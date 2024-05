Bochum - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 23.05.2024

Unser Bochum - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum Bundesliga Relegation Spiel am 23.05.2024 lautet: Der stärkste Angriff der 2. Bundesliga gastiert im ersten Relegationsspiel bei der zweitschwächsten Bundesliga-Defensive. Der Wett Tipp heute knüpft daran an.

Manuel Riemann wird in beiden Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf nicht im Kader stehen. Der VfL-Schlussmann stand in 33 von 34 Liga-Spielen im Tor, kassierte währenddessen 70 Gegentore. Dennoch machte der 35-Jährige seinen Job phasenweise gut, verhinderte etwa am letzten Spieltag gegen Bremen eine noch höhere Niederlage (1:4). Die Verteidigung der Bochumer ist ein kritischer Faktor. Bochum stellte mit 74 Gegentoren in einer Spielzeit einen neuen Klub-Negativrekord auf. Düsseldorf reist mit 14 ungeschlagenen Zweitliga-Spielen in Folge nach Bochum und hat in unserem Wett Tipp heute gute Karten.

Wir spielen bei Betano eine Quote von 2,67 auf “Düsseldorf Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bochum vs Düsseldorf auf “Düsseldorf Über 1,5 Tore”:

Bochum wartet seit 16 Bundesliga-Spielen auf eine Partie ohne Gegentor.

Bochum kassierte in den letzten 16 Bundesliga-Spielen 2,5 Gegentoren pro Partie.

Düsseldorf erzielte in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Tore (72) und Auswärtstore (40).



Bochum vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Für das Hinspiel der Bundesliga-Relegation findet ihr in den verschiedenen Sportwetten Apps keine Siegquoten mit einer Eins vor dem Komma. Bochum wird im eigenen Stadion mit Siegquoten bis 2,20 als Favorit gehandelt.

F95-Trainer Daniel Thioune hat am 34. Spieltag der 2. Bundesliga acht Wechsel in seiner Startelf vorgenommen und vielen Stützen eine Pause gegeben. Ein Sieg der ausgeruhten Gäste führt in der Spitze zu einer Quote von 3,35. Die Möglichkeit einer “Doppelten Chance X2″ ist mit Quoten von über 1,70 extrem reizvoll.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Düsseldorf Prognose: Großer Druck für den VfL

Es ist die typische Storyline für ein Relegationsspiel zwischen Bundesliga-Verein und Zweitliga-Aufstiegsaspirant. Düsseldorf ist seit 14 Zweitliga-Spieltagen ungeschlagen und extrem selbstbewusst - Bochum hat in den beiden abschließenden Saisonspielen neun Gegentreffer kassiert und wirkte angeschlagen.

Die Fortunen sind zwar seit vier Pflichtspielen sieglos gegen den VfL, haben in den vergangenen Wochen aber gute Argumente für eine erfolgreiche Relegation gesammelt. Top-Torjäger Christos Tzolis (22 Tore) schoss sich mit einem Hattrick am letzten Spieltag (3:2 vs. Magdeburg) an die geteilte Spitze der Torjägerliste mit Herthas Haris Tabakovic.

Angeführt von seiner Gier nach Treffern hat F95 den besten Angriff der 2. Bundesliga auf die Beine gestellt (72 Tore). Bemerkenswert ist vor allem, wie torhungrig Düsseldorf in der Ferne aufgetreten ist. In 17 Auswärtsspielen sah Daniel Thioune 40 Treffer seiner Truppe (2,35 pro Gastauftritt).

Trotz der gigantischen Torausbeute stimmt die Balance zwischen Abwehr und Angriff beim Tabellendritten der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Düsseldorf kassierte in den letzten zehn Liga-Spielen nur sechs Gegentore (0,6 pro Partie).

Bochum - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:4 Werder Bremen (A), 0:5 Leverkusen (H), 4:3 Union Berlin (A), 3:2 Hoffenheim (H), 0:1 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:2 Magdeburg (H), 1:1 Kiel (A), 3:1 Nürnberg (H), 1:1 Schalke (A), 1:0 Fürth (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Düsseldorf: 1:3 (A), 0:2 (H), 3:0 (A), 5:0 (H), 0:1 (A).



Für ganz andere Zahlen muss sich die VfL-Abwehr verantwortlich zeigen. Bochum kassierte in der letzten Spielzeit 74 Gegentreffer, wartet seit 16 Bundesliga-Spielen auf eine Weiße Weste und kassierte in diesem Zeitraum durchschnittlich 2,5 Gegentore pro Partie.

Die erwartbaren Gegentore von 64,9 xGA (16.) sehen nicht besser aus und unter Heiko Butscher ist die Verteidigung fast noch anfälliger als zuvor. Während der letzten vier Saisonspiele hat Bochum jeweils “Über 1,5 Gegentore” geschluckt.

Zudem haben die Hausherren in dieser Spielzeit die meisten Strafstöße verursacht (11, ebenso wie Frankfurt) und sich nicht immer clever im eigenen Strafraum angestellt. Mehr Gelbe Karten als der VfL (97) sah, wurden gegen keinen anderen Erstligisten gezeigt.

Düsseldorf (47) hatte nach dem KSC (48) die beste Offensive aus dem Spiel heraus und Standard-Tore (11) sowie Elfmeter-Treffer (6) gab es ebenfalls mehrere zu sehen. Steht euch eine Freebet zur Verfügung, könnt ihr diese ohne Bedenken auf eine “Doppelte Chance X2″ abgeben und Quoten von über 1,70 spielen.

Unser Bochum - Düsseldorf Tipp: Düsseldorf Über 1,5 Tore

Daniel Thioune hat seine Mannschaft mit vielen Waffen ausgestattet. Ob aus dem Spiel heraus, nach Standards oder Elfmetern - Düsseldorf ist brandgefährlich und vollkommen zurecht zur stärksten Zweitliga-Offensive gekürt worden. Eine Wette auf mindestens zwei Treffer des Zweitligisten ist riskant, aber gleichzeitig mit einem hohen “Value” ausgestattet.