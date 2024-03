Athletic Bilbao - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten|3.3.24

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.03.2024 lautet: Durch ein 3:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen Atletico zog Bilbao ins Copa-del-Rey-Finale ein. Während dieser Partie waren die Williams-Brüder kaum zu stoppen und erzielten jeweils einen Treffer. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir wieder viele offensive Highlights.

Barcelona hat sich in den letzten Wochen wieder stabilisiert. In La Liga sind die Katalanen seit fünf Partien ungeschlagen (4S, 1U) und feierten zuletzt einen 4:0-Kantersieg gegen Getafe. Zu Gast in Bilbao wartet ein formstarker Gastgeber. Athletic Bilbao steht nicht nur im Pokalfinale, sondern kratzt an den Top 4 der Primera Division. Der jüngste 3:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid ist ein gutes Beispiel für die starke Heim-Offensive der Löwen.

In unserem Wett Tipp setzen wir auf „Über 2,5 Tore“ und spielen bei Sportwetten.de zu einer Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Barcelona auf „Über 2,5 Tore“:

Bilbao erzielte 74 Prozent seiner Treffer im eigenen Stadion.

77 Prozent der Spiele im San Mamés boten Über 2,5 Tore.

Barcelona erzielte 12 Tore in den letzten 4 Liga-Spielen.



Athletic Bilbao vs Barcelona Quoten Analyse:

Der FC Barcelona gewann zuletzt wieder vier von fünf Liga-Spielen und steigerte merklich die eigene Formkurve. Auf dieser Grundlage ist die maximale Siegquote von 2,50 mit einer Wette ohne Einzahlung spielbar.

Athletic Bilbao erhält von den verschiedenen Buchmachern Wettquoten zwischen 2,65 und 2,90 für einen Heimsieg. Bislang sammelten Ernesto Valverde und seine Spieler 65 Prozent ihrer Zähler im heimischen Stadion.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Athletic Bilbao vs Barcelona Prognose: Torchancen in Hülle und Fülle

Zwei Drittel dieser Saison gehören bereits der Vergangenheit an. Der Titel ist für Barcelona jedoch nur noch theoretisch möglich, denn Real Madrid hat sich einen Vorsprung von acht Zählern herausgearbeitet. Die Probleme der Katalanen lagen vor allem in der Defensive (34 Gegentore).

Im Angriff ist den Spielern der Blaugrana nur wenig vorzuwerfen. Barcelona erspielte sich die besten Torchancen der Primera Division (59,1 xG) und hat knapp zwölf erwartbare Tore mehr gesammelt als die zweitbeste Offensive aus Madrid (47,4 xG).

Nach einigen Schwierigkeiten hat sich Barca in den letzten Wochen wieder gefangen, vier von fünf Ligaspielen gewonnen und in den vorangegangenen vier Partien zwölf Treffer erzielt. Die letzten vier Barca-Liga-Spiele in Folge endeten mit „Über 2,5 Toren“ in der Partie.

Für den kommenden Vergleich mit Athletic Bilbao erwarten wir erneut mindestens drei Treffer auf dem Rasen. Die Löwen haben mit 41,8 erwartbaren Treffern ebenfalls eine Top-5-Offensive im spanischen Oberhaus.

Athletic Bilbao - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 3:0 Atletico Madrid (H), 1:3 Betis Sevilla (A), 3:2 Girona (H), 0:0 Almeria (A), 1:0 Atletico Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:0 Getafe (H), 1:1 Neapel (A), 2:1 Celta Vigo (A), 3:3 Granada (H), 3:1 Alaves (A).

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao vs. Barcelona: 4:2 n.V. (H), 0:1 (A), 0:1 (H), 0:4 (A), 0:4 (A).



Bei Bilbao lohnt sich ein gesonderter Blick auf die Torausbeute in Heim- und Auswärtsspielen. Mit dem eigenen Publikum im Rücken erzielte die Valverde-Mannschaft 74 Prozent der Saisontreffer (34/46).

Eine Punkteausbeute von 2,46 Zählern pro Heimspiel (10S, 2U, 1N) ist nicht kleinzureden. Zudem erzielten die Löwen in 85 Prozent ihrer Partien im San Mamés Über 1,5 Tore.

Das Torverhältnis von 34:14 im eigenen Stadion lässt es bereits vermuten: Viele Heimspiele der Basken enden torreich. Bislang wurden satte 77 Prozent der Liga-Begegnungen im San Mamés mit Über 2,5 Treffern im Spiel abgepfiffen.

Barca hat in dieser Saison bereits fünf von zwölf Auswärtsspielen verloren, Bilbao hingegen hat zehn von 13 Heimspielen für sich entschieden. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die Wette „Sieg Athletic Bilbao (DNB)“, die ihr bei Sportwetten.de für eine Quote von 2,00 findet.

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Tipp: Über 2,5 Tore

Das Spiel kann in beide Richtungen ausschlagen, weshalb wir in unserem Wett Tipp heute von einer Sieger-Prognose absehen. Beide Mannschaften können im eigenen Angriffsspiel große Gefahr ausstrahlen und haben jede Menge Ballkünstler auf dem Feld, die schnell ein Torspektakel anregen können.