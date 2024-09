Atletico Madrid - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 19.9.

SPORT1 Betting 18.09.2024 • 11:00 Uhr Atletico Madrid - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Was kann RB aus Madrid mitnehmen?

Unser Atletico Madrid RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2024 lautet: Mit dem Gastspiel bei den heimstarken “Colchoneros” wartet zum Auftakt eine schwierige Aufgabe auf RB. Mehr als ein Punkt ist im Wett Tipp heute auch nicht drin.

Gegen Atletico Madrid zog RB Leipzig im August 2020 zu Corona-Zeiten ins Halbfinale der Champions League ein. Das ist bis heute der größte Triumph der Sachsen auf internationaler Bühne. Zum Auftakt der neuen CL-Spielzeit treffen die Bullen am Donnerstagabend erneut auf die Männer von Coach Diego Simeone. Bei der Atletico Madrid RB Leipzig Prognose schlagen sich die Quoten dieses Mal auf die Seite der Hausherren.

Auch wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,88 bei NEObet den Atletico Madrid RB Leipzig Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs RB Leipzig auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Atletico ist seit 13 Heimspielen gegen Bundesligisten ohne Niederlage

Die Madrilenen sind seit zehn CL-Heimspielen ungeschlagen

Seit Beginn der Saison 2023/24 konnten die Colchoneros 25 Heimspiele gewinnen - kein Verein aus den Top 5 Europas kann einen besseren Wert vorweisen



Atletico Madrid vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Qualität und die Heimstärke sprechen vor diesem Duell für die Hausherren und schlagen sich auch in den Atletico Madrid vs. RB Leipzig Quoten nieder. So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Heimsieg eine Höchstquote von 1,80.

Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Bullen Atletico Madrid gegen RB Leipzig Wettquoten zwischen 4,00 und 4,50 auf euch.

Atletico Madrid vs RB Leipzig Prognose: Atletico setzt auf Heimstärke

Die Colchoneros belegten in der vergangenen Saison nur den 4. Platz in La Liga. Am Ende lag man 19 Punkte hinter Meister Real Madrid zurück. Das war die schlechteste Liga-Platzierung für Atletico seit 2011/12. Doch trotzdem stehen Fans und Verantwortlichen weiter voll hinter Coach Diego Simeone. Der Trainer hat den Verein in diesem Jahr das zwölfte Mal in Folge in die Königsklasse geführt. So durfte er seinen Kader im Sommer auch für über 180 Millionen Euro verstärken. Die Rojiblancos sind gut ins neue Jahr gestartet. Bisher gab es drei Siege und zwei Remis.

Damit ist man zusammen mit dem Nachbarn Real der erste Verfolger von Tabellenführer Barcelona. Zwei Gegentreffer sind ebenfalls zusammen mit den Königlichen der aktuelle Defensiv-Bestwert in La Liga. Verlassen kann sich Atletico auf seine Heimstärke. In der Königsklasse ist man seit zehn Heimspielen ungeschlagen und gewann die letzten fünf Partien im Metropolitano. Die Madrilenen haben seit Beginn der Saison 2023/24 wettbewerbsübergreifend insgesamt 25 Heimspiele gewonnen. Das ist zusammen mit Liverpool der Bestwert innerhalb der fünf besten europäischen Ligen.

Auch RB ging in der vergangenen Saison auf Platz 4 der heimischen Liga über die Ziellinie. Das war für Leipzig aber ein Erfolg. Damit kamen die Sachsen das sechste Mal in Folge unter die besten vier Teams der Bundesliga. Die gute Form vom Ende der vergangenen Spielzeit konnten die Bullen ebenfalls konservieren. Nach drei Pflichtspiel-Siegen zum Start in die neue Saison reichte es am Wochenende ohne Coach Marco Rose, der eine Gelb-Rot-Sperre absaß und von Co-Trainer Alexander Zickler vertreten wurde, daheim gegen Union Berlin aber nur zu einem 0:0.

Vor allem im Spiel nach vorne hatten die Hausherren noch viel Luft nach oben. Doch damit baute RB seine Serie ohne Niederlage saisonübergreifend auf 14 Spiele aus (9 Siege, 5 Remis). Am 2. Spieltag lag man bei Meister Leverkusen schon mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch in einen 3:2-Sieg und fügte der Werkself damit die erste Liga-Niederlage seit dem 27. Mai 2023 zu. Leipzigs Auswärtsbilanz in Europa steht bei 13 Siegen, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen.

Atletico Madrid - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:0 Valencia (H), 1:0 Athletic Bilbao (A), 0:0 Espanyol Barcelona (H), 3:0 Girona (H), 2:2 Villarreal (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 Union Berlin (H), 3:1 ZFC Meuselwitz (H), 3:2 Bayer Leverkusen (A), 1:0 Bochum (H), 4:1 Rot-Weiss Essen (A)

Letzte Spiele Atletico Madrid vs RB Leipzig: 1:2 (A)



In der Corona-Saison 2019/20 trafen beide Vereine in Lissabon im CL-Viertelfinale aufeinander. In nur einem Duell setzte sich Leipzig mit 2:1 durch. Insgesamt kassierte Atletico in den letzten acht Spielen gegen deutsche Teams fünf Niederlagen (1S, 2U).

Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war das 2:1 gegen den BVB im Viertelfinal-Hinspiel der Vorsaison. Doch auf der Gegenseite sind die Colchoneros seit 13 Heimspielen gegen Bundesligisten ungeschlagen (9S 4U).

Antoine Griezmann konnte in der vergangenen CL-Saison 27 Prozent seiner Schüsse in Tore ummünzen. Kein Spieler in der Königsklasse hatte eine bessere Chancenverwertung. Am Ende kam der Franzose auf sechs Treffer.

Auch in dieser Saison kommt der Angreifer in fünf Liga-Partien schon auf zwei Tore und zwei Assists. Trifft Griezmann gegen RB ins Schwarze, bekommt ihr für diesen Atletico Madrid RB Leipzig Tipp bei Sunmaker eine Quote von 2,55.

Atletico Madrid vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Gimenez, Azpilicueta, Samuel Lino - de Paul, Koke, Gallagher - Griezmann, Sörloth

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso - Javi Galan, Lenglet, Molina, Witsel, Javi Serrano, Alvarez, Correa, Riquelme, Simeone, Reinildo

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Klostermann, Lukeba - Henrichs, Raum, Haidara, Kampl, Sesko, Xavi - Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt - Elmas, Seiwald, Silva, Nuss, Vermeeren, Baumgartner, Pulsen, Bitshiabu

Nach der starken Leistung im Heimspiel gegen Valencia hat Atletico-Coach Simeone wenig Grund für einen Startelf-Wechsel.

Obwohl es bei RB gegen Union Berlin nicht ganz so gut lief, rechnen wir aber auch bei den Gästen kaum mit Veränderungen.

Unser Atletico Madrid - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

RB Leipzig konnte in den vergangenen Spielzeiten in der Champions League meistens überzeugen und verpasste nur einmal in den vergangenen fünf Spielzeiten die K.-o.-Runde. Zum Auftakt der neuen Saison ist aber unserer Meinung nicht mehr als ein Punkt drin.

Denn die Qualität und der Heimvorteil sprechen für Atletico. Im heimischen Metropolitano ist Madrid kaum zu bezwingen. Zudem haben sich die zahlreichen Neuzugänge schon gut in die Mannschaft von Coach Simeone integriert und nochmal für mehr Qualität gesorgt. Dabei dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.