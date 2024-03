Barcelona - Las Palmas Tipp, Prognose, Quoten |30.03.2024

Unser Barcelona - Las Palmas Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 30.03.2024 lautet: Seit Xavi seinen Abschied mit Sommer bekanntgab, sind die Katalanen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute dürfte Barca diese Bilanz daheim gegen den Aufsteiger ausbauen.

Durch das starke 3:0 bei Atletico Madrid vor der Länderspielpause kletterte der FC Barcelona nach 20 Spieltagen endlich wieder auf Platz 2 in der La-Liga-Tabelle. Nun sind die Katalanen wieder erster Verfolger von Real Madrid. Der Rückstand auf den Erzrivalen beträgt aber immer noch acht Punkte. Wenn die Blaugrana den Abstand weiter verkürzen wollen, muss die Serie von zehn Pflichtspielen ohne Niederlage ausgebaut werden. Daheim gegen Las Palmas stehen die Chancen auf einen Dreier laut den Wettquoten sehr gut.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Bwin die Wette „Sieg Barcelona mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Las Palmas auf „Sieg Barcelona mit HC -1″:

Barca ist seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen

Las Palmas wartet seit über 50 Jahren auf einen Sieg in Barcelona

Die letzten beiden Heimspiele der Blaugrana gegen die UD endeten mit 3:0 und 5:0



Barcelona vs Las Palmas Quoten Analyse:

Vor den heimischen Fans gehen die Katalanen in den meisten Liga-Spielen als klarer Favorit ins Rennen. Gegen den Aufsteiger von der Kanareninsel ist der Unterschied bei den EM 2024 Wettanbietern sogar noch deutlicher.

Hier bekommt ihr bei der Barcelona vs Las Palmas Prognose für einen Heim-Dreier gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,28. Auf der Gegenseite wird für einen Sieg der Gäste eine hohe Quote im Schnitt von 9,86 aufgerufen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Las Palmas Prognose: Hängt Xavi doch noch ein Jahr dran?

Nach der 3:5-Heimpleite Ende Januar gegen Villarreal gab Barca-Coach Xavi bekannt, dass er sein Amt im Sommer niederlegen wird. Seit dieser Entscheidung läuft es bei den Katalanen kurioserweise aber bestens. Die Bilanz aus den letzten zehn Pflichtspielen steht bei sieben Siegen und drei Remis. Vor allem die letzte Woche vor der Länderspielpause lief für die Blaugrana hervorragend. Zunächst zog der FCB mit einem 3:1 gegen Neapel ins Champions-League-Viertelfinale ein. Dann fügte Barcelona Widersacher Atletico Madrid im Spitzenspiel die erste Heimniederlage seit Januar 2023 zu.

Beim 3:0-Erfolg war Robert Lewandowski an allen drei Toren direkt beteiligt. In der Fremde ist Barca in dieser Saison mit acht Siegen und sechs Remis noch ungeschlagen. Alle drei La-Liga-Pleiten in dieser Spielzeit setzte es daheim. Präsident Joan Laporta hofft, dass Xavi seinen Abschied im Sommer nun rückgängig macht. Am Samstag fehlt der Coach bereits zum dritten Mal in dieser Saison gesperrt.

Las Palmas feierte im vergangenen Sommer den siebten Aufstieg in La Liga. 2018 hatte der Verein zuletzt den Gang in La Liga 2 antreten müssen. In der vergangenen Spielzeit hatten es die Kanariengelben durch viel Geschlossenheit und Disziplin auf Platz 2 in der Endabrechnung geschafft. Ohne viel Erstliga-Erfahrung und Geld galten „Pio Pio“ schon vor der Saison als Favorit für die Rückkehr ins Unterhaus. Doch bisher sind die „Amarillos“ die große Überraschung.

Schon nach der Hinrunde stand die Truppe von Coach Garcia Pimienta auf einem tollen 10. Platz, zehn Punkte vor der Abstiegszone. Nach dem 29. Spieltag hat der Aufsteiger dieses Polster auf 15 Zähler ausgebaut. So kann sich die Mannschaft aktuell auch eine Serie von fünf Partien ohne Sieg leisten (2U, 3N). 22 der 37 Punkte hat die Union Deportiva im heimischen Stadion geholt. In der Fremde steht die Bilanz bei vier Siegen, drei Remis und sieben Niederlagen.

Barcelona - Las Palmas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:0 Atletico Madrid (A), 3:1 SSC Neapel (H), 1:0 Mallorca (H), 0:0 Athletic Bilbao (A), 4:0 Getafe (H)

Letzte 5 Spiele Las Palmas: 0:1 UD Almeria (H), 0:2 Athletic Bilbao (H), 3:3 Getafe (A), 1:1 Osasuna (H), 0:5 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Las Palmas: 2:1 (A), 1:1 (A), 3:0 (H), 4:1 (A), 5:0 (H)



In 76 Duellen gegen Barcelona konnte Las Palmas immerhin 20 Siege feiern (8U, 47N). 18 der 20 Erfolge kamen aber daheim zustande. So kassierten die „Amarillos“ in 37 Gastspielen bei Barca 32 Niederlagen (2S, 3U).

Die letzten zwei Reisen zu den Blaugrana endeten für die Union Deportivo mit einem 0:3 und einem 0:5. Den letzten Punkt bei den Katalanen holte man im März 2002. Im September 1971 konnte „Pio Pio“ letztmals alle Punkte beim FCB mit nach Hause nehmen. Das Hinspiel auf der Kanareninsel Anfang Januar war aber eine enge Kiste. Gündogan verwandelte in der Nachspielzeit (90.+3) einen Foulelfmeter zum Last-Minute-2:1-Sieg. Zur Pause hatte Las Palmas mit 1:0 geführt.

Unser Barcelona - Las Palmas Tipp: Sieg Barcelona mit HC -1

Las Palmas spielt eine sensationelle Saison und hat mit dem Abstieg nicht das geringste zu tun. In den letzten Spielen ging den Kanaren aber etwas die Luft aus. So droht am Samstag in Barcelona die nächste Pleite. Zu Gast bei den Blaugrana spricht auch nicht wirklich etwas für die UD. Die Katalanen sind aktuell sehr formstark und entscheiden auch den direkten Vergleich gegen „Pio Pio“ klar für sich. Zudem tut sich der Aufsteiger in der Fremde schwerer als vor den eigenen Fans. Da die Offensive um Robert Lewandowski zuletzt auch sehr treffsicher war, entscheiden wir uns für einen Handicap-Sieg der Hausherren.