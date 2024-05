Hoffenheim - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2024

Unser Hoffenheim - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfangen die Hoffenheimer den Rekordmeister aus München. Wir erwarten vor allem aufgrund der schwachen Defensive der Hausherren ein munteres Spiel mit vielen Torraumszenen.

Der letzte Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison steht vor der Tür und wir werfen einen Blick auf die anstehende Partie zwischen TSG Hoffenheim und Bayern München. Während für die Bayern eine enttäuschende Saison ohne Titel an der Säbener Straße zu Ende geht, steht für die Gastgeber noch einiges auf dem Spiel. Die Bayern sollten auf dem Papier zwar der klare Favorit sein, sind jedoch in dieser Saison beinahe genauso unberechenbar wie die vogelwilden Sinsheimer.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Bayern auf „Über 3,5 Tore“:

In 6 der letzten 10 Spiele der Bayern wurden mindestens 4 Treffer erzielt.

In den letzten 5 Partien der TSG fielen im Schnitt 5,0 Tore.

In 7 der letzten 12 Duelle von Hoffenheim und Bayern fielen mindestens 4 Tore.

Hoffenheim vs Bayern Quoten Analyse:

Der Rekordmeister aus München geht als Favorit ins letzte Match der laufenden Spielzeit und bekommt auf dem Drei-Weg-Markt eine Quote von 1,83 zugewiesen, während die Heimsieg-Quote des Teams aus Sinsheim in Höhe von 3,50 in den Büchern der besten Sportwetten Anbieter steht.

Dass beide Teams treffen, wird dabei als sehr wahrscheinlich erachtet, was eine enorm niedrige Quote von 1,28 für die entsprechende Wette belegt. Das verwundert nicht wirklich angesichts der Tatsache, dass die Bayern die beste Offensive der Liga stellen und auch die Hoffenheimer fast zwei Tore pro Partie im Schnitt erzielten.

Hoffenheim vs Bayern Prognose: Beenden die Bayern die verkorkste Saison mit einem Sieg?

Werfen wir einen Blick auf Gastgeber Hoffenheim. Das Team von Pellegrino Matarazzo sorgte zumindest für viel Unterhaltung in den bisherigen 33 Partien der Bundesliga-Saison 2023/24. Das beweisen die insgesamt 126 Tore, die in den Spielen mit Beteiligung der TSG in dieser Spielzeit fielen. Das wird tatsächlich nur vom kommenden Gegner aus München getoppt, in dessen 33 Spielen sogar 133 Tore erzielt wurden. Mit einem torlosen Remis sollte man in der anstehenden Begegnung also nicht unbedingt rechnen.

Den Hoffenheimern könnte das Kunststück gelingen, mit der drittschlechtesten Defensive der Liga das internationale Geschäft klarzumachen. Momentan steht die TSG mit 43 Punkten auf dem siebten Platz der Tabelle und wäre somit zur Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation berechtigt. Der Vorsprung auf die Freiburger beträgt jedoch nur einen Punkt, sodass selbst ein Remis gegen die Münchner am Ende nicht ausreichen könnte. Sollte Frankfurt im Parallelspiel jedoch verlieren und Hoffenheim gleichzeitig gewinnen, könnte sogar noch die Teilnahme an der Europa League glücken.

Die Münchner liefen beinahe die gesamte Saison ihren Ansprüchen hinterher und mussten insgesamt sieben Niederlagen einstecken. Sollte gegen Hoffenheim kein Sieg gelingen, könnte der starke VfB Stuttgart sogar noch auf den zweiten Rang vorrücken und den Rekordmeister auf den dritten Platz der Tabelle verdrängen. So oder so endet die Serie von elf Meisterschaften in Folge in diesem Jahr, da die Schale schon vorzeitig an das Sensations-Team aus Leverkusen ging.

Mit 92 erzielten Treffern stellten die Münchner zwar die beste Offensive der Liga, mussten jedoch auch 41 Gegentreffer einstecken, was im Ligavergleich nur für Rang 4 reicht. Den größten Anteil an der Torflut der Bayern hatte in dieser Saison Neuzugang Harry Kane, der bisher auf enorm starke 36 Tore und acht Torvorlagen kommt.

Hoffenheim - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 6:0 Darmstadt (A), 1:1 RB Leipzig (H), 2:3 Bochum (A), 4:3 Gladbach (H), 1:4 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:0 Wolfsburg (H), 1:2 Real Madrid (A), 1:3 VfB Stuttgart (A), 2:2 Real Madrid (H), 2:1 Eintracht Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Bayern: 0:3 (A), 1:1 (A), 0:2 (H), 1:1 (H), 0:4 (A).

Die Bayern verloren keines der letzten sechs Liga-Spiele gegen Hoffenheim und konnten dabei vier Siege feiern. Insgesamt trafen die beiden Teams in der höchsten deutschen Spielklasse 31 Mal aufeinander. 20 dieser Duelle konnte der Rekordmeister für sich entscheiden und gewann dementsprechend auch das Torverhältnis eindeutig mit 73:28. Hoffenheim konnte erst vier Mal gegen die Münchner gewinnen. Immerhin gelangen drei dieser Siege vor heimischem Publikum. Im Schnitt fielen in den 15 Heimspielen der Hoffenheimer gegen Bayern knapp 2,7 Tore pro Partie. Harry Kane fehlte zuletzt wegen Rückenproblemen und ein möglicher Einsatz gegen die TSG steht noch nicht fest, sollte jedoch aufgrund der sportlichen Bedeutungslosigkeit der Partie angezweifelt werden.

Die Bayern konnten in den letzten zwölf Spielen in Folge gegen Hoffenheim mindestens einen Treffer erzielen, was angesichts der schwachen Defensive der Gastgeber in dieser Saison ebenfalls erwartet werden sollte. Die Wettanbieter sind sich sogar recht sicher, dass dem Rekordmeister mindestens zwei Tore gegen den Tabellen-Siebten gelingen, so liegt die Quote für eine „Bayern Über 1,5 Tore“-Wette bei gerade einmal 1,38. Solltet ihr sogar drei Tore gegen die löchrige Verteidigung der Sinsheimer erwarten, könnt ihr eine Quote in Höhe von 2,15 einsacken und den entsprechenden Tipp ganz einfach über die Bwin Sportwetten App einreichen.

Unser Hoffenheim - Bayern Tipp: Über 3,5 Tore

Die Spiele der TSG 1899 Hoffenheim waren zuletzt fast immer ein Spektakel, von Kantersiegen wie zuletzt beim 6:0 gegen Darmstadt oder derben Klatschen wie bei der 1:4-Pleite gegen Mainz kann dabei alles passieren. Wir erwarten auch gegen die Offensiv-Maschine aus München ein torreiches und unterhaltsames Spiel.