eine erfolgreiche Generalprobe zu. Der AFC ist aktuell sehr heim- und formstark. Aston Villa muss ebenfalls den Spagat meistern. Die Villans stehen im Conference-League-Viertelfinale und haben das Hinspiel daheim gegen den OSC Lille nur knapp mit 2:1 gewonnen. Da es für den Verein aus Birmingham zuletzt im Emirates nicht viel zu holen gab und die Gunners nach einem internationalen Spiel in der Liga immer gut in Form sind, setzen wir auf den Heim-Dreier.