Bayern - Slovan Bratislava Tipp, Prognose, Quoten 29.1.25

SPORT1 Betting 28.01.2025 • 10:00 Uhr Bayern - Slovan Bratislava Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie souverän erfüllen die Bayern ihre Pflichtaufgabe?

Unser Bayern - Slovan Bratislava Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Bei einem hohen Sieg, von dem wir im Wett Tipp heute ausgehen, darf der deutsche Rekordmeister doch noch aufs Achtelfinale hoffen.

In der Bundesliga läuft für die Bayern in dieser Saison alles nach Plan. Am Wochenende haben die Münchner ihren Vorsprung auf den einzigen wahren Verfolger Leverkusen auf sechs Punkte ausgebaut. In der Champions League hat der Rekordmeister sein Playoff-Ticket schon in der Tasche. Auf Rang 15 besteht aber nur noch die theoretische Chance auf die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale.

Will man diese kleine Chance noch nutzen, muss in der Bayern Slovan Bratislava Prognose ein deutlicher Sieg her. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 für den Bayern Slovan Bratislava Wett Tipp heute “Sieg Bayern HC -3 & Bayern gewinnt beide Hälften”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Slovan Bratislava auf “Sieg Bayern HC -3 & Bayern gewinnt beide Hälften”:

Die Bayern sind seit 33 Heimspielen in der CL-Gruppen- bzw. Liga-Phase ungeschlagen

Slovan Bratislava ist im Europapokal noch ohne Auswärtssieg

Heimvorteil, Ergebnisse im laufenden Wettbewerb und Qualität sprechen überdeutlich für die Hausherren

Bayern vs Slovan Bratislava Quoten Analyse:

In diesem Duell treffen Welten aufeinander. Alleine beim Marktwert haben die Bayern mit 883 zu 28 Millionen Euro mehr als nur klar die Nase vorne. Hinzu kommen der Heimvorteil für den deutschen Meister und das Tabellenbild in der Königsklasse.

So bekommen wir bei den besten Buchmachern, die recht zahlreich auch Sportwetten mit Apple Pay anbieten, extrem eindeutige Bayern vs Slovan Bratislava Quoten präsentiert. Für einen Sieg der Bayern gibt es maximal eine Quote von 1,02.

Sollten die Gäste als Sieger vom Platz gehen, dürft ihr euch über Bayern gegen Slovan Bratislava Wettquoten zwischen 30,0 und 81,0 freuen.

Bayern vs Slovan Bratislava Prognose: Die Münchner dürfen noch hoffen

In der vergangenen Woche mussten die Bayern in der Königsklasse ein bitteres 0:3 bei Feyenoord Rotterdam hinnehmen. Das war nach dem 1:4 in Barcelona und dem 0:1 bei Aston Villa schon die dritte Niederlage im laufenden Wettbewerb. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Männer von Coach Vincent Kompany in dieser Saison international nicht zu den absoluten Top-Teams gehören. In den wichtigen Spielen kassiert der FCB zu viele einfache Gegentore und lässt auf der Gegenseite fahrlässig zu viele Chancen liegen.

Immerhin können die Münchner gegen Bratislava die gute CL-Heimbilanz in der Gruppen- bzw. Liga-Phase ausbauen. In dieser Hinsicht ist man immerhin seit 33 Partien (31S, 2U) ungeschlagen. In dieser CL-Saison haben nur zwei Teams weniger Schüsse zugelassen. Am Samstag zeigte der Rekordmeister mit dem hart erkämpften 2:1 in Freiburg eine ansprechende Reaktion auf die Pleite in Rotterdam. Durch den fünften Bundesliga-Sieg in Serie liegen die Bayern in der Bundesliga auf Meisterkurs.

In der Heimat ist Bratislava das Maß aller Dinge. Die letzten sechs Meisterschaften in der Slowakei gingen alle an die “Belasi”. Auch in der laufenden Spielzeit der Nike Liga, die sich bis zum 8. Februar noch in der Winterpause befindet, führt der Serienmeister die Tabelle an. Allerdings beträgt das Polster auf den ersten Verfolger nur drei Punkte. In dieser Saison qualifizierte sich der Verein erstmals für eine Gruppen- bzw. Liga-Phase der Champions League.

