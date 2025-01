Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 14.01.2025

SPORT1 Betting 13.01.2025 • 15:12 Uhr Die besten Australian Open Tipps heute am Dienstag, den 14.01.2025 zu den Duellen in Melbourne 2025. Wer löst die letzten Tickets für Runde 2?

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 14.01.2025 lauten: Taylor Fritz und Daniil Medvedev haben zum Auftakt keine Mühe. Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann dürfen hoffen.

Wie immer müssen die Tennis-Fans auch in diesem Jahr nicht lange warten: Denn mit den Australian Open 2025 steht schon kurz nach dem Jahreswechsel das erste Highlight bevor. Kann Jannik Sinner seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen? Oder feiert Novak Djokovic seinen elften Triumph in Melbourne? Und wie weit geht es für Alexander Zverev?

Am Dienstag stehen die letzten Partien der ersten Runde auf dem Programm. Hier greifen mit Taylor Fritz und Daniil Medvedev zwei Spieler aus den Top 5 ins Geschehen ein. Zudem wollen mit Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann zwei Deutsche den Sprung in die zweite Runde schaffen.

Fritz vs Brooksby Prognose: Fritz hat noch eine Rechnung offen

Taylor Fritz spielte 2024 das beste Jahr seiner Karriere. Das Highlight war der Einzug ins Endspiel der US Open. Auch bei den ATP Finals stand der US-Profi im Finale. Der verdiente Lohn war der vierte Platz in der Weltrangliste.

2025 machte der Profi aus Kalifornien dort weiter, wo er im Vorjahr aufgehört hatte und gewann mit den USA den United Cup. So muss man den 27-Jährigen auch in Australien und beim Fritz Brooksby Tipp auf dem Zettel haben.

Zum Auftakt in Down Under trifft Fritz auf einen Landsmann. Jenson Brooksby wurde im Oktober 2023 mit einer langen Sperre belegt, weil er innerhalb eines Jahres drei Dopingkontrollen versäumt hatte.

Der 24-Jährige, der im Juni 2022 schon mal bis auf Platz 33 der Weltrangliste geklettert war, feiert nach Ablauf der Sperre nun sein Comeback auf der ATP-Tour. Das einzige Duell der beiden Profis bei den US Open 2021 konnte Brooksby sogar gewinnen, doch das ist lange her und hat für unsere Fritz Brooksby Prognose keine Bedeutung mehr.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Unter 31,5 Spiele“ mit einer Quote von 1,52 bei Tipwin !

Darum tippen wir bei Fritz vs Brooksby auf „Unter 31,5 Games“

Jenson Brooksby hat seit 2 Jahren kein ATP-Turnier mehr gespielt

Taylor Fritz ist in der Form seines Lebens

Die Nummer 4 der Welt stand 2024 bei den US Open und bei den ATP Finals im Endspiel

Fritz - Brooksby Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fritz: 2:1 Hurkacz, 1:0 Machac, 2:0 Zhang, 2:0 Coric, 1:2 Auger Aliassime

Letzte 5 Spiele Brooksby: 0:3 Paul, 3:1 Ruud, 3:1 O’Connell, 0:2 Norrie, 2:0 Halys

Letzte Spiele Fritz vs Brooksby: 1:3

Samrej vs Medvedev Prognose: Der Thailänder hat keine Chance

Bei unserer Samrej Medvedev Prognose ist Daniil Medvedev, die Nummer 5 der Weltrangliste, der haushohe Favorit. Denn sein Gegner Kasidit Samrej ist in der Szene ein unbeschriebenes Blatt.

Der 23-Jährige ist zwar die Nummer 1 in seiner Heimat Thailand, steht aktuell aber nur auf Platz 418 der Weltrangliste. Durch den Sieg beim Asia-Pacific Wildcard Playoff hat sich der thailändische Profi erstmals für ein Grand Slam qualifiziert.

Daniil Medvedev fühlt sich in Melbourne wohl. Der Russe erreichte in den vergangenen vier Jahren dreimal das Finale der Australian Open, so auch zum Start der Saison 2024. Einen Titel gab es für den 28-Jährigen aber seit Mai 2023 nicht mehr.

Trotzdem gehört der Moskauer immer zu den besten und konstantesten Spielern auf der Tour. Gegen Top-Spieler wie Sinner, Alcaraz und Djokovic zog Medvedev in den vergangenen Jahren aber häufig den Kürzeren.

In Runde 1 dürfte der russische Profi beim Samrej Medvedev Tipp mit seinem Gegner aber kurzen Prozess machen.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Unter 8,5 Games Samrej“ mit einer Quote von 1,85 bei Tipwin !

