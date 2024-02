Cagliari - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser Cagliari - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.02.2024 lautet: Am Samstag hoffen beide Teams auf das Ende ihrer 3-Spiele-Negativserie. Im Wett Tipp heute sehen wir etwas überraschend die Hausherren leicht vorne.

Am Montag kassierte Aufsteiger Cagliari mit einem 0:4 bei AS Rom die dritte Pleite in Serie und muss damit weiter um den Klassenerhalt bangen. Am Samstag geht es für die Sarden im Ligabetrieb mit einem Duell gegen den nächsten Hauptstadt-Verein weiter. Am 24. Spieltag gastiert Lazio Rom im Stadio Unipol Domus. Auch für die „Aquile“ hat die Partie nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg große Bedeutung. Die Wettquoten schlagen sich etwas mehr auf die Seite der Gäste.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei Intertops für die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Cagliari vs Lazio Rom auf „Doppelte Chance 1X“:

Cagliari hat nur eines der jüngsten 7 Heimspiele verloren

Lazio hat 6 der 8 Niederlagen auswärts kassiert

Die Römer mussten in den vergangenen 9 Gastspielen 5 Pleiten und ein Remis hinnehmen

Cagliari vs Lazio Rom Quoten Analyse:

In der Tabelle stehen die Römer auf Platz 9 mit 34 Punkten natürlich deutlich besser da als der Aufsteiger. Die Sarden belegen mit 18 Zählern aktuell den ersten Abstiegsplatz. So sind die Gäste bei der Cagliari vs Lazio Rom Prognose auch die Favoriten.

Der Unterschied ist aber nicht so deutlich. Die besten Sportwetten Anbieter bezahlen einen Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,19. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Heimsieg aber auch nur durchschnittliche Quoten von 3,59.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs Lazio Rom Prognose: Zeigen die Sarden eine Reaktion auf die Pleite gegen die Roma?

Nach nur einem Jahr in der Serie B kehrte Cagliari gleich wieder in die höchste italienische Liga zurück. Dabei hatten die Rossoblu nach der Hälfte der vergangenen Zweitliga-Saison nur auf Platz 14 gelegen. Der neue Coach Claudio Ranieri führte die „Gli Isolani“ aber dann über die Playoffs zum direkten Wiederaufstieg. Doch der Verbleib in der Serie A ist eine große Herausforderung. Vor allem in der Fremde haben die Sarden große Probleme.

Hier kommen sie in zwölf Gastspielen nur auf drei Remis, bei neun Niederlagen und 7:24 Toren. Daheim sieht die Welt mit 15 Punkten (4S, 3U, 4N) und 14:18 Treffern schon etwas besser aus. Das 1:2 im letzten Heimspiel gegen den FC Torino war die erste Pleite nach sechs Spielen ohne Niederlage (4S, 2U). Am Montag kassierte der Aufsteiger eine bittere 0:4-Pleite bei der AS Roma. Drei von vier Gegentoren fielen hier nach Standardsituationen. 42 Gegentreffer werden aktuell nur von zwei Teams überboten.

Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison wähnte sich Lazio unter Coach Maurizio Sarri vor einer rosigen Zukunft. Doch in diesem Jahr tun sich die Römer schwer. Nach dem 7. Spieltag standen die „Aquile“ mit nur sieben Punkten auf Rang 16. Danach haben sich die Hauptstädter zwar wieder etwas gefangen, doch immer noch hinkt man dem schwachen Start hinterher. Zudem setzt es immer wieder Rückschläge, wie beispielsweise beim 1:3 am Sonntag zu Gast bei Atalanta Bergamo.

Durch die Niederlage fielen die Biancocelesti auf den neunten Platz zurück. Der erste Europapokal-Rang ist immerhin nur zwei Zähler entfernt. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz beträgt aber schon fünf Punkte. Lazio steht in dieser Saison bereits bei acht Niederlagen. Kein Team aus den Top 12 der Tabelle hat mehr Pleiten kassiert. Sechs der acht Niederlagen mussten die Römer in der Fremde hinnehmen. In der kommenden Woche trifft man im CL-Achtelfinale auf die Bayern.

Cagliari - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 0:4 AS Rom (A), 1:2 FC Turin (H), 1:3 Frosinone (A), 2:1 Bologna (H), 1:1 Lecce (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:3 Atalanta Bergamo (A), 0:0 SSC Neapel (H), 0:3 Inter Mailand (A), 1:0 US Lecce (H), 1:0 AS Rom (H)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs Lazio Rom: 0:1 (A), 0:3 (H), 2:2 (A), 0:1 (A), 0:2 (H)

Nach 75 Aufeinandertreffen führt Lazio den Vergleich gegen Cagliari klar mit 40 Siegen zu 18 Niederlagen an. Auf Sardinien ist der Unterschied mit elf Erfolgen für die Hausherren und 15 Heimpleiten in 37 Partien nicht mehr so deutlich.

Der letzte Dreier der Rossoblu gegen die Römer, ein 1:0-Heimsieg, datiert allerdings aus dem Mai 2013. Aus den folgenden 17 Duellen holten die „Gli Isolani“ nur drei Unentschieden, bei 14 Niederlagen.

Das Hinspiel in dieser Saison am 2. Dezember 2023 ging in der Hauptstadt mit 1:0 an die Adler. In den Spielen von Lazio fallen in dieser Saison nicht viele Treffer. Der Schnitt liegt hier nur bei 2,1 Toren pro Spiel.

Wird der Wert von 2,5 Toren auch am Samstag nicht überboten, bekommt ihr dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,60. Zuvor solltet ihr euch noch den Bet3000 Willkommensbonus sichern.

Unser Cagliari - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Gäste stehen am Sonntag unter Druck. Nach der schlechten Leistung in Bergamo wird eine Reaktion erwartet. Zudem muss man sich für die Königsklasse in Form bringen. Doch in Rom häufen sich immer mehr Anzeichen für eine Krise. Einige Spieler sollen das Spiel von Coach Sarri als eintönig empfinden und lassen so den Spaß am Spiel sowie die richtige Einstellung vermissen. In der Fremde konnte Lazio seit Oktober nur bei Sassuolo, Empoli und Udinese gewinnen.

Die Hausherren hoffen dagegen auf ihre Wintertransfers, Innenverteidiger Yerry Mina (Florenz) und Mittelfeldmann Gianluca Gaetano (Neapel). Am Ende gehen wir bei dieser Partie etwas ins Risiko und trauen den Sarden mindestens ein Remis zu.