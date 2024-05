Celtics - Pacers Tipp, Prognose & Quoten | 22.05.2024

Unser Celtics - Pacers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 22.05.2024 lautet: Die Boston Celtics empfangen in der Nacht auf Mittwoch die Indiana Pacers zu Spiel 1 der Eastern Conference Finals. Im Wett Tipp heute sehen wir den 1-Seed als glasklaren Favoriten.

Es ist angerichtet! Die Teilnehmer an den diesjährigen Conference Finals der besten Basketball-Liga der Welt stehen fest und im Matchup im Osten treffen die Boston Celtics etwas überraschend auf die Pacers aus Indianapolis. Die Favoritenrolle dürfte hierbei klar beim Liga-Primus aus Massachusetts liegen.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute “Sieg Celtics & Über 214,5 Punkte” mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Celtics vs Pacers auf “Sieg Celtics & Über 214,5 Punkte”:

Die Pacers verloren 4 der letzten 5 Auswärtsspiele.

Die Celtics stellen das beste Net Rating dieser Postseason.

In den letzten 10 Spielen zwischen den Celtics und Pacers fielen immer mindestens 215 Punkte.



Celtics vs Pacers Quoten Analyse:

Die Celtics werden als beste Mannschaft der abgelaufenen Regular Season als klarer Favorit im Duell mit den Indiana Pacers gesehen und bekommen daher von den Bookies eine Siegquote von gerade mal 1,20 zugewiesen. Dass die Pacers im ersten Spiel in Boston einen Sieg entführen können, wird hingegen mit einer Quote in Höhe von 4,50 als sehr unrealistisch angesehen.

Wenig überraschend werden Jayson Tatum im kommenden Match die meisten Punkte aller Spieler zugetraut. Die Over-/Under-Line des Forwards liegt bei 29,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90. Der US-Amerikaner legte in diesen Playoffs bisher im Schnitt 24,3 Punkte auf. Solltet ihr dennoch daran glauben, dass Tatum die 30-Punkte-Marke im anstehenden Match knacken kann, könntet ihr euch durch die Nutzung einer Gratiswette ganz einfach absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtics vs Pacers Prognose: Sind die Jays zu stark für die Pacers?

Nachdem sich der amtierende Champion aus Denver schon in der zweiten Runde der laufenden Playoffs verabschieden musste, verbleibt mit den Boston Celtics der letzte “echte” Contender im Rennen um die Meisterschaft. Dass der kommende Gegner aus Indiana einen Run in die Conference-Finals hinlegt, hätten wohl auch die treuesten Fans kaum für möglich gehalten, vor allem da die Fragezeichen in der Defensive riesig waren.

Das Team von Trainer Rick Carlisle konnte sich jedoch in dieser Hinsicht zwar nicht wirklich steigern und stellt mit einem Defensiv Rating von 118,1 die mit Abstand schwächste Verteidigung der vier verbliebenen Teams in dieser Postseason, konnte dies jedoch durch eine überragende Offensive bisher mehr als ausgleichen. Mit einem Rating von 121,8 liegen die Pacers dabei sogar gut zwei Punkte über dem kommenden Gegner aus Boston auf Rang 1 aller Playoff-Teams.

Diese zeigten sich trotz der Verletzung von Kristaps Porzingis an beiden Enden des Feldes gewohnt verlässlich. Die ersten beiden Serien konnten jeweils relativ locker in fünf Spielen gewonnen werden. Dabei legten die Celtics einen Punkteschnitt von 119,5 hin und hielten ihre Gegner im Schnitt bei 106,9 Zählern.

Die beiden Niederlagen des Top-Favoriten auf den Titel ereigneten sich zwar vor heimischem Publikum, jedoch jeweils im zweiten Heimspiel der Serien, nachdem die ersten Spiele im eigenen Stadion deutlich gewonnen wurden. In den Spielen in der Erstrunden-Serie gegen die Miami Heat konnte vor allem Derrick White überzeugen, der im Schnitt auf 22,4 Punkte kam und dabei mit einem True Shooting Wert von über 70 Prozent extrem effizient agierte.

Celtics - Pacers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 113:98 Cavaliers (H), 109:102 Cavaliers (A), 106:93 Cavaliers (A), 94:118 Cavaliers (H), 120:95 Cavaliers (H).

Letzte 5 Spiele Pacers: 130:109 Knicks (A), 116:103 Knicks (H), 91:121 Knicks (A), 121:89 Knicks (H), 111:106 Knicks (H).

Letzte 5 Spiele Celtics vs. Pacers: 129:124 (H), 131:133 (A), 118:101 (A), 112:122 (A), 155:104 (H).



In der Serie zwischen den von Verletzungen gebeutelten Cavaliers und Boston übernahm dann Franchise-Player Jayson Tatum immer mehr das Kommando. Der Forward steigerte seinen Punkteschnitt in den letzten vier Spielen auf 29 Zähler. Co-Star Jaylen Brown legte in den fünf Partien gegen Cleveland immerhin durchschnittlich 23,4 Punkte auf.

Bei den Pacers verteilt sich der Scoring-Output auf viele Schultern, was für eine starke Rotation und ein gutes Team-Gefüge spricht. Bester Werfer in diesen Playoffs für Indiana war bisher Pascal Siakam mit 21,1 Punkten. Tyrese Haliburton kommt zwar im Schnitt nur auf 18,8 Punkte, orchestriert mit 8,1 Assists pro Partie jedoch die flüssige Offensive seines Teams.

Die Celtics konnten in vier der letzten fünf Heimspiele gegen die Pacers gewinnen und legten dabei immer mindestens 120 Punkte auf. Ein “Celtics Über 115,5 Punkte”-Tipp steht bei Bet365 mit einer Quote von 1,83 in den Büchern und wäre gegen die anfällige Defensive der Pacers sicherlich eine gute Option für euren NBA-Wettschein.

Unser Celtics - Pacers Tipp: Sieg Celtics & Über 214,5 Punkte

Die Celtics sind, abgesehen von der eigenartigen Schwäche in den zweiten Spielen der Playoff-Serien, zu Hause eine absolute Macht. Zudem verfügen sie über die mit Abstand beste Starting Five der verbliebenen Teams und sind zudem auch in der Defensive schwer zu überwinden. In den fünf direkten Duellen zwischen Boston und Indiana in dieser Saison konnten sich die Celtics drei Mal durchsetzen und gewannen beide Heimspiele. In diesen Partien wurden im Schnitt 245 Punkte erzielt. Wir erwarten einen deutlichen Sieg der Gastgeber in einem offensiv geprägten Spiel 1 der Eastern-Conference-Finals.