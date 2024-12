Basaksehir - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 12.12.2024

SPORT1 Betting 11.12.2024 • 09:55 Uhr Basaksehir - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Macht der FCH das Weiterkommen klar?

Unser Basaksehir - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 12.12.2024 lautet: Nach vielen Enttäuschungen in der Bundesliga freut sich der FCH auf den Europapokal. In diesem wartet im Wett Tipp heute etwas Zählbares auf die Schwaben.

Während es für Heidenheim in der Bundesliga bisher überhaupt nicht läuft, kehren die Männer von Coach Frank Schmidt am Donnerstag in ihre “Wohlfühloase” Europapokal zurück. Hier haben die Schwaben zwar am vergangenen Spieltag nach fünf Siegen in Folge ihre erste Pleite kassiert, doch das 0:2 daheim gegen Chelsea war trotzdem aller Ehren wert.

Zudem hat der FCH im Wettbewerb weiterhin beste Chance aufs Erreichen der nächsten Runde. Schon mit einem Punkt am Donnerstag zu Gast bei Basaksehir wäre zumindest die K.o.-Playoff-Runde sicher. Doch die Brenzstädter wollen in unserer Basaksehir Heidenheim Prognose mehr.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute "Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Basaksehir vs Heidenheim auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Basaksehir ist in der laufenden Conference-League-Ligaphase noch ohne Sieg

Heidenheim hat in dieser Europapokal-Saison 5 von 6 Spielen gewonnen

Die Orange-Marineblauen konnten von 6 Vergleichen gegen deutsche Teams nur eines für sich entscheiden

Basaksehir vs Heidenheim Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Gäste von der Schwäbischen Alb mit 63 zu 48 Millionen Euro sogar knapp die Nase vorne. Da aber die Männer aus Istanbul daheim antreten dürfen, erwarten die Basaksehir vs Heidenheim Quoten ein enges Spiel auf Augenhöhe.

Für einen Sieg der Hausherren bekommt ihr Quoten bis maximal 2,67. Für einen Dreier der Gäste werden Basaksehir gegen Heidenheim Wettquoten im Schnitt von 2,65 aufgerufen.

Basaksehir vs Heidenheim Prognose: Die Hausherren stehen vor dem Aus

Basaksehir stieg erst 2007/08 erstmals in die Süper Lig auf und feierte mit der Meisterschaft 2019/20 den ersten und bisher einzigen Titel. In den vergangenen Jahren konnten sich die Orange-Marineblauen meistens unter den Top 5 der Liga halten. Nach 14 Spieltagen der laufenden Saison hinkt man diesem Ziel auf Rang 7 ein wenig hinterher. Während das Team von Coach Cagdas Atan daheim mit vier Siegen und drei Remis noch ungeschlagen ist, gab es in sieben Gastspielen dieser Liga-Spielzeit nur sieben Punkte.

Nach sechs Süper-Lig-Partien hintereinander ohne Sieg feierten die “Boz Baykuslar” zuletzt zwei Heimsiege gegen Göztepe (4:1) und Hatayspor (3:0). In der Conference League ist der Verein aus Istanbul in dieser Saison noch ohne Sieg. Nach Niederlagen gegen Rapid (1:2) und Celje (1:5) reichte es nur für zwei Unentschieden in Kopenhagen (2:2) und gegen Petrocub Hincesti (1:1). Mit gerade mal zwei Punkten und 5:10 Toren steht Basaksehir auf Rang 33 und kann die Top 8 nicht mehr erreichen, was sich auch auf den Basaksehir Heidenheim Tipp auswirkt.

In der Bundesliga macht Heidenheim aktuell eine wahre Horror-Serie durch. Seit acht Partien ist die Mannschaft ohne Sieg und holte in diesem Zeitraum gerade mal einen Punkt. Das 2:4 am Samstag bei den Bayern war die fünfte Pleite in Folge. Vor allem in der Defensive haben die Schwaben Probleme. An den letzten vier Liga-Spieltagen kassierte man immer mindestens drei Gegentore (insgesamt 16). Gegen den Rekordmeister brachte auch der defensive Ansatz mit einem Fünfer-Mittelfeld vor einer Dreierkette keine Besserung.

