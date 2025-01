Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 21.01.2025

SPORT1 Betting 20.01.2025 • 13:12 Uhr Die besten Australian Open Tipps heute am Dienstag, den 21.01.2025 zu den ersten zwei Viertelfinal-Duellen in Melbourne 2025. Ist Zverev bereit für den Titel?

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 21.01.2025 lauten: Im Wett Tipp heute dürfen wir uns mit zwei grandiosen Begegnungen im Viertelfinale auseinandersetzen, die beide auf ein langes Match hindeuten.

Die zweite Woche der Australian Open 2025 ist angebrochen. Das bedeutet unzählige aufregende Paarungen mit dem Potenzial für einen Fünf-Satz-Thriller. Aus internationaler Perspektive wird dem Vergleich zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Allerdings ist das zweite Viertelfinale aus deutscher Sicht nicht zu vernachlässigen. Tommy Paul misst sich mit Alexander Zverev, der endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen will. Unser Australian Open Tipp für beide Paarungen verspricht unzählige Ballwechsel und viel Tennis.

Paul vs Zverev Prognose: Genügend Körner gespart

Über Jahre hinweg hatte Alexander Zverev ein großes Problem. Der Deutsche ließ zu oft in der ersten Woche eines Grand-Slam-Turniers zu viel Energie liegen und wurde nicht selten in Fünf-Satz-Matches verwickelt.

Diese Kräfte hat sich der Weltranglisten-Zweite in diesem Jahr gespart, möglicherweise für den Paul Zverev Tipp. Der Deutsche gab in den ersten vier Runden nur einen Satz ab. Im Achtelfinale verlor der Hamburger zwar den zweiten Satz gegen Ugo Humbert, gab in den drei übrigen Sätzen jedoch insgesamt nur sechs Spiele ab.

In seinen vier Matches servierte Zverev bereits 52 Asse. Zusätzlich fand der Deutsche eine fantastische Mischung aus Risiko und Sicherheit, was sich in seiner sehr guten Aufschlag-Quote von 72 Prozent widerspiegelt (6.).

Tommy Paul ist jedoch ein äußerst unangenehmer Gegner für Zverev. Der US-Amerikaner gewann unter allen Spielern die meisten Return-Punkte bei gegnerischem ersten Aufschlag (118).

Zudem berücksichtigen wir den direkten Vergleich in unserer Paul Zverev Prognose. Der Weltranglisten-Zwölfte gewann die letzten beiden Matches gegen Zverev und ist, ebenso wie sein Kontrahent, in beachtlicher Form.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: “Über 4,5 Sätze” mit einer Quote von 3,30 bei NEO.bet !

Darum tippen wir bei Paul vs Zverev auf “Über 4,5 Sätze”

Paul wurde mit zunehmender Turnierdauer immer besser und gewann seine Matches kontinuierlich schneller.

Paul gewann die meisten Punkte nach dem ersten Aufschlag des Gegners (118).

Zverev gewann bisher jedes Match im Kalenderjahr 2025.

Paul - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paul: 3:0 A. Davidovich Fokina, 3:0 R. Carballes-Baena, 3:1 K. Nishikori, 3:2 C. O’Connell, 1:2 F. Auger-Aliassime.

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 U. Humbert, 3:0 J. Fearnley, 3:0 P. Martinez, 3:0 L. Pouille, 2:1 Z. Zhang.

Letzte Spiele Paul vs Zverev : 2:1, 2:0.

Djokovic vs Alcaraz Prognose: Es braucht eine Motivationsquelle

Nur schleppend ist Novak Djokovic ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet. Der Serbe gewann in einem unsauberen Match mit 3:1 gegen N. Basavareddy - einem Wildcard-Inhaber.

Der 24-fache Grand-Slam-Champion benötigte knapp drei Stunden, um den US-Amerikaner zu besiegen, ebenso wie danach Jaume Faria - einen Qualifikanten, der Djokovic ebenfalls einen Satz abnehmen konnte.

Danach fand der Djoker jedoch besser ins Turnier, gewann zwei Matches in Folge ohne Satzverlust und dominierte gegen zwei tschechische Top-30-Spieler. In dieser Verfassung kann der 37-Jährige unseren Djokovic Alcaraz Tipp mit Spannung füllen.

Zwar sehen die Wettanbieter den Spanier in der klaren Favoritenrolle, doch jeder weiß, dass Djokovic in großen Matches immer liefern kann. Seit fünf Jahren ist der Rekord-Grand-Slam-Champion bei den Australian Open mindestens bis ins Halbfinale gekommen und könnte dies in der Djokovic vs. Alcaraz Prognose wieder schaffen.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: “Über 38,5 Games” mit einer Quote von 1,70 bei Tipwin !

Darum tippen wir bei Djokovic vs Alcaraz auf “Über 38,5 Games”

Alcaraz hat fast immer im Laufe einer Paarung ein kleines Tief, gab gegen Nuno Borges sogar einen Satz ab.

Djokovic steigerte sich im Laufe des Turniers und gewann seine letzten beiden Matches ohne Satzverlust.

Djokovic schied bei den letzten 5 Teilnahmen an den Australian Open nie vor dem Halbfinale aus.

Djokovic - Alcaraz Statistik & Bilanz: