Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 14.01.-15.01.

SPORT1 Betting 13.01.2025 • 14:31 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 17. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 17. Spieltag vom 14.01. - 15.01.2025: Im Wett Tipp heute blicken wir genauer auf die Bayern-Verfolger und ihre Aufgaben am letzten Spieltag der Hinrunde.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 17. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Bochum vs. St. Pauli

Im Tabellenkeller öffnen sich die Tore zum enorm wichtigen Duell zwischen Bochum und St. Pauli. Beide Mannschaften sind mit einer Zu-Null-Niederlage ins neue Kalenderjahr gestartet und haben jeweils große Probleme im eigenen Angriffsspiel. Defensiv hingegen waren beide Teams zuletzt ziemlich gut, beziehungsweise besser unterwegs.

Seit Dieter Hecking die Trainerrolle beim VfL übernommen hat, sind die Gastgeber wieder wettbewerbsfähig. In sieben Liga-Spielen hat das Tabellen-Schlusslicht nie mehr als zwei Gegentore hingenommen. Gleichzeitig wurden alle sieben Paarungen unter Hecking mit insgesamt weniger als drei Treffern in der Partie beendet.

St. Pauli hielt Frankfurt am vergangenen Wochenende bei nur einem Treffer (0:1) und glänzt nach Bayern (13 Gegentore) mit der besten Defensive im deutschen Oberhaus (20 Gegentore). Bislang fielen in Partien der Kiezkicker nur selten mehr als zwei Treffer (38 Prozent).

Wir erwarten einen Abnutzungskampf und entscheiden uns bei den Bundesliga Tipps für eine „Unter 2,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 1,78 bei NEO.bet . Nähere Infos über den Buchmacher sind auch im Wettanbieter Vergleich zu finden.

Thema der Woche: Was passiert in der Verfolgergruppe?

Leverkusen geht im Anschluss an den 3:2-Erfolg im Signal-Iduna-Park bei Dortmund weiterhin als erster Bayern-Verfolger in den 17. Spieltag. Der Werkself steht jedoch erneut eine schwierige Paarung bevor. Mainz hat sechs der sieben vorangegangenen Liga-Spiele gewonnen und in sieben Bundesliga-Begegnungen in Folge getroffen.

Darüber hinaus hat der amtierende Meister zwar ebenfalls eine starke Form aufgebaut, aber sechs der sieben vorherigen Liga-Spiele mit Toren auf beiden Seiten beendet. Wir halten einen Leverkusen Mainz Tipp bei Bwin zu einer Quote von 1,73 für „Beide Teams treffen“ für die richtige Variante.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ähnliche Attraktivität erhoffen wir uns bei einer Bundesliga Prognose zu VfB Stuttgart vs. RB Leipzig. Die letzten beiden Paarungen zwischen diesen beiden Teams enthielten jeweils „Über 5,5 Tore“ und boten den Fans der gastgebenden Mannschaft ein erfreuliches Spektakel. Während der beiden vorangegangenen Duelle erzielte der Gastgeber jeweils fünf Treffer.

Nachdem die Roten Bullen zu Beginn der Saison mit ihrer Verteidigung überzeugt haben, ist die Hintermannschaft mittlerweile nur noch durchschnittlich. Beide Teams finden wir im Ligavergleich der erwartbaren Gegentore in der zweiten Tabellenhälfte, sodass „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei Betano spielbar sind.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Frankfurt landete am vergangenen Bundesliga-Spieltag einen knappen und teilweise glücklichen Sieg gegen St. Pauli (1:0). Der Tabellendritte verlor sogar das Duell der erwartbaren Gegentore (1,53:2,25 xG), ebenso wie in drei der vier vorherigen Pflichtspiele. Im nächsten Heimspiel gegen Freiburg soll dennoch die Serie von zwei sieglosen Bundesliga-Heimspielen beendet werden.

Die Breisgauer bringen die viertbeste erwartbare Verteidigung in den Deutsche Bank Park mit (20,1 xGA) und haben nur eines der letzten drei Aufeinandertreffen in dieser Arena gegen die SGE verloren. Die Bundesliga Quoten der besten Wettanbieter erlauben uns, bei Interwetten eine Quote von 1,95 für eine „Doppelte Chance X2“ zu spielen.

Daten und Fakten zum 17. Spieltag:







An der Tabellenspitze thront der deutsche Rekordmeister. Bayern gewann am vergangenen Wochenende zwar nur mit 1:0 gegen Gladbach, hatte aber immense Vorteile im Vergleich der erwartbaren Tore (4,28:0,35 xG).

Hoffenheim ist seit fünf Liga-Spielen sieglos und hat gegen die Münchner keine Chance. Wir tendieren bei Merkur Bets zu einer Quote von 1,92 für „Bayern gewinnt ohne Gegentor“.

Der BVB (8.) droht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Eine völlig neu zusammengewürfelte Abwehr musste zuletzt gegen Leverkusen ran und konnte eine 2:3-Niederlage nicht verhindern.

Zu Gast in Kiel muss Trainer Nuri Sahin auf der Hut sein, denn die Störche haben den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben. Wir erwarten „Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen“. Die Quote von 1,77 gibt es bei Bet365 .

Weitere Partien am 17. Spieltag der Bundesliga:

Gladbach ging am vergangenen Spieltag als chancenloser Verlierer gegen den FC Bayern vom Feld (0:1) und sammelte nicht zum ersten mal etliche erwartbare Gegentore. Insgesamt erlaubte nur Bochum (32,1 xGA) mehr xGA als die Fohlen (29,1 xGA). In der Ferne tritt Gladbach ohnehin ungern auf, weshalb wir „Wolfsburg Über 1,5 Tore“ zutrauen. Tipwin verteilt dafür Bundesliga Wettquoten von 1,70 .

Werder Bremen empfängt Heidenheim und ist in unseren Augen als klarer Favorit zu behandeln. Die Grün-Weißen gewannen zwei ihrer letzten drei Heimspiele, während der FCH in den drei vorangegangenen Bundesliga-Auswärtsspielen je „Über 1,5 Gegentore“ zugelassen hat. Für „Sieg Werder Bremen & Über 1,5 Tore“ findet ihr bei ODDSET eine Quote von 1,85 .