In dieser sind die Männer als eines von neun Teams nach den ersten sieben Spieltagen aber schon mit Sicherheit komplett ausgeschieden. Mit sieben Niederlagen und 6:24 Toren ist der SK Slovan das zweitschlechteste Team der aktuellen Königsklasse. Nur zwei Teams haben in dieser CL-Saison mehr Schüsse zugelassen. Der slowakische Meister ist noch ohne Weiße Weste im laufenden Wettbewerb. Außerdem wartet Bratislava nach neun Gastspielen im Europapokal noch auf den ersten Sieg (1U, 8N). Solche Statistiken unterstreichen unseren Bayern Slovan Bratislava Tipp.

Bayern - Slovan Bratislava Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Freiburg (A), 0:3 Feyenoord (A), 3:2 Wolfsburg (H), 5:0 Hoffenheim (H), 1:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 1:3 VfB Stuttgart (H), 2:1 Al Gharafa (A), 2:1 Dunajska Streda (H), 1:3 Atletico Madrid (A), 1:2 MSK Zilina (A)

Letzte Spiele Bayern vs Slovan Bratislava: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Die Bayern kommen nach vier Duellen mit Vereinen aus der Slowakei auf drei Siege und ein Remis. Der SK Slovan war schon dreimal in Deutschland zu Gast und holte dabei nur einen Punkt.

Bei unserer Bayern Slovan Bratislava Prognose hilft uns auch der Blick in die Vorwoche. In dieser empfing Bratislava den VfB Stuttgart und kassierte eine 1:3-Heimpleite. Slovan, das aus dem Trainingslager in Katar kam, war der fehlende Rhythmus anzumerken. So war der slowakische Meister am Ende nicht konkurrenzfähig.

In der Königsklasse kommen die Slowaken auf 3,4 Gegentore pro Spiel (24). Das ist die schwächste Defensive im Wettbewerb. So dürfen wir wohl auch mit einigen Toren für die Bayern rechnen.

So seht ihr Bayern - Slovan Bratislava im TV oder Stream:

29. Januar 2025, 21 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Am letzten Spieltag der Liga-Phase werden die 18 Spiele gleichzeitig am Mittwochabend ausgetragen. So geht Amazon Prime diese Woche leer aus und DAZN zeigt alle Partien exklusiv.

Dazu gehört auch das Duell zwischen den Bayern und Slovan Bratislava. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 21 Uhr.

Bayern vs Slovan Bratislava: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Dier, M.-J. Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Coman - Kane

Ersatzbank Bayern: Klanac, Schmitt, Boey, Stanisic, Upamecano, Gnabry, Joao Palhinha, T. Müller, L. Sané, Tel

Startelf Slovan Bratislava: Takac - Blackman, Kashia, Wimmer, Zuberu - Bajric, Savvidis - Tolic - Mak, Strelec, Marcelli

Ersatzbank Slovan Bratislava: Trnovsky (Tor), Gajdos, Mustafic, Pauschek, Kucka, Szöke, Metsoko, Voet, Barseghyan, Weiss

Die Bayern müssen auf die gesperrten Goretzka und Ulreich verzichten. Zudem fallen Ito und Peretz verletzungsbedingt aus.

Die Gäste können dagegen personell aus dem Vollen schöpfen, was aber an unserer Bayern Slovan Bratislava Prognose nichts mehr ändert.

Unser Bayern - Slovan Bratislava Tipp: Sieg Bayern HC -3 & Bayern gewinnt beide Hälften

Sportvorstand Max Eberl hat die Richtung vorgegeben: “Wir müssen Bratislava schlagen und wenn es geht, vielleicht fürs Torverhältnis etwas machen”. Nach der Pleite in Rotterdam werden die Bayern noch viel Frust im Bauch haben.

Diesen werden die Gäste, für die es um überhaupt nichts mehr geht, abkriegen. So werden die Münchner früh loslegen und am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit einen klaren Sieg nach Hause fahren.