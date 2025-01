Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 16.01.2025

SPORT1 Betting 15.01.2025 • 12:00 Uhr Die besten Australian Open Tipps heute am Donnerstag, den 16.01.2025 zu den Duellen in Melbourne 2025. Wer zieht in die dritte Runde ein?

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 16.01.2025 lauten: Taylor Fritz und Daniil Medvedev werden ihren Favoritenrollen gerecht. Für Daniel Altmaier geht das Turnier zu Ende. Berrettini und Rune sorgen für ein Highlight in Runde 2.

Bei den Australian Open 2025 gibt es weitere Tickets für die dritte Runde zu vergeben. Am Donnerstag geben sich mit Taylor Fritz und Daniil Medvedev zwei Top-5-Spieler die Ehre. Zudem möchte der Deutsche Daniel Altmaier die nächste Runde erreichen.

Ein besonderer Leckerbissen dürfte das Zweitrunden-Duell zwischen Matteo Berrettini und Holger Rune werden. Dabei erwartet uns ein Duell auf Augenhöhe, das gut und gerne über die volle Distanz gehen kann.

Altmaier vs Monfils Prognose: Kann der Deutsche noch mal überraschen?

Daniel Altmaier stand bisher dreimal im Hauptfeld der Australian Open. Dreimal war der deutsche Tennisprofi in Runde 1 gescheitert, doch dieses Mal glückte dem 26-Jährigen endlich der erste Sieg.

Gegen den Argentinier Francisco Comesana (ATP Nr. 85) setzte sich Altmaier in fünf Sätzen durch. Dieser Erfolg tut dem Kempener, der zum Ende der Vorsaison aus den Top 100 herausgefallen war, sehr gut.

Doch für den Altmaier Monfils Tipp können wir nicht von einem weiteren Sieg des Deutschen ausgehen, denn Altmaier bekommt es in Runde 2 mit einem formstarken Gael Monfils (ATP Nr. 41) zu tun.

Der Franzose musste zum Auftakt gegen Giovanni Mpetshi Perricard zwar auch über fünf Sätze gehen, aber immerhin wurde sein Gegner auf ATP-Platz 30 geführt. Zuvor hatte Monfils das Vorbereitungsturnier in Auckland gewonnen.

Einen Satz trauen wir dem Deutschen in der Altmaier Monfils Prognose aber zu. Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Sieg Altmaier HC +2,5″ mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Altmaier vs Monfils auf „Sieg Altmaier HC +2,5″

Monfils hat die letzten 6 Matches alle gewonnen

Der Franzose hat in der Weltrangliste klare Vorteile

Den einzigen direkten Vergleich hat Altmaier verloren

Altmaier - Monfils Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Altmaier: 3:2 Comesana, 1:2 Carballes Baena, 0:2 Basavaredy, 2:0 Broom, 0:2 Moro Canas

Letzte 5 Spiele Monfils: 3:2 Mpetshi Perricard, 2:0 Bergs, 2:0 Basavaredy, 2:0 Diaz Acosta, 2:0 Struff

Letzte Spiele Altmaier vs Monfils: 0:2

Fritz vs Garin Prognose: Fritz eilt von Erfolg zu Erfolg

Taylor Fritz gehört aktuell zu den formstärksten Profis bei der ATP. Schon im Vorjahr zog der US-Profi in die Endspiele der US Open und der ATP-Finals ein. Zudem führte die Nummer 4 der Welt zum Start der Saison 2025 die USA zum Sieg beim United Cup.

Auch bei den Australian Open legte der Kalifornier gut los. Gegen seinen Landsmann Jenson Brooksby ließ Fritz beim 6:2, 6:0 und 6:3 überhaupt nichts anbrennen. Der US-Amerikaner gewann dabei 83 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag.

Die Fritz Garin Prognose legt nahe, dass die Aufgabe in Runde 2 nun etwas schwieriger wird. Sein Gegner Cristian Garin wird in der Weltrangliste zwar auch nur auf Platz 150 geführt. Doch der Chilene setzte sich in Runde 1 souverän gegen Borna Coric (ATP Nr. 87) durch.

Nach einem engen ersten Satz (7:5) hatte Garin dann mit einem 6:1 und 6:2 überhaupt keine Mühe mehr. 2022 war der 28-Jährige als bestes Ergebnis bei den Australian Open schon mal in Runde 3 gekommen. Am Ende spricht die Formkurve beim Fritz Garin Tipp aber doch klar für den US-Amerikaner.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Sieg Fritz HC -2,5″ mit einer Quote von 1,55 bei Tipwin!

