Arsenal - Luton Tipp, Prognose & Quoten | 03.04.2024

Unser Arsenal - Luton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.04.2024 lautet: Für Aufsteiger gibt es zu Gast bei den Gunners eigentlich seit Ewigkeiten nichts mehr zu holen. Diese Serie setzt sich auch in unserem Wett Tipp heute fort.

Arsenal wollte am 30. Spieltag die Tabellenführung verteidigen, die Aufgabe bei Manchester City war aber alles andere als einfach, da die Gunners die letzten acht Gastspiele bei den Skyblues allesamt verloren hatten. Dieses Mal erkämpften sich die Londoner mit einer starken Defensivleistung ein verdientes 0:0. Mit diesem Ergebnis hat die Elf von Coach Arteta zwar Platz 1 verloren, dürfen aber weiter auf die erste Meisterschaft seit 2004 hoffen. Die nächste Chance auf einen Dreier wartet schon im Heimspiel gegen Aufsteiger Luton.

Wir spielen hier mit einer Quote von 2,15 bei Sportwetten.de die Wette „Sieg Arsenal & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Luton auf „Sieg Arsenal & Beide Teams treffen“:

Arsenal kassierte nur eine Niederlage in den letzten 11 Pflichtspielen

Die Gunners haben 9 der letzten 10 Heimspiele gewonnen (14:3 Tore)

Seit 38 Heimspielen sind die Londoner gegen Aufsteiger ungeschlagen



Arsenal vs Luton Quoten Analyse:

Der Meisterschafts-Kandidat empfängt den Aufsteiger, der um den Klassenerhalt kämpft. Damit ist die Ausgangslage für die Arsenal vs Luton Prognose klar.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den besten Wettanbietern gerade mal Quoten im Schnitt von 1,11. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 21,8 die haushohen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Luton Prognose: Spielen die Hatters selbstbewusst nach vorne?

In den letzten Jahren hätte Arsenal so ein Spiel bei Manchester City wie am Sonntag sicher noch verloren. Doch die Mannschaft von Coach Mikel Arteta ist reifer und cooler geworden. Mit einer höheren Widerstandskraft nimmt man nun in solchen Partien wenigstens einen Punkt mit. Nun geht es vor den eigenen Fans weiter. Die Gunners sind das zweitbeste Heimteam der Premier League, haben neun der letzten zehn Heimspiele bei einem gesamten Torverhältnis von 14:3 gewonnen.

Zudem stellen die Londoner die beste Offensive (70 Treffer) der Liga und die beste Abwehr (24 Gegentore). Der Expected-Goals-Wert von 58,2 wird um 11,8 Punkte übertroffen. Auch das ist der Höchstwert ligaweit. In den Duellen gegen die Top 3 liegt Arsenal mit zwei Heimsiegen und vier Remis auch klar vorne. Doch die Gunners spielen ebenfalls gerne gegen Aufsteiger. Seit 38 Heimspielen gegen Liga-Neulinge ist der AFC (33S, 5U) schon ohne Niederlage. Auch in dieser Saison gewann man alle fünf Duelle gegen Aufsteiger.

Durch einen Erfolg nach Elfmeterschießen in den Aufstiegs-Playoffs gegen Coventry City sicherte sich Luton Town die erste Saison der Vereinsgeschichte in der Premier League. Angesichts der finanziellen und strukturellen Nachteile waren die Hatters aber einer der Top-Favoriten auf den direkten Wiederabstieg. Der Liga-Neuling war auch in dieser Saison noch nie besser als auf Rang 16 platziert. Doch im Gegensatz zu den anderen Aufsteigern darf Luton noch hoffen. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt drei Punkte.

Die Mannschaft von Coach Rob Edwards hat mit ihrem selbstbewussten Angriffsfußball schon für einige Überraschungen gesorgt. So stellte der LTFC zum Beispiel kurz vor Weihnachten eine Serie von fünf Siegen und drei Remis aus neun Pflichtspielen hintereinander auf. Seit zehn Pflichtpartien ist der Aufsteiger nun ohne Sieg (3U, 7N). In der Fremde hat nur Sheffield (6) weniger Punkte gesammelt als Luton (10). Zudem spielen die Hatters nicht gerne nach 19 Uhr, da gab es in dieser Saison in acht Partien nur vier Zähler.

Arsenal vs Luton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:0 Manchester City (A), 1:0 FC Porto (H), 2:1 Brentford (H), 6:0 Sheffield United (A), 4:1 Newcastle United (H)

Letzte 5 Spiele Luton: 1:2 Tottenham (A), 1:1 Nottingham Forest (H), 3:4 Bournemouth (A), 1:1 Crystal Palace (A), 2:3 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Luton: 4:3 (A), 0:1 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H)



Im Hinspiel trafen beide Vereine zum ersten Mal seit 32 Jahren aufeinander. Hier gingen die Gunners mit einem 2:1 in die Pause, lagen dann aber auf einmal mit 2:3 zurück. Erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit (90.+7) sicherte sich Arsenal den 4:3-Sieg.

Seit zwölf Heimspielen und einer 0:3-Niederlage im Dezember 1959 sind die Londoner ohne Niederlage gegen Luton Town. Die Hatters treffen zwar auf die beste Abwehr der Liga, haben aber in ihren letzten 18 PL-Partien immer mindestens einmal ins Schwarze getroffen.

So gibt es bei CrazyBuzzer für die Wette „Beide Teams treffen“ eine Quote von 2,02. Vor einer ersten Wette bei diesem Anbieter liefern wir euch in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung alle Infos zur CrazyBuzzer Verifizierung.

Unser Arsenal - Luton Tipp: Sieg Arsenal & Beide Teams treffen

Die Ausgangslage ist klar: Alles andere als ein Sieg der Hausherren wäre eine große Überraschung. Dieses Mal werden die Gunners im Gegensatz zum Gastspiel bei den Skyblues auch wieder den Weg nach vorne suchen. Dadurch dürften sich für die Gäste ein paar Räume ergeben. So trauen wir den Hatters immerhin einen Ehrentreffer zu.