Darum tippen wir bei Samrej vs Medvedev auf „Unter 8,5 Games Samrej“

Kasidit Samrej ist die Nummer 418 der Weltrangliste

Der Thailänder ist erstmals bei einem Grand Slam am Start

Medvedev stand bei den Australian Open in den letzten 4 Jahren 3 Mal im Finale

Samrej - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Samrej: 0:2 Tabur, 1:2 Matsuda, 0:2 Blockx, 2:0 Paul, 2:1 Noguchi

Letzte 5 Spiele Medvedev: 0:2 Sinner, 2:0 De Minaur, 0:2 Fritz, 1:2 Popyrin, 0:2 Sinner

Letzte Spiele Samrej vs Medvedev: -

Comesana vs Altmaier Prognose: Altmaier muss sich steigern

Fünf deutsche Tennisprofis gingen in Runde 1 der Australian Open 2025 an den Start. Einer davon ist Daniel Altmaier. Der Mann aus Kempen hat in drei Versuchen in Melbourne bisher noch nie die erste Runde überstanden.

Bei der Comesana Altmaier Prognose trauen wir der Nummer 101 der Weltrangliste aber eine gute Leistung zu, denn sein Gegner Francisco Comesana steht im ATP-Ranking auf Platz 85 auch nicht viel besser da.

Der 24-jährige Argentinier hat erst im Vorjahr sein Debüt bei einem Grand-Slam gefeiert und fühlt sich auf Sand am wohlsten. Ob Daniel Altmaier aber erstmals beim Major in Down Under in Runde 2 einzieht, bleibt fraglich.

Denn auch der Deutsche spielt am liebsten auf der roten Asche und rutschte nach einer eher schwachen Saison 2024 aus den Top 100 der Weltrangliste heraus. Der Start in die Saison 2025 war ebenfalls sehr durchwachsen.

So schlägt sich unser Comesana Altmaier Tipp doch etwas mehr auf die Seite des Argentiniers.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Sieg Comesana HC +1,5“ mit einer Quote von 1,60 bei Betano !

Darum tippen wir bei Comesana vs Altmaier auf „Sieg Comesana HC +1,5“

Daniel Altmaier hat bei den AO noch nie die 2. Runde erreicht

Comesana stand 2024 bei zwei Majors in Runde 3

Der deutsche Profi ist auf Rang 101 der Weltrangliste abgerutscht

Comesana - Altmaier Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Comesana: 0:2 Basavareddy, 1:2 Bergs, 2:1 Janvier, 0:1 Reis Da Silva, 2:1 Tirante

Letzte 5 Spiele Altmaier: 1:2 Carballes Baena, 0:2 Basavareddy, 2:0 Broom, 0:2 Moro Canas, 1:2 Van de Zandschulp

Letzte Spiele Comesana vs Altmaier: -

Giron vs Hanfmann Prognose: Kann der Karlsruher das Momentum nutzen?

Auf den ersten Blick hat Yannik Hanfmann bei der Giron Hanfmann Prognose ein schwieriges Los erwischt, denn sein Gegner Marcos Giron wird in der Weltrangliste aktuell auf Platz 46 geführt.

Zudem ist der US-Profi seit Wimbledon 2019 Stammgast bei den Grand-Slam-Turnieren, doch in Australien ist der 31-Jährige bei allen fünf Versuchen bisher immer in Runde 1 gescheitert.

Beim Turnier von Adelaide reichte es Anfang Januar aber immerhin fürs Viertelfinale, doch auch der Karlsruher Hanfmann ist ganz gut in die Saison gekommen. Mit vier Siegen erreichte er sowohl in Brisbane als auch in Adelaide das Hauptfeld.

Zudem stand die Nummer 95 der Weltrangliste 2022 schon mal bei den Australian Open in der zweiten Runde. In unserem Giron Hanfmann Tipp trauen wir dem Deutschen ein enges Match gegen den Favoriten zu.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Hanfmann gewinnt mindestens 1 Satz“ mit einer Quote von 1,57 bei Bwin !

Darum tippen wir bei Giron vs Hanfmann auf „Hanfmann gewinnt mindestens 1 Satz“

Giron hat in 5 Versuchen noch nie die 2. Runde bei den AO erreicht

Yannik Hanfmann hat sich 2025 in Brisbane und in Adelaide fürs Hauptfeld qualifiziert

Der Deutsche stand 2022 schon in Melbourne in Runde 2

Giron - Hanfmann Statistik & Bilanz: