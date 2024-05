Celtics - Pacers Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2024

Unser Celtics - Pacers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 24.05.2024 lautet: Im TD Garden in Boston steht das zweite Spiel der Eastern Conference Finals zwischen den Celtics und Pacers an. In unserem Wett Tipp heute können wir uns dabei sogar einen Sieg der Pacers vorstellen.

Was für ein Auftakt in die diesjährigen Eastern-Conference-Finals! Die Celtics aus Boston lieferten sich mit den Pacers aus Indianapolis einen epischen Kampf, der in einer Overtime gipfelte. Diese konnten die Hausherren am Ende für sich entscheiden und haben somit die Möglichkeit, im kommenden Duell mit 2:0 in Führung zu gehen.

Wir erwarten jedoch wieder ein enges Spiel und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute “Sieg Pacers mit HC +8,5″ mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Celtics vs Pacers auf “Sieg Pacers mit HC +8,5″:

Die Celtics verloren in den vorherigen Serien jeweils das 2. Spiel recht deutlich.

Die Pacers stellen das beste Offensiv Rating dieser Playoffs.

Die Defensive der Celtics in der Zone sah ohne Kristaps Porzingis im ersten Spiel nicht allzu gut aus.



Celtics vs Pacers Quoten Analyse:

Die Gastgeber aus Massachusetts gehen auch im zweiten Spiel der Serie gegen die Indiana Pacers als klarer Favorit aufs Feld. Das sehen zumindest die Wettanbieter so und vergeben auf dem Zwei-Weg-Markt eine Siegquote für die Kobolde in Höhe von nur 1,24, während ein Sieg der Gäste mit einer Quote von 4,25 eine kleine Sensation darstellen würde.

Die Pacers erzielten in dieser Postseason im Schnitt 117 Punkte pro Partie. Eine “Pacers Über 110,5 Punkte”-Wette für das anstehende Duell mit den Celtics steht aber mit einer Quote in Höhe von 2,37 in den Büchern der Wettanbieter, obwohl sich die Verteidigung der Celtics in Spiel 1 der Serie enorm schwer tat. Ein solcher Tipp ließe sich hervorragend mit der Nutzung einer Freebet verbinden, um das Risiko so gering wie möglich zu halten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtics vs Pacers Prognose: Kann Porzingis wieder eingreifen?

Die Celtics waren das mit Abstand beste Team der Regular Season und stehen mit einem Net Rating von +11,7 wieder ganz an der Spitze aller Playoff-Mannschaften. Trotzdem musste eine Overtime gegen die starke Offensive der Pacers her, um nicht mit einer Pleite in die diesjährigen Eastern-Conference-Finals zu starten. Das lag zum Teil auch am schwachen Shooting der Kelten, die nur 15 ihrer 45 Distanzwürfe verwandeln konnten.

Jayson Tatum kam am Ende zwar auf 36 Punkte, haderte jedoch wieder mit seinem Wurf und traf nur zwei seiner acht Dreier-Versuche. Co-Star Jaylen Brown steuerte 26 Punkte bei und auch Defensiv-Spezialist Jrue Holiday kam auf starke 28 Zähler. Al Horford wurde von den Pacers meist an der Dreierlinie ignoriert, konnte dies jedoch mit nur zwei verwandelten Dreiern bei zwölf Versuchen überhaupt nicht bestrafen, überzeugte jedoch in der Defensive mit drei wichtigen Blocks.

Auf Seiten der Pacers standen insgesamt sieben Spieler am Ende der Partie bei einer zweistelligen Punkteausbeute. Genau diese sieben Baller kommen bei Indiana schon die gesamten Playoffs über auf einen Punkteschnitt von mindestens je zehn Zählern. Das kann kein anderes Team dieser Postseason vorweisen und zeigt schon, wie sehr die gesamte Rotation in das offensive Scheme von Coach Carlisle eingebunden ist.

So ging auch das Bank-Duell mit 30:13 klar an die Gäste aus Indiana. Tyrese Haliburton schwang sich mit 25 Punkten zum Topscorer auf und traf dabei sechs seiner 13 teils wilden Dreipunkt-Würfe. Zudem zeigte sich der Point Guard mit zehn Assists wieder gewohnt stark im Spielaufbau. Bester Spieler der Pacers war jedoch Pascal Siakam, der den Boxscore mit 24 Punkten, zwölf Rebounds und sieben Assists füllte und dabei mit einer Wurfquote von 52 Prozent recht effizient agierte.

Celtics - Pacers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtics: 133:128 Pacers (H), 113:98 Cavaliers (H), 109:102 Cavaliers (A), 106:93 Cavaliers (A), 94:118 Cavaliers (H).

Letzte 5 Spiele Pacers: 128:133 Celtics (A), 130:109 Knicks (A), 116:103 Knicks (H), 91:121 Knicks (A), 121:89 Knicks (H).

Letzte 5 Spiele Celtics vs. Pacers: 133:128 (H), 129:124 (H), 131:133 (A), 118:101 (A), 112:122 (A).



Dies kann jedoch nicht wirklich über die defensiven Mängel der Männer aus Indianapolis, die viel zu viele Punkte in der eigenen Zone abgaben und mit Tyrese Haliburton eine klare Sollbruchstelle in der Verteidigung in der Starting Five haben, hinwegtäuschen. Die Celtics sollten jedoch trotz des Heimvorteils nicht nur durch den mühevoll erkämpften Sieg im ersten Spiel gewarnt sein. Die Pacers legten kürzlich in Spiel 7 gegen die Knicks im Madison Square Garden auswärts mit 67 Prozent die beste Feldwurf-Quote aller Zeiten in einem Playoff-Spiel auf.

Das Team von Rick Carlisle, der wieder einmal bewies, einer der besten Offensiv-Coaches der Liga zu sein, dürfte sein Heil auch im kommenden Match somit wieder im Angriff suchen. Solltet ihr das Risiko nicht scheuen, könnte eine “Sieg Celtics & Beide Teams Über 110 Punkte”-Wette mit einer Quote von 3,75 bei Bwin etwas für euch sein. Diese lässt sich auch hervorragend mit dem starken Bwin Sportwetten Bonus kombinieren.

Unser Celtics - Pacers Tipp: Sieg Pacers mit HC +8,5

Die Celtics hatten bisher mit den Heat und den Cavaliers, die jeweils aufgrund von Verletzungen auf wichtige Teile ihrer Rotation verzichten mussten, das wohl einfachste Programm in diesen Playoffs. Daher fiel auch die Verletzung von Kristaps Porzingis bisher kaum ins Gewicht, könnte jedoch gegen die historisch starke Offensive der Pacers durchaus zum Problem werden. Der Lette steht auch für Spiel 2 der Serie mit “fraglich” im Injury Report der Kelten. Wir gehen von einem weiteren umkämpften Spiel in Boston aus, in dem wir uns sogar einen Sieg des Underdogs vorstellen könnten.