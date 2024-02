Cagliari - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser Cagliari - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.02.2024 lautet: Der dritte Trainer in dieser Saison soll nun den amtierenden Meister aus Napoli retten. Im Wett Tipp heute trauen wir dem neuen Mann zum Liga-Auftakt immerhin mindestens ein Remis zu.

In Neapel wird Trainer Luciano Spalletti, der den Verein im Vorjahr zur ersten Meisterschaft seit 33 Jahren geführt hatte, schmerzlich vermisst. Am Montagabend wurde bei der SSC mit Walter Mazzarri nun schon der zweite Trainer in dieser Saison entlassen. Nun soll Francesco Calzona, der als Assistent unter Spalletti gearbeitet hatte und seitdem als Nationaltrainer die Slowakei betreut, die laufende Spielzeit retten. Schon am Mittwoch gab der neue Mann in der Champions League seinen Einstand. Am Sonntag folgt das Serie A-Debüt zu Gast bei Cagliari Calcio.

Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1.60 bei Oddset für den Wett Tipp heute „DC X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Cagliari vs Neapel auf „DC X2 & Über 1,5 Tore“:

Cagliari hat nur eines der letzten 11 Spiele gewonnen.

Trotz der schlechten Auswärtsserie ist die SSC noch das fünftbeste Team auf des Gegners Platz.

Der Meister ist zu Gast beim Aufsteiger.



Cagliari vs Neapel Quoten Analyse:

Obwohl den Bookies die schwache Saison der SSC natürlich nicht entgangen ist, sind die Partenopei bei der Cagliari vs Neapel Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.87 immer noch die klaren Favoriten.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Hausherren Quoten von im Schnitt 4.20. Das hat natürlich mit der Qualität der beiden Teams, dem direkten Vergleich und der Vorsaison zu tun, als Napoli den Scudetto holte und die Sarden noch Zweitligist waren.

Wenn ihr glaubt, dass sich der amtierende Meister auch auf Sardinien schwer tut, könnt ihr euren Tipp mit einer Freiwette absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs Neapel Prognose: Wie wirkt sich der Trainerwechsel aus?

In der vergangenen Saison war Claudio Ranieri in Cagliari der große Held gewesen. Der Coach hatte die Sarden in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit nach etwa der Hälfte auf Platz 14 übernommen und am Ende doch noch zurück in die Serie A geführt. Auch in diesem Jahr hielten die Verantwortlichen und die Fans große Stücke auf ihren Trainer. Doch nach der vierten Niederlage in Serie, einem 1:3 daheim gegen Lazio am vorletzten Spieltag, bat der Coach freiwillig seinen Rücktritt an. Die Spieler sprachen sich aber dagegen aus.

Die Negativserie ging danach am vergangenen Sonntag immerhin mit einem 1:1 zu Gast bei Udinese zu Ende. Die Gli Isolani sind aber auf den vorletzten Platz abgerutscht. 46 Gegentore sind der drittschwächste Wert in der Liga und 23 eigene Treffer werden auch nur von zwei Teams unterboten. Vor allem in der Fremde tun sich die Sarden mit vier Remis und neun Niederlagen sowie 8:25 Toren aus 13 Partien sehr schwer. Daheim sieht die Bilanz mit vier Siegen, drei Unentschieden und fünf Pleiten (15:21 Tore) etwas besser aus.

Der amtierende Meister ging mit Coach Rudi Garcia in die Saison 2023/24. Mitte November musste der Trainer allerdings schon wieder seinen Hut nehmen, obwohl die SSC mit 21 Punkten aus zwölf Spielen immerhin noch auf Platz vier stand. Unter Nachfolger Walter Mazzarri kamen in zwölf Partien lediglich 15 Zähler hinzu. Damit rutschte Neapel auf Rang 9 ab. Der Rückstand auf die Plätze 4 und 5 beträgt inzwischen neun Punkte. Platz 6 und die Conference League sind aber immerhin nur fünf Zähler entfernt.

Am Mittwoch saß beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League daheim gegen Barcelona mit Francesco Calzona schon der dritte Trainer in dieser Spielzeit auf der Bank. Dank eines Treffers von Stürmer Victor Osimhen haben die Partenopei nach einem 1:1 noch die Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Acht. Auswärts in der Liga sieht die Bilanz der Gli Azzurri mit nur einem Punkt aus den jüngsten fünf Gastspielen bei insgesamt 0:7 Toren recht gruselig aus.

Cagliari - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 1:1 Udinese (A), 1:3 Lazio Rom (H), 0:4 AS Rom (A), 1:2 FC Turin (H), 1:3 Frosinone (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:1 FC Barcelona (H), 1:1 FC Genua (H), 0:1 AC Milan (A), 2:1 Hellas Verona (H), 0:0 Lazio Rom (A)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs Neapel: 1:2 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 1:1 (A), 1:4 (H)



Seit sechs Duellen wartet Cagliari auf einen Sieg gegen Neapel. In diesem Zeitraum kommen die Sarden auf zwei Remis und vier Niederlagen gegen die SSC. Der letzte Dreier war ein 1:0 bei den Partenopei im September 2019.

Der letzte Heimerfolg gegen die Gli Azzurri ist sogar noch viel länger her und datiert vom April 2009 (2:0). In den folgenden 12 Heimpartien gegen Napoli glückten den Rossoblu gerade einmal vier Unentschieden (8N).

Das Hinspiel in dieser Saison Mitte Dezember entschied der amtierende Meister daheim mit 2:1 für sich. Mann des Tages war dabei Victor Osimhen mit einem Treffer und einer Vorlage. Trifft der Stürmer auch am Sonntag, bekommt ihr dafür bei NEObet eine Quote von 2.04.

Alle Infos zu den Wettmärkten, den Wettquoten und dem Sportwetten Bonus des Anbieters liefert euch unser ausführlicher NEObet Test.

Unser Cagliari - Neapel Tipp: „DC X2 & Über 1,5 Tore“

Schaut man auf die jüngsten Ergebnisse von Neapel in der Fremde, fällt ein Tipp auf die Gäste am Sonntag ziemlich schwer. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Cagliari daheim auch deutlich besser ist als auswärts.

Doch wir trauen den Gastgebern nicht mehr als ein Unentschieden zu. Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich zu tun. Andererseits dürfte der Trainerwechsel auch noch für etwas Rückenwind bei der SSC sorgen.