Darum tippen wir bei Fritz vs Garin auf „Sieg Fritz HC -2,5″

Fritz geht mit 5 Siegen am Stück in die 2. Runde

Der US-Profi hat die letzten 2 Duelle gegen Garin ohne Satzverlust gewonnen

Der Chilene liegt in der Weltrangliste klar hinten

Fritz - Garin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fritz: 3:0 Brooksby, 2:1 Hurkacz, 2:1 Machac, 2:0 Zhang, 2:0 Coric

Letzte 5 Spiele Garin: 3:0 Coric, 2:0 Dellien, 2:1 Djere, 2:0 Dellien, 1:2 Yevseyev

Letzte Spiele Fritz vs Garin: 2:0, 2:0, 1:2

Tien vs Medvedev Prognose: Hat sich der Russe nun besser im Griff?

Daniil Medvedev gehört zu den besten und konstantesten Spielern auf der Tour, doch der Russe leistet sich auf dem Platz, wenn es nicht so läuft, auch immer wieder mal krasse Ausraster.

In Runde 1 gegen Kasidit Samrej aus Thailand (ATP Nr. 418) war die Nummer 5 der Welt der klare Favorit, hatte aber große Probleme und musste sogar über fünf Sätze gehen. Im dritten Satz zerstörte Medvedev dabei mit seinem Schläger die Netzkamera.

Auch für den Tien Medvedev Tipp ist der Russe wieder klar favorisiert, denn sein Gegner in Runde 2, Learner Tien, ist erst 19 Jahre alt und wird in der ATP-Weltrangliste gerade mal auf Rang 121 geführt.

Tien konnte im Vorjahr als vierter US-Profi drei Titel auf der Challenger-Tour vor seinem 19. Geburtstag gewinnen. Bei den Australian Open feiert der Mann aus Kalifornien sein Grand-Slam-Debüt. In Runde 1 gab es einen 5-Satz-Sieg gegen Ugo Carabelli (ATP Nr. 94).

In der Tien Medvedev Prognose ist gegen einen Russen, der seine Nerven nicht im Griff hat, durchaus ein Satz drin. Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Tien gewinnt 1 Satz“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano!

Darum tippen wir bei Tien vs Medvedev auf „Tien gewinnt 1 Satz“

Medvedev hat nur 2 seiner letzten 7 Matches gewonnen

Der Russe musste schon in Runde 1 über 5 Sätze gehen

Tien gehört zu den größten Talenten des US-Tennis

Tien - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tien: 3:2 Ugo Carabelli, 2:0 Kovalik, 2:0 Ficovich, 2:1 Barrere, 0:2 Norrie

Letzte 5 Spiele Medvedev: 3:2 Samrej, 0:2 Sinner, 2:0 De Minaur, 0:2 Fritz, 1:2 Popyrin

Letzte Spiele Tien vs Medvedev: -

Berrettini - Rune Prognose: Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Last but not least steht in Runde 2 mit dem Duell zwischen Matteo Berrettini (ATP Nr. 34) und Holger Rune (ATP Nr. 13) nochmal ein richtiger Knaller an. Berrettini hat an die Australian Open ganz gute Erinnerungen, denn 2022 stand der Italiener in Melbourne schon mal im Halbfinale.

Dieses Mal startete der Römer mit einem guten 6:7, 6:4, 6:1 und 6:3 gegen Cameron Norrie (ATP Nr. 52) ins Turnier. Berrettini servierte dabei 32 Asse, gewann 85 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag und wehrte alle fünf Break-Möglichkeiten seines Gegners ab. Nach einer Verletzung feierte der Italiener im Vorjahr mit drei Titeln ein tolles Comeback und will im Berrettini Rune Tipp ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

Holger Rune war schon im Alter von 20 Jahren auf Platz 4 der Weltrangliste geklettert. Danach hatte der Däne aber mit Formschwankungen und Verletzungen zu kämpfen und rutschte etwas ab. Die Saison 2024 endete mit einer Bilanz von 45 Siegen sowie 23 Niederlagen und ohne Titel.

Das Höchste der Gefühle waren sieben Halbfinal-Einzüge und eine Endspiel-Teilnahme gleich zum Auftakt in Brisbane. 2025 war in Brisbane gleich in Runde 1 Endstation. Auch in Runde 1 der Australian Open hatte Rune gegen Zhizhen Zhang (ATP Nr. 49) große Probleme. Die Nummer 13 der Welt musste über fünf Sätze gehen und muss sich in der Berrettini vs. Rune Prognose deutlich steigern.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „5 Sätze werden gespielt“ mit einer Quote von 3,00 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Berrettini vs Rune auf „5 Sätze werden gespielt“

Rune führt die Bilanz gegen Berrettini mit 3:1 an

Rune musste schon in Runde 1 über 5 Sätze gehen

Der Italiener stand 2022 in Melbourne schon mal im Halbfinale

Berrettini - Rune Statistik & Bilanz: