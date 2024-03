Bayern - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser Bayern - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Die Länderspielpause kam für den Rekordmeister eigentlich etwas ungelegen. Im Wett Tipp heute trauen wir den Münchnern gegen den BVB aber trotzdem mindestens einen Punkt zu.

In der Bundesliga ist mal wieder Zeit für den deutschen „Clasico“. Am Samstagabend empfangen die Bayern in der Allianz Arena den BVB. Beide Vereine haben die letzten 14 Meisterschaften unter sich ausgemacht. Doch zum ersten Mal seit über 14 Jahren treffen die beiden Teams in einer Rückrunde aufeinander, ohne dass einer der beiden Klubs auf Platz 1 steht. Die Wettquoten schlagen sich dabei klar auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, gehen das Spitzenspiel aber ein weniger vorsichtiger an und entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Oddset für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Bayern vs Dortmund auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Die Bayern sind das zweitbeste Heimteam der Bundesliga

Der BVB kommt in dieser Saison gegen die Top 5 der Tabelle nur auf einen von 12 möglichen Punkten

Seit 11 Duellen gegen den Rekordmeister ist Dortmund ohne Sieg

Bayern vs Dortmund Quoten Analyse:

Der Rekordmeister hat in dieser Saison daheim nur einen Punkt (34) weniger geholt als der souveräne Spitzenreiter aus Leverkusen (35). Das ist einer der Gründe, warum sich die Buchmacher bei der Bayern vs Dortmund Prognose eine klare Meinung gebildet haben.

Für einen Heimsieg bekommt ihr lediglich Quoten im Schnitt von 1,43. Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 6,16 aus Sicht der besten EM 2024 Wettanbieter eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Dortmund Prognose: Trifft Kane auch gegen den BVB?

Anfang März sah in München noch vieles danach aus, als würde Trainer Thomas Tuchel die Saison nicht wie geplant mit den Bayern zu Ende bringen dürfen. Die Bilanz aus fünf Pflichtspielen stand bei einem Sieg, einem Remis und drei Niederlagen. Doch im CL-Rückspiel gegen Lazio platzte beim Rekordmeister der Knoten und die Mannschaft riss sich zusammen. So hat der FCB nicht nur die Römer souverän mit 3:0 besiegt, sondern auch die letzten beiden Bundesliga-Spiele gewonnen und dabei 13 Tore erzielt.

Zwar ging es hier nur gegen Mainz und Darmstadt, zudem konnte man damit den Rückstand auf Leverkusen auch nicht verringern, trotzdem sorgten die jüngsten Ergebnisse für einen deutlichen Stimmungsumschwung. Mit 78 Toren nach 26 Spielen haben die Bayern ihren eigenen Torrekord aus der Saison 2020/21 eingestellt. Harry Kane, der schon bei 31 Treffern steht, aber angeschlagen von der englischen Nationalmannschaft abreiste, dürfte rechtzeitig für den deutschen Klassiker fit werden.

Das 3:1 daheim gegen Frankfurt vor der Länderspielpause war der vierte Pflichtspielsieg in Folge für den BVB. Damit verteidigte die Borussia im Duell mit RB Leipzig den vierten Platz. Das Polster beträgt aber nur einen Punkt. Zuvor war Dortmund gegen PSV Eindhoven ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Nach einer Schwächephase im Februar mit lediglich einem Sieg aus fünf Pflichtspielen hatten die Schwarz-Gelben eine solche Serie auch dringend nötig gehabt.

Nun wollen die Männer von Coach Edin Terzic ihre gute Bilanz in dieser Saison in der Fremde ausbauen. In 13 Gastspielen dieser BL-Spielzeit setzte es gerade mal eine Niederlage (1:2 in Stuttgart). Die Bilanz der letzten acht Auswärtspartien steht bei vier Siegen und vier Remis. Allerdings tut sich Dortmund 2023/24 gegen die Spitzenmannschaften schwer. Gegen die aktuellen Top 5 der Tabelle ist der BVB ohne Sieg und holte nur einen von zwölf möglichen Punkte.

Bayern - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:2 Darmstadt (A), 8:1 Mainz (H), 3:0 Lazio (H), 2:2 Freiburg (A), 2:1 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Frankfurt (H), 2:0 PSV Eindhoven (H), 2:1 Werder Bremen (A), 2:0 Union Berlin (A), 2:3 TSG Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Dortmund: 4:0 (A), 4:2 (H), 2:2 (A), 3:1 (H), 3:2 (A)

Keine andere Partie wurde im deutschen Profi-Fußball so oft ausgetragen wie das Duell zwischen den Bayern und dem BVB (134 Mal). Dortmund gewann keines der letzten elf Pflichtspiele gegen die Münchner (1U, 10N). In der Allianz Arena feierte der Rekordmeister zuletzt neun Siege in Folge gegen den BVB und erzielte dabei 37 Tore, im Schnitt über vier pro Spiel. Die letzten acht Heimspiele gegen die Schwarz-Gelben gingen mit mindestens zwei Toren Vorsprung an den FCB.

Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Crazybuzzer für die Wette „Sieg Bayern mit HC -1″ eine Quote von 1,95. Vor einem ersten Tipp bei dem Anbieter erfahrt ihr bei uns alles zur Crazybuzzer Anmeldung und Verifizierung.

Unser Bayern - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

In den vergangenen Jahren war der deutsche „Clasico“ eine eindeutige Angelegenheit. Der letzte Sieg des BVB gegen den FCB geht auf den Supercup 2019 zurück. In der Liga konnten die Schwarz-Gelben letztmals im November 2018 daheim gegen die Bayern gewinnen.

Der jüngste Erfolg in München war ein 3:2 im April 2017 im Pokal. Der letzte Liga-Dreier in der Allianz Arena stammt sogar aus dem April 2014. Wir glauben deshalb nicht, dass diese Serie zu Ende geht.

Die Münchner sind heimstark und haben sich vor der Länderspielpause wieder zusammengerauft. Auf der Gegenseite tut sich die Terzic-Elf 2023/24 gegen die Top-Teams schwer.