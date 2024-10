Celta Vigo - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 19.10.24

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 12:00 Uhr Celta Vigo - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleiben die Königlichen an Barca dran?

Unser Celta Vigo - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.10.2024 lautet: In den vergangenen Jahren zählte Vigo zu den Lieblingsgegnern von Real. Auch im Wett Tipp heute dürften die Königlichen mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen.

Nach neun Spieltagen der Saison 2024/25 sind in La Liga noch zwei Teams ungeschlagen. Eines davon ist Meister Real Madrid. Da aber die Königlichen schon dreimal die Punkte teilten, hat man in der Tabelle auf den Erzrivalen Barcelona, der bei einer Niederlage steht, drei Zähler Rückstand. Dieser Abstand soll aus Sicht von Coach Carlo Ancelotti und seiner Männer nicht noch größer werden. Am Samstag zu Gast bei den Himmelblauen aus Galizien rechnet die Celta Vigo Real Madrid Prognose ebenfalls recht fest mit „Los Blancos“.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,54 bei NEO.bet für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & 1. Tor Real“.

Darum tippen wir bei Celta Vigo vs Real Madrid auf „Doppelte Chance X2 & 1. Tor Real“:

Seit über 10 Jahren warten die „Celestes“ auf einen Heimsieg gegen Real

Madrid ist seit 41 Liga-Spielen ohne Niederlage

Die Königlichen sind in La Liga seit 19 Gastspielen ungeschlagen

Celta Vigo vs Real Madrid Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen sich die Celta Vigo vs Real Madrid Quoten auf die Seite der Gäste. Dabei waren die Galizier in dieser Saison besonders heimstark. Trotzdem bekommt ihr für einen Dreier der Männer aus der Hauptstadt maximal eine Höchstquote von 1,62.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Himmelblauen mit Celta Vigo gegen Real Madrid Wettquoten zwischen 4,75 und 5,50 belohnt. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, könnt ihr euch mit einer Gratiswette etwas absichern.

Celta Vigo vs Real Madrid Prognose: Die Galizier bauen auf ihre gute Heimbilanz

In den letzten acht Spielzeiten landete Vigo im Endklassement siebenmal in der zweiten Tabellenhälfte (zwischen den Plätzen 11 und 17). Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 8. Rang in der Saison 2020/21. Seit 2016/17 wartet der Verein auf die Rückkehr in den Europapokal. Damals waren die Galizier immerhin in der Europa League bis ins Halbfinale gekommen. Im März 2024 wurde Coach Rafael Benitez nach nur fünf Siegen und 24 Punkten aus 28 Spielen entlassen. Die Mannschaft hatte zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwei Zähler Polster auf die Abstiegszone.

Nachfolger Claudio Giraldez führte die „Celestes“ am Ende dann noch auf einen guten 13. Rang. Im ersten kompletten Jahr unter dem ehemaligen Jugendtrainer des Vereins hoffen die Fans nun auf einen weiteren Aufschwung. Vor allem daheim sind die Himmelblauen in diesem Jahr stark. Lediglich zwei Teams haben bisher mehr Heimpunkte gesammelt. Nur gegen Atletico Madrid musste man sich bislang vor eigenem Publikum geschlagen geben (0:1). Insgesamt setzte es lediglich in einem der letzten elf Heimspiele eine Niederlage (7S, 3U). Allerdings fehlt Topstürmer Borja Iglesias am Samstag im Celta Vigo Real Madrid Tipp.

Mit dem 2:0 daheim gegen Villarreal vor der Länderspielpause baute Real seine Serie in der Liga ohne Niederlage auf 41 Spiele aus. Doch die Titelverteidigung bleibt fraglich. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Erzrivale Barcelona unter Coach Hansi Flick wieder deutlich verbessert auftritt. Zudem lässt Real Madrid immer mal Punkte liegen. An den vergangenen 41 Spieltagen gab es elf Remis für die Königlichen. Des Weiteren hat sich Dani Carvajal in der jüngsten Partie am Kreuzband verletzt und fällt für den Rest der Saison aus.