Damit bleibt der Verein von der Schwäbischen Alb auf dem Relegationsrang 16 hängen. Das rettende Ufer ist aber lediglich einen Punkt entfernt. In der Conference League bietet sich ein ganz anderes Tabellenbild. Hier verpasst der FCH eine Top-8-Platzierung nur knapp aufgrund der Tordifferenz. Nach zwei Siegen in der Quali gegen Häcken folgten Erfolge gegen Olimpija Ljubljana (2:1), gegen den FC Pafos (1:0) und bei Hearts of Midlothian (2:0). Auch dem Chelsea FC lieferte Heidenheim einen tollen Fight, musste sich aber mit 0:2 geschlagen geben.

Basaksehir - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Basaksehir: 3:0 Hatayspor (H), 4:1 Göztepe (H), 1:1 Petrocub Hincesti (H), 0:3 Gaziantep (A), 0:0 Besiktas (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:4 Bayern München (A), 0:4 Frankfurt (H), 0:2 Chelsea (H), 2:5 Leverkusen (A), 1:3 Wolfsburg (H)

Letzte Spiele Basaksehir vs Heidenheim: -

Beide Vereine treffen in der Basaksehir vs. Heidenheim Prognose natürlich das erste Mal aufeinander. Für Heidenheim ist es auch das erste Kräftemessen mit einem Verein aus der Türkei.

Basaksehir hat sechs Duelle mit deutschen Teams in seiner Europapokal-Statistik stehen. Dabei gab es nur einen Sieg, bei zwei Remis und drei Niederlagen.

In den letzten vier Conference-League-Partien der Türken fielen insgesamt 15 Treffer. Auch am Donnerstag dürfen sich die Zuschauer auf ein paar Tore freuen.

So seht ihr Basaksehir - Heidenheim im TV oder Stream:

12. Dezember 2024, 18:45 Uhr, Basaksehir Fatih Terim Stadi, Istanbul

Übertragung Stream: RTL+

An jedem Spieltag von Europa und Conference League zeigt RTL insgesamt zehn Spiele, eines davon im Free-TV. Immer unter den zehn Paarungen sind die drei deutschen Vertreter.

Da am Donnerstag schon die Partie zwischen Olympique Lyon und Eintracht Frankfurt im TV übertragen wird, gibt es das Duell zwischen Basaksehir und Heidenheim nur im Stream auf RTL+ zu sehen. Anpfiff im Basaksehir Fatih Terim Stadi von Istanbul ist um 18:45 Uhr.

Basaksehir vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Basaksehir: Sengezer - Leo Duarte, Ba, Opoku, Lucas Lima - Ergün, Türüc, Kemen, Miguel Crespo, Davidson - Piatek

Ersatzbank Basaksehir: Babacan, Dilmen (Tor), Güreler, Szysz, Figueiredo, Özdemir, Keny, Pelkas, Kaplan

Startelf Heidenheim: Müller - P. Mainka, Gimber, Siersleben - Traoré, Kerber, Maloney, Schöppner, Föhrenbach - Wanner, Honsak

Ersatzbank Heidenheim: Eicher (Tor), Busch, Keller, Theuerkauf, Breunig, Conteh, Dorsch, Beck, Scienza

Heidenheim muss in der Basaksehir vs Heidenheim Prognose aktuell lediglich auf Niehues und Pieringer verzichten.

Fraglich ist nur, ob FCH-Coach Schmidt wieder auf eine große Rotation setzt oder dieses Mal vielleicht seine beste Elf ran lässt.

Unser Basaksehir - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

In der Süper Lig ist Basaksehir ziemlich heimstark. In der Conference League läuft es für die Istanbuler bisher aber überhaupt noch nicht. Die Heimbilanz in der aktuellen Liga-Phase steht bei einem Punkt nach Partien gegen Rapid und Petrocub Hincesti.

Vor so einer Heim-Ausbeute muss sich Heidenheim sicher nicht fürchten. Vor allem, da es für den FCH im Europapokal bisher so viel besser lief als in der Bundesliga. Jetzt ist es bei den Schwaben endlich mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis.

Mindestens einen Punkt trauen wir den Gästen dabei auch zu. Zudem erwarten wir auch ein paar Treffer.