Vor allem in der Fremde konnten „Los Blancos“ gerade mal eines der vier Spiele in der Saison für sich entscheiden (3U). Vor dem Spiel gegen das „Gelbe U-Boot“ hatten die Männer von Coach Carlo Ancelotti mit dem 0:1 in der Königsklasse in Lille die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der Trainer hatte danach die fehlende Intensität im Abwehrverhalten sowie bei der Ballzirkulation angemahnt. Trotzdem haben die Madrilenen mit sechs Gegentoren in La Liga die zweitbeste Abwehr hinter Atletico (5).

Celta Vigo - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 1:0 Las Palmas (A), 1:1 Girona (H), 0:1 Atletico Madrid (H), 1:3 Athletic Bilbao (A), 3:1 Real Valladolid (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Villarreal (H), 0:1 OSC Lille (A), 1:1 Atletico Madrid (A), 3:2 Deportivo Alaves (H), 4:1 Espanyol Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Celta Vigo vs Real Madrid: 0:4 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:4 (H), 1:2 (H)

Real führt die Bilanz gegen Celta mit 74 Siegen zu 32 Niederlagen klar an (19U). 25 der 32 Erfolge gegen Real feierte Vigo daheim (13U, 24N). Den letzten Erfolg gegen die Königlichen schafften die „Celestes“ im Pokal. Im Januar 2017 gewannen die Galizier mit 2:1 im Bernabeu.

In den folgenden 16 Aufeinandertreffen reichte es nur noch für drei Remis. Seit acht Vergleichen mit „Los Blancos“ ist der RC ohne Punkt, seit drei Kräftemessen ohne Tor. Der letzte Liga-Dreier stammt sogar aus dem Mai 2014. Damals gab es einen 2:0-Heimsieg. Aus den zehn Heimspielen seitdem holten die Himmelblauen gerade mal einen Punkt, was sich nicht unbedingt positiv auf die Celta Vigo Real Madrid Prognose auswirkt.

Bei diesem Duell trifft die zweitbeste Angriffsreihe der Saison 2024/25 auf die viertbeste Offensive. So dürfen sich die Zuschauer auf einige Tore freuen. Für den Celta Vigo Real Madrid Tipp „Über 2,5 Tore“ gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1,60.

Celta Vigo vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Celta Vigo: Guaita - Javi Manquillo, Starfelt, Marcos Alonso - Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Alvarez - Douvikas, Borja Iglesias, Swedberg

Ersatzbank Celta Vigo: Ivan Villar - Aidoo, Carreira, Damian, Sotelo, Alfon, Allende, Javi Rodriguez, Duran, Cervi, Dominguez

Startelf Real Madrid: Lunin - Vazquez, Rüdiger, Tchouameni, Mendy - Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham - Rodrygo, Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Mestre - Fran Garcia, Ramon, Vallejo, Dani Ceballos, Endrick, Vinicius Junior, Arda Güler, Eder Militao

Die Hausherren müssen in der Celta Vigo gegen Real Madrid Prognose ohne Iago Aspas, Ilaix Moriba, Luca de la Torre und Jailson auskommen.

Bei Real wurde das Lazarett aus David Alaba und Brahim Diaz noch mit Dani Carvajal ergänzt.

Unser Celta Vigo - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & 1. Tor Real

Die Qualität und der direkte Vergleich sprechen eigentlich überdeutlich für Real. Doch von den letzten fünf La-Liga-Gastspielen konnten die Königlichen gerade mal eines gewinnen. Zudem ist Vigo seit geraumer Zeit ziemlich heimstark.

Das spricht für ein enges Duell am Samstagabend. So sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem glauben wir, dass „Los Blancos“ sich als erstes in die Torschützenliste eintragen.